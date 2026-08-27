"Stor förmågeökning": Försvaret har fått sina nya artillerisystem

Det var i allt en ”grannceremoni”. Archer tillverkas av BAE Systems Bofors i Karlskoga tolv kilometer från skjutfältet. Regementet A9 finns i Kristinehamn ytterligare ett par mil västerut och Villingsbergs skjutfält, Sveriges näst största, är i huvudsak inom Karlskoga kommun.

”Den uppgraderade versionen av artillerisystemet Archer innebär en stor förmågeökning för armén och artilleriet. Archer 8×8 blir viktig för att stärka artilleriförmågan i södra långskjutande system”, säger brigadgeneral Per Nilsson, tillförordnad arméchef.

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”Resultatet väldigt bra”

”När myndigheter och industri samverkar blir resultatet väldigt bra. Vi bygger inte bara materielsystem tillsammans utan svensk försvarsförmåga. Dagens överlämning är ett viktigt steg för både Försvarsmaktens operativa förmåga och tillväxten av det svenska artilleriet”, säger FMV:s Jonas Lotsne.

FMV har tecknat kontrakt med BAE Systems Bofors om att köpa 48 Archer 8×8, enligt ett pressmeddelande.

”Archer 8×8 införs på A 9 under hösten 2026. Den nya versionen går in skarpt i värnpliktsutbildningen från och med det här utbildningsåret och blir en del av kommande krigsförband”, berättar Henrik Rosdahl, överste och chef för Bergslagens artilleriregemente A 9.

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