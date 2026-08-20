P-avgifter: Bilister kräver 300 miljoner tillbaka

Tjänsterna har marknadsförts under namn som ”Pay later” och ”Pay and go”.

Konsumentrådet menar att de fakturaavgifter som tagits ut är ”olagligt höga”. Nu driver man en grupptalan mot betaltjänstföretaget Riverty i Oslo tingsrätt för att få saken avgjord.

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Fem miljoner parkeringar

Potentiellt omfattar målet avgifter kopplade till fem miljoner parkeringstillfällen och till ett sammanlagt värde av 300 miljoner norska kronor, rapporterar Nettavisen.

”Med denna rättsprocess vill vi äntligen få klarhet i om parkeringskunder har betalat – och fortfarande betalar – för mycket i fakturaavgifter”, säger Mette Fossum, chef för Konsumentrådet.

På motpartens sida i Oslo tingsrätt sitter finansbolaget Riverty. De har övertagit betalningskrav från ett antal olika parkeringsbolag och driver in betalningarna.

Riverty menar att det är parkeringsbolagen, och inte de själva som borde vara motpart i tvisten.

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