"Kan inte ha hur många helikoptrar som helst"

Majoriten av Premier League-klubbarna utlandsägda
Viktigaste målet? Hög avkastning. Nu äger utländskt kapital delar i majoriteten av alla Premier League-klubbar, här i form av Leeds och Everton. (Foto: Danny Lawson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Det finns en förklaring till amerikanska pengar i Europas fotboll. Det handlar om investeringar och uttråkade miljardärer.

I den del av underhållningsindustrin som utspelar sig på fotbollsarenor, strömmar amerikanska pengar in i Europas fotbollsbolag, i takt med att klubbarna värderas allt högre.

Samtidigt kommer andra stora investeringar från arabiska och asiatiska källor.

Den europeiska fotbollsindustrin är en större del av näringslivet än någonsin. Klubbar i Europas fem största ligor drog in motsvarande 226 miljarder kronor i direkta intäkter föregående verksamhetsår, tidigare känt som säsonger.

Det har fått amerikanska investerare att snegla än mer intresserat mot denna del av näringslivet, skriver CNBC.

Äger majoritet av brittisk fotboll

Amerikanska investerare äger redan nu, helt eller delvis, majoriteten av lagen i engelska Premier League.

Chelsea, Liverpool, Manchester United och Arsenal, fyra av de så kallade Big Six-klubbarna, har alla dragit till sig amerikanskt kapital.

Snabb tillväxt i intäkter har varit den viktigaste attraktionskraften. Sedan Premier League etablerades i England 1996-97, har intäkterna i de fem största europeiska ligorna ökat med 750 procent, enligt en analys från Deloitte.

Manchester Uniteds Benjamin Sesko tackar fansen på Old Trafford. Lagets ägare, familjen Glazer, tackar för en 632-procentig värdeökning. (Foto: Dave Thompson/AP-TT)
Relevance växer
Spela klippet
Värdeökning 632 procent

Den tillväxten har, naturligtvis, lett till kraftigt ökade värderingar av Europas största fotbollsföretag.

Ett exempel är Manchester United. Familjen Glazer, som även äger NFL-laget Tampa Bay Buccaneers, köpte klubben för 790 miljoner pund år 2025.

2024 värderades klubben till cirka 5 miljarder pund, en ökning i värdering med 632 procent.

Kieran Maguire är docent i fotbollsfinansiering vid universitetet i Liverpool. Redan att det finns en sådan tjänst säger ju något om fotbollens kliv från sport till företagsverksamhet.

Han säger till CNBC att det ökade amerikanska ägandet i europeisk fotboll, bland annat, drivs av högre nivåer av förmögenhet hos de redan extremt rika i USA.

“Det är faktiskt lite av en självklarhet. Vad mer kan man göra med sina pengar? Man kan bara ha ett visst antal helikoptrar, man kan bara ha ett visst antal superyachter”, menar Maguire.

Europeisk fotboll ett alternativ till dyra USA-lag

Enligt docenten har det begränsade antal professionella fotbollsföretag som finns att köpa bidragit till den ökade efterfrågan.

Europeisk fotboll blir dessutom ett alternativ när NFL- och NBA-lag i USA får prislappar med för många miljarder på.

Mer än 36 av klubbarna i Europas fem största ligor har i dag private equity, riskkapital eller privat finansiering genom majoritets- eller minoritetsandelar, inklusive en majoritet av klubbarna i Premier League.

Många investerare i fotbollsföretag använder sig av en modell med ägande i flera klubbar för att öka investeringarna.

Hos CNBC säger Nicolas Mura, senor analytiker hos Pitchbook, att många amerikanska investerare vill ”bygga en mängd fotbollsklubbar” och ser marknadsförings- och ekonomiska fördelar.

Flyttar utomlands för intäkter

Samtidigt har tillväxten i intäkter avtagit de senaste åren och Deloitte ser dem ”plana ut” under säsongen 2025-2026 när tillväxten i värdet på rättigheter till sportmedier avtar.

Det har varit en viktig drivkraft när fotbollsföretag säkrat nya sponsoravtal och vid arenabyggen och eventskapande.

Sökandet efter ny tillväxt kan leda till att fler fotbollsföretag regelbundet spelar matcher utomlands, skriver CNBC.

Spanska La Liga spelar sin första seriematch utomlands den här säsongen, när Barcelona möter Villareal i Miami.

Italienska Serie A har likartade planer och har fått godkännande för en match i Australien.

Tidigare, när resultat mer handlade om matcher än om bokslut, har det varit förbjudet för ligor att spela matcher utanför hemlandet, men nu överväger fotbollens globala organ Fifa en formell ändring av den regeln.

