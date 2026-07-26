Ger efter för protester – sparkar minister

”Tillmötesgått alla krav”

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Hälsominister J.P. Nadda och Jitendra Singh, minister från premiärminister Modis kansli, höll en gemensam presskonferens med två talespersoner för CJP, ungdomsrörelsen Cockroach Janta Party, efter en ny samtalsrunda som följde på Pradhans avgång.

Nadda uppgav att regeringen hade tillmötesgått alla demonstranternas krav, däribland reformer av provsystemet, nedläggning av polisanmälningar mot demonstranter samt ersättning till familjerna till de studenter som begått självmord efter att provfrågorna läckt ut.

Oppositionspartier har ställt sig bakom ungdomarnas krav och stört parlamentets monsunsession under hela veckan, vilket hotat viktig lagstiftning som regeringen planerat.

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Tårgas mot demonstranter

Bilder av polis som använder tårgas mot demonstranter har också eldat på folkets ilska, även om myndigheterna försvarar sitt agerande med att de bara upprätthöll lagen.

”Med tanke på den situation som uppstått vid Jantar Mantar och runt om i landet – och för att förhindra att antinationella krafter utnyttjar läget – har jag skickat min avskedsansökan till premiärministern”, skriver Pradhan på X som kommentar till sin avgång.

”Jag hyser stor respekt för landets ungdomars ambitioner, känslor och berättigade förväntningar.”

Narendra Modi är känd för att inte vilja ge efter för påtryckningar. Men protester från unga i Indien i en månad fick honom att sparka minister. (Foto: Sanjeev Rastogi /AP-TT)

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Tillbaka till normal ordning

Efter nyheten om hans avgång återställde de federala myndigheterna tillgången till mobilt internet i området kring protestplatsen. Tillgången har varit blockerad under större delen av veckan.

Även tunnelbanestationerna i och omkring området, som varit stängda under stora delar av fyra dagar den veckan, öppnades igen.

Pradhan, 57, en högt uppsatt medlem i Modis parti Bharatiya Janata Party (BJP) och son till en veteran inom partiet, har varit utbildningsminister sedan 2021 och fram tills nu.

Han har tidigare nämnts som en möjlig partiledare för BJP.

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