Det finns en förklaring till amerikanska pengar i Europas fotboll. Det handlar om investeringar och uttråkade miljardärer.
"Kan inte ha hur många helikoptrar som helst"
Mest läst i kategorin
Så blev pionjären Coop en förlustmaskin
En gång i tiden var Coop först och störst och kunde stoltsera med låga matpriser, men nu är det omvända världen och kedjan dras med miljardförluster. ”Historiskt sett har Coop ofta tagit det första steget, men sedan har de saknat ork att hålla i och blivit omsprungna av konkurrenterna”, säger Ulf Johansson, professor i marknadsföring …
Han får lämna toppjobbet efter ett år
Han kom med en kometkarriär och en succéstämpel i ryggen. Nu får Johan Augustsson lämna toppjobbet efter ett år. 12 september 2022 kommer beskedet. Johan Augustsson lämnar jobbet som Sverige-chef för Lidl efter två decennier i koncernen. Han gör det med en succéstämpel. Lidl Sverige har de sista åren av hans chefsera vuxit snabbare än …
Skyller på Trumps tullar: Säger upp alla
Ett svenskt industriföretag väljer nu att säga upp sina anställda och lägga ned verksamheten. Orsaken? Trumps tullar och dess följder. Det handlar inte om något storföretag men om ett väletablerat företag som nu väljer att lägga ned och gör det med hänvisning till de nya amerikanska tullarna. OP Erjo AB i Markaryd, med en omsättning …
En av åtta bönder tänker lägga ner
En av åtta mjölkbönder planerar att sluta utifrån bristande lönsamhet och nya skatter, enligt en rapport som placerat Arla mitt i hetluften. Storbritanniens livsmedelssäkerhet är i fara när en av åtta mjölkbönder hotar att sluta. Beskedet kommer från The Telegraph, som gärna kryper ner i skyttegravarna för attacker mot Labour-regeringen. Den här gången handlar det …
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
I den del av underhållningsindustrin som utspelar sig på fotbollsarenor, strömmar amerikanska pengar in i Europas fotbollsbolag, i takt med att klubbarna värderas allt högre.
Samtidigt kommer andra stora investeringar från arabiska och asiatiska källor.
Den europeiska fotbollsindustrin är en större del av näringslivet än någonsin. Klubbar i Europas fem största ligor drog in motsvarande 226 miljarder kronor i direkta intäkter föregående verksamhetsår, tidigare känt som säsonger.
Det har fått amerikanska investerare att snegla än mer intresserat mot denna del av näringslivet, skriver CNBC.
Mellby gård hittade rätt till sist. Dagens PS
Äger majoritet av brittisk fotboll
Amerikanska investerare äger redan nu, helt eller delvis, majoriteten av lagen i engelska Premier League.
Chelsea, Liverpool, Manchester United och Arsenal, fyra av de så kallade Big Six-klubbarna, har alla dragit till sig amerikanskt kapital.
Snabb tillväxt i intäkter har varit den viktigaste attraktionskraften. Sedan Premier League etablerades i England 1996-97, har intäkterna i de fem största europeiska ligorna ökat med 750 procent, enligt en analys från Deloitte.
Manchester United smäller upp jättearena. Dagens PS
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Värdeökning 632 procent
Den tillväxten har, naturligtvis, lett till kraftigt ökade värderingar av Europas största fotbollsföretag.
Ett exempel är Manchester United. Familjen Glazer, som även äger NFL-laget Tampa Bay Buccaneers, köpte klubben för 790 miljoner pund år 2025.
2024 värderades klubben till cirka 5 miljarder pund, en ökning i värdering med 632 procent.
Kieran Maguire är docent i fotbollsfinansiering vid universitetet i Liverpool. Redan att det finns en sådan tjänst säger ju något om fotbollens kliv från sport till företagsverksamhet.
Han säger till CNBC att det ökade amerikanska ägandet i europeisk fotboll, bland annat, drivs av högre nivåer av förmögenhet hos de redan extremt rika i USA.
“Det är faktiskt lite av en självklarhet. Vad mer kan man göra med sina pengar? Man kan bara ha ett visst antal helikoptrar, man kan bara ha ett visst antal superyachter”, menar Maguire.
Europeisk fotboll ett alternativ till dyra USA-lag
Enligt docenten har det begränsade antal professionella fotbollsföretag som finns att köpa bidragit till den ökade efterfrågan.
Europeisk fotboll blir dessutom ett alternativ när NFL- och NBA-lag i USA får prislappar med för många miljarder på.
Mer än 36 av klubbarna i Europas fem största ligor har i dag private equity, riskkapital eller privat finansiering genom majoritets- eller minoritetsandelar, inklusive en majoritet av klubbarna i Premier League.
Många investerare i fotbollsföretag använder sig av en modell med ägande i flera klubbar för att öka investeringarna.
Hos CNBC säger Nicolas Mura, senor analytiker hos Pitchbook, att många amerikanska investerare vill ”bygga en mängd fotbollsklubbar” och ser marknadsförings- och ekonomiska fördelar.
Flyttar utomlands för intäkter
Samtidigt har tillväxten i intäkter avtagit de senaste åren och Deloitte ser dem ”plana ut” under säsongen 2025-2026 när tillväxten i värdet på rättigheter till sportmedier avtar.
Det har varit en viktig drivkraft när fotbollsföretag säkrat nya sponsoravtal och vid arenabyggen och eventskapande.
Sökandet efter ny tillväxt kan leda till att fler fotbollsföretag regelbundet spelar matcher utomlands, skriver CNBC.
Spanska La Liga spelar sin första seriematch utomlands den här säsongen, när Barcelona möter Villareal i Miami.
Italienska Serie A har likartade planer och har fått godkännande för en match i Australien.
Tidigare, när resultat mer handlade om matcher än om bokslut, har det varit förbjudet för ligor att spela matcher utanför hemlandet, men nu överväger fotbollens globala organ Fifa en formell ändring av den regeln.
Pappa Musk i intervju: Elon vill köpa Liverpool. Dagens PS
Kongo i kontroversiellt avtal med jätteklubb. Realtid
Senaste nytt
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn. Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot …
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När vardagen gör comeback sjunker resepriserna. För den som har möjlighet att resa utanför skolloven är sensommaren och hösten en riktig guldgruva. När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd. …
Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb
Från butiker till bygghandel och nu tillbaka till dagligvaruhandel. Nästan. Här är före detta Lidl-chefen Johan Augustssons nya toppjobb. Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige. Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet. I stället …
Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig
Varför är vissa kollegor ständigt tillfreds, medan andra verkar missnöjda hur bra förutsättningarna än är? Enligt psykiatern Peder Björling sitter svaret i personligheten. Enligt en undersökning från i fjol trivs svenskarna bra på jobbet.? Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …