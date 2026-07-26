Ukraina har slagit till mot iranska fartyg i Kaspiska havet. Iran anklagar nu Ukraina för en ”fientlig och kriminell handling”.
Iran anklagar Ukraina: "Kriminell handling"
Irans ledning har under söndagen kallat upp Ukrainas chargé d´affaires, landets högste diplomat i Teheran, för att protestera mot en attack Ukraina genomfört mot ett iranskt handelsfartyg i Kaspiska havet.
Utvecklingen i Mellanöstern hotar genom olika attacker i olika delar av regionen att få kriget i Mellanöstern att sammanfalla med Rysslands krig mot Ukraina.
Enligt Iran ska den ukrainska attacken ha krävt en sjömans liv och skadat flera andra.
Iran framför därför landets ”skarpa protest mot den fientliga och kriminella handlingen”, som iranska nyhetsbyrån Irna formulerar det.
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”Mycket starka resultat”
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterade saken i ett inlägg på X lördag.
Där lyfte han fram Ukrainas anfall mot avlägsna ryska mål och påpekade att landets styrkor ”även uppnådde mycket starka resultat med långdistansanfall i Kaspiska havet – inklusive mot fartyg som använts för militära frakttransporter där Iran varit inblandat, samt ett örlogsfartyg”, citerar CNBC.
Ryssland har länge använt iransk-designade Shahed-drönare i kriget mot Ukraina, ett vapen som analytiker ibland kallar för ”den fattiges kryssningsrobot”.
Samtidigt ställde sig Ukraina tidigt på den amerikanska sidan i USA:s krig mot Irak och har varit flera regimer i regionen behjälplig med utbildning och råd kring drönarkrigföring.
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Konflikten utvidgas
Ukrainas senaste attacker skapar i kombination med saudiska anfall mot Iran-stödda Houthi-mål i Jemen en utvidgning av konflikten i Mellanöstern.
Det sker parallellt med att houthi-rebellerna i närtid genomfört attacker mot sjöfarten i Röda havet.
Enligt uppgift avvärjde Saudiarabiens luftförsvar två ballistiska robotar från Jemen i lördags.
Striderna i Röda havet och Kaspiska havet ägde rum under ett uppehåll i USA:s anfall mot Iran, efter attacker 13 nätter i rad.
New York Times citerade företrädare för administrationen som uppger att Donald Trump lagt planer på en kraftig upptrappning av USA:s militära anfall mot Iran åt sidan, på grund av oro över minskande lager av Patriot-robotar och annan luftförsvarsammunition.
”Fullständig kontroll över Hormuz”
Irans revolutionsgarde meddelar att Irans marin ”upprättat fullständig kontroll över Hormuzsundet”.
I ett inlägg på Telegram söndag uppger regimen i Teheran att sex fartyg tvingats ankra efter varningar från Iran det senaste dygnet.
Oljepriserna sjönk fredag efter uppgifter om att Pakistan söker vägar att återuppta samtalen mellan USA och Iran.
Tre källor hos Reuters uppger att Pakistans försök att återuppta samtalen mellan USA och Iran har stöd av Kina.
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