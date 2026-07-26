Till sist blev de ungas protester för starka. Narendra Modi, känd för att aldrig ge vika för påtryckningar, sparkar central minister.
Ger efter för protester – sparkar minister
Efter veckor av protester kunde unga demonstranter lördag fira att Indiens utbildningsminister fått sparken och att premiärminister Narendra Modi gett efter för krav om att bland annat åtgärda ett provsystem för högre utbildning.
Unga väljare utgör en viktig bas för Modis parti BJP, Bharatiya Janaty Party. Men sedan slutet av juni har ungdomar demonstrerat sedan nationella prov läckt ut.
Det tvingade fram ett nytt provtillfälle vilket drabbade två miljoner studenter – och eldade på ilskan över utbildningssystem och framtidsutsikter.
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Oväntat drag av Modi
Protesterna ledde till sist till att utbildningsminister Dharmendra Pradhan fick avgå, vilket var studenternas främsta krav.
Det var ändå överraskade eftersom Modi är känd för att alltid vägra agera under påtryckningar.
Men Modis parti står inför viktiga delstatsval nästa år och premiärministern är väl medveten om att likartade ungdomsledda protester som denna, under senare år fällt regeringar i grannländerna Sri Lanka, Nepal och Bangladesh, påminner CNBC.
”Tillmötesgått alla krav”
Hälsominister J.P. Nadda och Jitendra Singh, minister från premiärminister Modis kansli, höll en gemensam presskonferens med två talespersoner för CJP, ungdomsrörelsen Cockroach Janta Party, efter en ny samtalsrunda som följde på Pradhans avgång.
Nadda uppgav att regeringen hade tillmötesgått alla demonstranternas krav, däribland reformer av provsystemet, nedläggning av polisanmälningar mot demonstranter samt ersättning till familjerna till de studenter som begått självmord efter att provfrågorna läckt ut.
Oppositionspartier har ställt sig bakom ungdomarnas krav och stört parlamentets monsunsession under hela veckan, vilket hotat viktig lagstiftning som regeringen planerat.
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Tårgas mot demonstranter
Bilder av polis som använder tårgas mot demonstranter har också eldat på folkets ilska, även om myndigheterna försvarar sitt agerande med att de bara upprätthöll lagen.
”Med tanke på den situation som uppstått vid Jantar Mantar och runt om i landet – och för att förhindra att antinationella krafter utnyttjar läget – har jag skickat min avskedsansökan till premiärministern”, skriver Pradhan på X som kommentar till sin avgång.
”Jag hyser stor respekt för landets ungdomars ambitioner, känslor och berättigade förväntningar.”
Tillbaka till normal ordning
Efter nyheten om hans avgång återställde de federala myndigheterna tillgången till mobilt internet i området kring protestplatsen. Tillgången har varit blockerad under större delen av veckan.
Även tunnelbanestationerna i och omkring området, som varit stängda under stora delar av fyra dagar den veckan, öppnades igen.
Pradhan, 57, en högt uppsatt medlem i Modis parti Bharatiya Janata Party (BJP) och son till en veteran inom partiet, har varit utbildningsminister sedan 2021 och fram tills nu.
Han har tidigare nämnts som en möjlig partiledare för BJP.