Europas extremvärme har kostat 126 miljarder euro – hittills

Spannmålsskördar har slagits ut, elpriserna pressas upp och produktiviteten faller när extremvärmen slår mot stora delar av kontinenten.

Kan slå ut 5-7 procent av BNP

Konsultbolaget Prognos uppskattar att enbart junis värmebölja kostade den tyska ekonomin 6,3 miljarder euro i förlorad produktion, skriver den schweiziska tidningen Finanz und Wirtschaft.

Och det är bara början.

Försäkringsjätten Allianz varnar för att om de fem varmaste åren under det senaste decenniet upprepas fram till 2030 kan Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien förlora mellan 5 och 7 procent av sin samlade BNP jämfört med ett normalscenario.

Nio miljoner ton spannmål borta

Enligt den europeiska spannmålsorganisationen Coceral har omkring nio miljoner ton spannmål gått förlorade efter sommarens hetta, motsvarande ett värde på cirka två miljarder euro. Frankrike väntas stå för de största förlusterna, följt av Ungern och Spanien. Det innebär den minsta spannmålsskörden i EU och Storbritannien sedan 2018 och ökar risken för stigande livsmedelspriser under hösten, rapporterar The Guardian.

Även energimarknaden påverkas. När hushåll och företag använder mer kylning ökar elförbrukningen, samtidigt som värmen pressar elnäten. Transporterna blir också dyrare när låga vattennivåer i Rhen begränsar hur mycket gods som kan fraktas på Europas viktigaste inre vattenväg.

Dyrare mat, el och transporter

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För svenska konsumenter kan effekterna märkas genom högre priser på livsmedel, ökade energikostnader och dyrare transporter. Värmeböljan riskerar därmed att bli en ny inflationsdrivare samtidigt som Europas ekonomi redan brottas med svag tillväxt.

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