Umeå kommun har byggt nya skjutbanor vid Brännlandsberget. De får inte användas. Det har Umeå kommun bestämt.
Byggde skjutbanor – men godkänner dem inte
När Klockarbäckens industriområde i Umeå byggdes ut fanns det inte längre plats för den gamla skjutbanan vid Baggböle.
Då föreslog avdelningen Mark och exploatering vid kommunen att nya skjutbanor skulle byggas vid Brännlandsberget.
Sagt och gjort. Kommunens avdelning har därefter gjort i ordning skjutvallar och skapat de förutsättningar som krävs för skjutbanor.
Tanken och planeringen har utgått från att man här ska samla olika typer av skytte på sammanlagt tolv banor.
Både Umeå skyttecenterallians och Umeå jaktskytteklubb tyckte placeringen var idealisk, skriver VK.
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Klara – men godkänns inte
Jaktskyttebanorna står nu klara och är dessutom godkända av polisen ur säkerhetssynpunkt.
Problemet? Umeå kommun godkänner inte de banor kommunen själv byggt ur miljösynpunkt. Därför får banorna bara användas mycket begränsat.
Nu är det klubbarna som ska bedriva verksamhet på banan som får göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet, något man kan tänka att kommunen som byggt banorna borde varit medveten om.
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Beskedet kom: Avslag
Skyttealliansen lämnade därför in en sådan ansökan förra sommaren till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Beslutet kom härom veckan. Det blev avslag. I stället får skyttealliansen nu söka tillstånd via länsstyrelsen.
Udda? Definitivt, men än mer udda är att det främsta skälet till nämndens beslut är att skjutbanorna ligger inom ett område som är ”av riksintresse för rennäringen”.
Även det, kan man tycka, borde kanske kommunen varit medveten om när man byggde banorna just där.
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”Jag är själv förvånad”
”Jag är själv förvånad att det blir så här, för det är inte så att vi bara har gjort det här utan att prata med någon”, säger Per Westergren hos Mark och exploatering vid Umeå kommun som anlagt banorna.
”Vi vet naturligtvis om att det är ett riksintresse för rennäringen där. Vi hade möten med representanter för rennäringen och de tyckte att det här var ju ett bra område, så vi var överens om att det skulle fungera.”
Tills vidare gäller i vilket fall miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om att skjutbanorna kan medföra ”betydande miljöpåverkan” och att det beror på verksamhetens omfattning, lokalisering och risk för bullerstörningar samt risk för långsiktig förorening.
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Har fått 10 miljoner
Något annat att tillägga?
Ja, möjligen att under tiden som ärendet valsat runt har Allmänna arvsfonden beviljat 10 miljoner kronor i bidrag till att bygga tillgänglighetsanpassade skjuthallar vid de nya skjutbanorna.
Det gör det ju, minst sagt, ännu mer synd att kommunen bestämt att de inte kan användas.