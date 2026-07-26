Iran anklagar Ukraina: "Kriminell handling"

Utvecklingen i Mellanöstern hotar genom olika attacker i olika delar av regionen att få kriget i Mellanöstern att sammanfalla med Rysslands krig mot Ukraina.

Enligt Iran ska den ukrainska attacken ha krävt en sjömans liv och skadat flera andra.

Iran framför därför landets ”skarpa protest mot den fientliga och kriminella handlingen”, som iranska nyhetsbyrån Irna formulerar det.

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”Mycket starka resultat”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterade saken i ett inlägg på X lördag.

Där lyfte han fram Ukrainas anfall mot avlägsna ryska mål och påpekade att landets styrkor ”även uppnådde mycket starka resultat med långdistansanfall i Kaspiska havet – inklusive mot fartyg som använts för militära frakttransporter där Iran varit inblandat, samt ett örlogsfartyg”, citerar CNBC.

Ryssland har länge använt iransk-designade Shahed-drönare i kriget mot Ukraina, ett vapen som analytiker ibland kallar för ”den fattiges kryssningsrobot”.

Samtidigt ställde sig Ukraina tidigt på den amerikanska sidan i USA:s krig mot Irak och har varit flera regimer i regionen behjälplig med utbildning och råd kring drönarkrigföring.

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