Ett regemente ska byggas i Sollefteå. Så långt är alla överens. Men flera överklaganden kan försena bygget flera år.
Nya regementet kan stoppas i domstol
Svenska försvaret rustas upp snabbt, starkt och intensivt – men längs vägen dyker det upp väntade och oväntade problem.
I Sollefteå kan ett planerat regementsbygge försenas rejält, i värsta fall flera år.
”Det är klart att byggstarten försenas. Hur mycket är svårt att säga. Det beror på hur snabbt Mark- och miljödomstolen kan handlägga det här, men normalt handlar det om 6-12 månader”, säger I21:s kommunikationschef Erik Löfgren hos Nordsverige.
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Kan ta betydligt längre tid
Det kan, dessutom, ta längre tid än så. De sex familjer som bor i närheten av det område där regementet ska byggas och som överklagat, kan gå vidare vid en inledande förlust.
”Om de skulle få ett avslag i Mark- och miljödomstolen så har de en möjlighet att begära prövningsrätt i Mark- och miljööverdomstolen. Då är det ytterligare ett år”, säger Erik Löfgren.
”Men det här är sådant som man får räkna med. Alla som är sakägare, alltså närboende, har alltid möjlighet att överklaga en detaljplan”, konstaterar Erik Löfgren.
”Ingen ordentlig miljöanalys”
De överklaganden som kommit har olika utgångspunkter, där några anger skyddsvärda arter och miljö. Andra underkänner den miljöundersökning som gjorts i området.
”Man har inte gjort ordentliga markundersökningar eller en ordentlig miljöanalys trots att man har fått in information om att det finns skyddsvärda arter inom området man vill bebygga; huggorm, tretåig hackspett och gröngöling har setts inom området”, står i ett överklagande.
Dessutom påpekar de klagande, något pinsamt för motparten, att de som driver planen ”under helaplaneringen inte haft en kartbild utan visat oss boende olika översiktsplaner hela tiden vilket gör att vi inte vet hur vägdragning egentligen skall dras.”
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Klart ”någon gång framåt 2034, 2035”
Under tiden växer regementet i sina tillfälliga lokaler och har i delar redan vuxit ur dem.
”Vi är i behov av mer lokaler så fort som möjligt eftersom vi växer så det knakar och snart så kan vi inte växa mer där vi håller till nu på gamla I21”, säger kommunikationschefen.
”Så för vår del skulle det nya regementsområdet behöva bli färdigt så fort som möjligt. Det här innebär att nu försenas det ytterligare. För det här skulle ha varit helt färdigt att tas i bruk 2030.”
När det blir klart? Det vågar Erik Löfgren knappt spekulera i. ”Om vi säger byggstart 2029, då är det kanske färdigt någon gång framåt 2034, 2035.”