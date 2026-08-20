Pekas ut specifikt: Så hotas Sverige av Ryssland

Finland agerade direkt

I juni i år kunde vi berätta om hur Finland reagerade tuffare. Där stoppade försvarsministern Antti Häkkänen 14 fastighetsköp på misstankar om ett kinesiskt nätverk.

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Bakom i vart fall tio av de planerade fastighetsköpen fanns nätverk med kinesiska kopplingar, slog Häkkänen fast hos Yle.

Nu tar Corriere della Sera upp tråden och konstaterar att Ryssland aktivt använder fastighetsaffärer för att bedriva spionage eller hybridkrigsföring.

”Från Kiev till Sverige och Finland växer oron för att fastighetsaffärer ska användas som vapen”, skriver den italienska tidningen.

”Fastighetsmarknaden har blivit en potentiell krigsskådeplats där kapital flyttas, adresser säkras för hemliga operationer och sabotage, lukrativa affärer kring återuppbyggnad efter kriget förutses, samt allianser mellan gamla och nya fiender både knyts och bryts”, sammanfattar Corriere della Sera.

Stoppar fastighetsköp: ”Kinesiskt nätverk”. Dagens PS

Sverige i form av Pål Jonson och Finlands Antti Häkkänen. Både möter hot från Ryssland som använder fastighetsaffärer i sin krigsföring. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Farhågor kring svenska köp

Tidningen konstaterar att det finns farhågor om att vissa fastighetsköp i Sverige och Finland kan fungera som en ”trojansk häst” för ryskt spionage och destabilisering.

”Köp har observerats i närheten av känsliga anläggningar och strategiska områden, vilket har fått myndigheter att undersöka möjligheterna att stoppa befintliga avtal och förhindra nya”, konstaterar man.

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Det är, enkelt uttryckt, en koncis beskrivning av vad som skett i exempelvis Gävle och Västerås.

”Det är välkänt att ryska underrättelsetjänster verkar i en rad europeiska länder och naturligtvis behöver baser att utgå ifrån”, konstaterar Ola Svenonius från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hos The Telegraph.

”Var för sig framstår en enskild fastighetsaffär ofta som helt oskyldig. Det är först när pusselbitarna läggs samman som helhetsbilden framträder och fenomenets omfattning blir tydlig”, som Corriere della Sera sammanfattar det.

