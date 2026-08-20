Ryssland använder aktivt fastighetsaffärer i sin krigföring. Det skriver italienska media som särskilt pekar ut Sverige och Finland.
Pekas ut specifikt: Så hotas Sverige av Ryssland
I april 2025 berättade Dagens PS om hur Ryssland byggt en kyrka vid ett svenskt flygfält, närmare bestämt i Västerås.
Rysk-ortodoxa kyrkan hyrde 2017-2022 Marma kyrka som ligger nära ett skjutfält, flera broar över Dalälven, ett vattenkraftverk och Gävle hamn.
Kyrkorådet slutade hyra ut när det kom uppgifter om kopplingar mellan ryska kyrkan och Moskva.
Ryssland har byggt kyrka vid svenskt flygfält. Dagens PS
300 meter från flygplatsen
Samme präst som i Marma låg sedan bakom den rysk-ortodoxa kyrka församlingen lät bygga 300 meter från flygplatsen i Västerås.
Där kunde lokaltidningen VLT avslöjat att statliga ryska kärnkraftsbolaget Rosatom finansierat kyrkbygget.
”Västerås är ett exempel. Där klarade inte kommunen att ta till sig varningar i tid. Det är den enda egenbyggda rysk-ortodoxa kyrkan, ett 35-miljonersbygge med möjlighet till övernattning och med kök”, berättade säkerhetsexperten Patrik Oksanen hos Kyrkans tidning.
”Den ansvarige prästen i Västerås har fått medalj av SVR, den ryska utrikesunderrättelsetjänsten. Man måste förstå hur djupt sammanflätad kyrkan är med den ryska underrättelsetjänsten”, tillägger Oksanen.
Finland agerade direkt
I juni i år kunde vi berätta om hur Finland reagerade tuffare. Där stoppade försvarsministern Antti Häkkänen 14 fastighetsköp på misstankar om ett kinesiskt nätverk.
Bakom i vart fall tio av de planerade fastighetsköpen fanns nätverk med kinesiska kopplingar, slog Häkkänen fast hos Yle.
Nu tar Corriere della Sera upp tråden och konstaterar att Ryssland aktivt använder fastighetsaffärer för att bedriva spionage eller hybridkrigsföring.
”Från Kiev till Sverige och Finland växer oron för att fastighetsaffärer ska användas som vapen”, skriver den italienska tidningen.
”Fastighetsmarknaden har blivit en potentiell krigsskådeplats där kapital flyttas, adresser säkras för hemliga operationer och sabotage, lukrativa affärer kring återuppbyggnad efter kriget förutses, samt allianser mellan gamla och nya fiender både knyts och bryts”, sammanfattar Corriere della Sera.
Stoppar fastighetsköp: ”Kinesiskt nätverk”. Dagens PS
Farhågor kring svenska köp
Tidningen konstaterar att det finns farhågor om att vissa fastighetsköp i Sverige och Finland kan fungera som en ”trojansk häst” för ryskt spionage och destabilisering.
”Köp har observerats i närheten av känsliga anläggningar och strategiska områden, vilket har fått myndigheter att undersöka möjligheterna att stoppa befintliga avtal och förhindra nya”, konstaterar man.
Det är, enkelt uttryckt, en koncis beskrivning av vad som skett i exempelvis Gävle och Västerås.
”Det är välkänt att ryska underrättelsetjänster verkar i en rad europeiska länder och naturligtvis behöver baser att utgå ifrån”, konstaterar Ola Svenonius från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, hos The Telegraph.
”Var för sig framstår en enskild fastighetsaffär ofta som helt oskyldig. Det är först när pusselbitarna läggs samman som helhetsbilden framträder och fenomenets omfattning blir tydlig”, som Corriere della Sera sammanfattar det.