Vann på sänka skepp och belönades med miljardkontrakt

Miljöåtgärder och sanering av fartyget genomfördes före sänkningen.

Royal Navy har norska vapnet

Bland vapnen som användes fanns Naval Strike Missile, NSM, som avfyrades från den brittiska fregatten HMS Portland. Det var första gången Royal Navy genomförde en skarp skjutning med en operativ NSM mot ett realistiskt fartygsmål.

Royal Navy beskriver roboten som ett långräckviddigt sjömålsvapen som flyger nära överljudsfart och kan slå mål på mer än 160 kilometers avstånd. Den är konstruerad för att flyga lågt över havsytan och därmed försvåra upptäckt.

”Det här var ett viktigt test av vår krigföringsförmåga”, säger befälhavaren på HMS Portland, kommendör Dafydd Bryden, enligt Royal Navy. Han beskriver skjutningen som ett bevis på både vapensystemets och besättningarnas förmåga.

Sverige använder Saab

Amerikanerna, som också var med på övningen, verkar ha blivit imponerade. Tre dagar senare meddelade Kongsberg att bolaget tecknat ett ramavtal med USA marinkår om leveranser och underhållsstöd för NSM-systemet. Avtalet kan vara värt upp till 404 miljoner dollar, motsvarande omkring 3,8 miljarder kronor, och löper till 2034.

USA har använt NSM sedan tidigare och tecknade redan 2024 ett flerårigt avtal med Kongsberg värt omkring 10 miljarder norska kronor, med optioner som kunde höja värdet till cirka 12 miljarder.

Sverige använder Saabs sjömålsrobot RBS 15. NSM har beskrivits som en konkurrent till RBS 15 då båda är subsoniska robotar, alltså att de färdas under ljudets hastighet.

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