De första nya Archer 8×8-systemen har överlämnats till armén. Dessutom har försvaret för första gången avfyrat sin nya superrobot.
"Stor förmågeökning": Försvaret har fått sina nya artillerisystem
Under en ceremoni i solsken och värme på Villingsbergs skjutfält överlämnades de första nya Archer 8×8-systemen från FMV till armén och vidare till Bergslagens artilleriregemente, A9.
Det var i allt en ”grannceremoni”. Archer tillverkas av BAE Systems Bofors i Karlskoga tolv kilometer från skjutfältet. Regementet A9 finns i Kristinehamn ytterligare ett par mil västerut och Villingsbergs skjutfält, Sveriges näst största, är i huvudsak inom Karlskoga kommun.
”Den uppgraderade versionen av artillerisystemet Archer innebär en stor förmågeökning för armén och artilleriet. Archer 8×8 blir viktig för att stärka artilleriförmågan i södra långskjutande system”, säger brigadgeneral Per Nilsson, tillförordnad arméchef.
Försvaret: AI och drönare hellre än soldater. Dagens PS
”Resultatet väldigt bra”
”När myndigheter och industri samverkar blir resultatet väldigt bra. Vi bygger inte bara materielsystem tillsammans utan svensk försvarsförmåga. Dagens överlämning är ett viktigt steg för både Försvarsmaktens operativa förmåga och tillväxten av det svenska artilleriet”, säger FMV:s Jonas Lotsne.
FMV har tecknat kontrakt med BAE Systems Bofors om att köpa 48 Archer 8×8, enligt ett pressmeddelande.
”Archer 8×8 införs på A 9 under hösten 2026. Den nya versionen går in skarpt i värnpliktsutbildningen från och med det här utbildningsåret och blir en del av kommande krigsförband”, berättar Henrik Rosdahl, överste och chef för Bergslagens artilleriregemente A 9.
Försvaret: Datorspel lösningen när man ska träna strid. Dagens PS
Ökad taktisk rörlighet
Archer 8×8 är ett 155 mm artillerisystem som är integrerat på ett terränggående 8×8-fordon med en vägtransporthastighet på upp till 90 km/h.
Systemet bygger vidare på erfarenheterna från Archer 6×6 och ger Försvarsmakten ökad operativ och taktisk rörlighet.
Systemet kan sättas i och ur eldställning på cirka 20 sekunder vilket innebär att det kan avfyra sex granater, lämna eldställningen och förflytta sig 500 meter på mindre än två minuter, samtidigt som besättningen befinner sig i den bepansrade hytten.
Från försvaret meddelas även att flygvapnet för första gången avfyrat sin nya superrobot.
Tillsammans med sin nya satellit, som bland annat ska spionera på militära mål i Ryssland, ger det Försvarsmakten ett helt nytt vapen i arsenalen.
”Vi har tidigarelagt förmågeutvecklingen”, säger överbefälhavare Michael Claesson hos Di.
”Det är dessutom ungefär ett år tidigare än planerat”, tillägger han.
Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat. Dagens PS
Ett av de mest avancerade vapnen
Sveriges köp av kryssningsroboten blev offentligt i början av 2025.Taurus blir ettav Försvarsmaktens mest avancerade vapen.
Med hjälp av parallella navigationssystem ska Taurus kunna hitta sitt mål, även om fienden exempelvis stör ut GPS, hävdar man.
Räckvidden är av naturliga skäl hemlig men överstiger 500 kilometer. Det innebär att Sverige kan slå till mot mål långt inne på fiendens territorium.
Michael Claesson trycker på att flygvapnet också ansvarar för rymden, något som är centralt för att använda vapen med lång räckvidd som Taurus.
I våras sköt Försvarsmakten upp Sveriges första egna militära satellit som bland annat ska kartlägga militära mål i Ryssland.
”Att ha en egen nationell lösning möjliggör kontroll över hela kedjan av komponenter som krävs för att kunna leverera den typen av förmåga”, säger Michael Claesson hos Di om rymdsatsningen.
Nu ska försvaret smyga sig på fienden – med lastbil. Dagens PS