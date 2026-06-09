Fotbolls-VM – inget lyft för Kanada

Det gör inte så mycket. Det verkar även turister och fotbollsfans ha gjort.

Efterfrågan på korttidsboende i Vancouver är lägre inför fotbolls-VM än för ett år sedan och i Toronto sänker vissa hotell priserna för att försöka fylla rummen.

Beläggningsgraden i Toronto på korttidsuthyrning vid matchdagarna ser just nu ut att bara bli 4 procent högre än under motsvarande period förra året, vilket placerar staden som tredje sämst bland de 16 städer VM-matcher spelas i.

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Än värre i Vancouver

I Vancouver är situationen ännu värre. Där beräknas beläggningsgraden bli 10 procent lägre än under motsvarande period 2025. Toronto och amerikanska Seattle är de två VM-städer som minskar beläggningen jämfört med fjolåret.

I andra änden av mästerskapet – den sydliga – väntas däremot beläggningen öka.

Prognosen är 27 procent upp i Miami, USA, 29 procent i Mexico City och från låga nivåer plus 90 procent i mexikanska Guadalajara och Monterrey.