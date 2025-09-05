Dagens PS
En av världens rikaste: Får ärva miljarder

Megarik fotbollsspelare får ärva miljarder
Idol för många och uppenbarligen även för den brasilianske affärsman som nu i sitt testamente låter Neymar Jr ärva 9,5 miljarder kronor. (Foto: Eraldo Peres/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

9,5 miljarder från en okänd man? En gudagåva för vem som helst. Kanske även för Neymar som nu oväntat fått ett mångmiljardarv.

”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog”. Det är naturligtvis fullt möjligt att fotbollsspelaren Neymar Jr inte har läst Bibeln, åtminstone inte i den svenska översättningen från 1917.

Annars är det lika fullt möjligt att han i dagarna nickat instämmande åt detta bibelord från Matteus 13:12.

Neymar Jr anses vara en av världens rikaste i den del av näringslivet som kallas professionell fotboll och har en förmögenhet som uppskattas till 6,2 miljarder real eller 10,7 miljarder svenska kronor.

Nu skriver brasilianska Ric att den kassakistan kan fyllas på rejält genom ett helt oväntat arv.

Registrerat och giltigt

En affärsman från Rio Grande do Sul har testamentet sin förmögenhet på motsvarande 9,5 miljarder kronor tilll Neymar.

Testamentet är bekräftat och har registrerat hos notarie 12 juni 2025, så att affärsmannen ska vara försäkrad att alla hans tillgångar verkligen går till fotbollsproffset.

Hans sista vilja formaliserades vid nionde notariemyndigheten i Porto Alegre med två vittnen och notarie närvarande, vilket garanterar testamentets juridiska giltighet.

Till giltigheten bidrar även notariens avgift på 1 000 kronor, vilket affärsmannen troligen såg som en försumbar utgift.

Vad Neymar har i kikaren? Det vet vi inte. Han har i vart fall inte kommenterat det oväntade miljardarvet eller vad han ska göra med pengarna. (Foto: Andre Penner/AP-TT)
”Identifierar mig med Neymar”

Den ännu oidentifierade mannen har inga barn, lever ensam och båda hans föräldrar är avlidna.

Affärsmannen betonar i testamentet att han är ”i full besittning” av sina själsförmögenheter” inte testamenterar pengarna vare sig av ”tvång eller uppmaning” utan enbart utifrån att han identifierar sig med Neymar i så hög grad.

Nu ska en domstol formellt bekräfta testamentet och officiellt göra Neymar till arvinge.

Neymar: ”Inga kommentarer”

Neymar Jr själv har inte kommenterat miljardarvet. Därmed har vi heller inga uppgifter om hur han tänker hantera pengarna.

Vi vet alltså inte om han är nog sugen på ytterligare miljarder för att behålla pengarna, eller om han tänker låta dem göra nytta av något slag i exempelvis välgörenhetsprojekt eller bland de fattiga.

Osvuret är bäst. Och bibeltexten ovan om att ”åt den som har skall varda givet”, fortsätter ju faktiskt med orden ”men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

