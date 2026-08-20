Fem miljoner erlagda p-avgifter granskas. Totalt handlar det om 300 miljoner kronor. Nu kräver bilisterna pengarna tillbaka.
P-avgifter: Bilister kräver 300 miljoner tillbaka
Det är en av landets största grupptalan-processer som nu inleds, när norska Konsumentrådet kräver 300 miljoner kronor tillbaka till norska bilägare.
Konsumentrådet hävdat att parkeringsbolag tagit otillbörligt höga avgifter när man fakturerat efter avslutad parkering.
Tjänsterna har marknadsförts under namn som ”Pay later” och ”Pay and go”.
Konsumentrådet menar att de fakturaavgifter som tagits ut är ”olagligt höga”. Nu driver man en grupptalan mot betaltjänstföretaget Riverty i Oslo tingsrätt för att få saken avgjord.
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Fem miljoner parkeringar
Potentiellt omfattar målet avgifter kopplade till fem miljoner parkeringstillfällen och till ett sammanlagt värde av 300 miljoner norska kronor, rapporterar Nettavisen.
”Med denna rättsprocess vill vi äntligen få klarhet i om parkeringskunder har betalat – och fortfarande betalar – för mycket i fakturaavgifter”, säger Mette Fossum, chef för Konsumentrådet.
På motpartens sida i Oslo tingsrätt sitter finansbolaget Riverty. De har övertagit betalningskrav från ett antal olika parkeringsbolag och driver in betalningarna.
Riverty menar att det är parkeringsbolagen, och inte de själva som borde vara motpart i tvisten.
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”Vi är inte rätt motpart”
”Riverty är ett finansbolag, och vi har hävdat att företaget inte är rätt part i denna grupptalan. Vi har därför också varslat om regresskrav mot parkeringsbolagen. Vi ser nu fram emot att målet prövas i Oslo tingsrätt och att få ett juridiskt klargörande”, säger Kjell-Rune Birkelund, vd för Riverty, hos NTB.
Om Riverty förlorar är de beredda att vända sig till parkeringsbolagen för att få tillbaka pengarna.
Konsumentrådet kritiserar att parkeringsbolag har tagit ut höga avgifter för fakturering.
För några år sedan fick telekombolag kritik för samma praxis och ålades därefter att sänka sina avgifter så att de motsvarade de faktiska kostnaderna för att skicka ut fakturor, ofta mindre än tio kronor.
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”Ska inte tjäna på hur folk betalar”
”Parkeringsbolag bör tjäna pengar på parkering, inte på hur kunderna betalar. Kostnader kopplade till betalningslösningar är en normal driftskostnad. Företag kan inte bara ta ut vilka faktureringsavgifter de vill”, säger Mette Fossum.
Hon hävdar att avgifterna strider mot lagen om finansiella avtal.
”Kritiken i grupptalan riktar sig mot prismodeller och produktutformning på parkeringsmarknaden. Detta ansvar ligger hos parkeringsbolagen”, svarar Birkelund från Riverty.