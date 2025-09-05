En av världens rikaste: Får ärva miljarder

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog”. Det är naturligtvis fullt möjligt att fotbollsspelaren Neymar Jr inte har läst Bibeln, åtminstone inte i den svenska översättningen från 1917.

Annars är det lika fullt möjligt att han i dagarna nickat instämmande åt detta bibelord från Matteus 13:12.

Neymar Jr anses vara en av världens rikaste i den del av näringslivet som kallas professionell fotboll och har en förmögenhet som uppskattas till 6,2 miljarder real eller 10,7 miljarder svenska kronor.

Nu skriver brasilianska Ric att den kassakistan kan fyllas på rejält genom ett helt oväntat arv.

Registrerat och giltigt

En affärsman från Rio Grande do Sul har testamentet sin förmögenhet på motsvarande 9,5 miljarder kronor tilll Neymar.

Testamentet är bekräftat och har registrerat hos notarie 12 juni 2025, så att affärsmannen ska vara försäkrad att alla hans tillgångar verkligen går till fotbollsproffset.

Hans sista vilja formaliserades vid nionde notariemyndigheten i Porto Alegre med två vittnen och notarie närvarande, vilket garanterar testamentets juridiska giltighet.

Till giltigheten bidrar även notariens avgift på 1 000 kronor, vilket affärsmannen troligen såg som en försumbar utgift.

