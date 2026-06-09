I Toronto sänker hotellen priset för att få gäster. I Vancouver är beläggningen ner 10 procent. Fotbolls-VM är ingen succé i Kanada.
Fotbolls-VM – inget lyft för Kanada
I skuggan av det propagandajippo Donald Trump arbetar för att förvandla fotbolls-VM till, glömmer stora delar av media bort att även Mexiko och Kanada är med och arrangerar VM.
Det gör inte så mycket. Det verkar även turister och fotbollsfans ha gjort.
Efterfrågan på korttidsboende i Vancouver är lägre inför fotbolls-VM än för ett år sedan och i Toronto sänker vissa hotell priserna för att försöka fylla rummen.
Beläggningsgraden i Toronto på korttidsuthyrning vid matchdagarna ser just nu ut att bara bli 4 procent högre än under motsvarande period förra året, vilket placerar staden som tredje sämst bland de 16 städer VM-matcher spelas i.
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Än värre i Vancouver
I Vancouver är situationen ännu värre. Där beräknas beläggningsgraden bli 10 procent lägre än under motsvarande period 2025. Toronto och amerikanska Seattle är de två VM-städer som minskar beläggningen jämfört med fjolåret.
I andra änden av mästerskapet – den sydliga – väntas däremot beläggningen öka.
Prognosen är 27 procent upp i Miami, USA, 29 procent i Mexico City och från låga nivåer plus 90 procent i mexikanska Guadalajara och Monterrey.
Ingen turismboom
Det innebär för Kanadas del att förhoppningarna om en VM-turismboom ser ut att gå åt skogen, skriver The Logic.
Vancouvers borgmästare Ken Sim har redan fått äta upp sitt uttalande om att stadens 7 VM-matcher skulle ”motsvara 30 till 40 Super Bowls”.
Enligt Royce Chwin, vd för Destination Vancouver, är hotellbokningarna i staden för juni cirka 20 procent lägre än förra årets nivåer.
Tony Elenis, vd för Ontario Restaurant Hotel & Motel Association, säger hos The Logic att VM hittills inte har varit ”den framgång som förväntades”.
”Allt jag hör från hotell är att det är många avbokningar, och de hoppas på dessa sista minuten-bokningar som sker om en vecka eller två veckor”, säger Elenis.
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Fortfarande biljetter kvar
De dyra biljettpriser som blivit verklighet i spåren av Fifas ”dynamiska prismodell” har uppenbarligen också avskräckt.
I skrivande stund har alla utom en av de VM-matcher som spelas i Kanada fortfarande biljetter tillgängliga på Fifas biljettplattform.
Inför turneringen väntades även hotellrumspriserna stiga kraftigt, men i dagsläget säger Tony Elenis att vissa hotell sänker sina priser i brist på bokningar, trots att juni normalt är högsäsong.
Lite avslöjande är även att Fifa enligt uppgift bokat av 70-80 procent av de hotellrum man ursprungligen reserverade i Vancouver och gjort ”betydande minskningar” av bokningarna i andra VM-städer.
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Kostnaderna det enda som ökat
Det enda som följaktligen stigit är kostnaden för att vara värd för fotbolls-VM.
Toronto väntas nu lägga 380 miljoner kanadensiska dollar för att få vara värd för sex matcher – att jämföra med de ursprungliga 30-45 miljoner dollar som gällde.
För Vancouver har kostnaden stigit till 578 miljoner dollar för sju matcher.
Totalt beräknas nu de totala offentliga utgifterna överstiga 1 miljard dollar, ungefär 82 miljoner dollar per match. Enbart federala kostnader kring säkerhet beräknas uppgå till 145 miljoner dollar.
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