Nya regementet kan stoppas i domstol

”Ingen ordentlig miljöanalys”

De överklaganden som kommit har olika utgångspunkter, där några anger skyddsvärda arter och miljö. Andra underkänner den miljöundersökning som gjorts i området.

ANNONS

”Man har inte gjort ordentliga markundersökningar eller en ordentlig miljöanalys trots att man har fått in information om att det finns skyddsvärda arter inom området man vill bebygga; huggorm, tretåig hackspett och gröngöling har setts inom området”, står i ett överklagande.

Dessutom påpekar de klagande, något pinsamt för motparten, att de som driver planen ”under helaplaneringen inte haft en kartbild utan visat oss boende olika översiktsplaner hela tiden vilket gör att vi inte vet hur vägdragning egentligen skall dras.”

Byggde skjutbanor – men godkänner dem inte. Dagens PS

En undermålig miljöplan och oklara planer kan fälla ett nytt regemente i Sollefteå. Flera överklaganden riskerar försena bygget markant. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Klart ”någon gång framåt 2034, 2035”

Under tiden växer regementet i sina tillfälliga lokaler och har i delar redan vuxit ur dem.

”Vi är i behov av mer lokaler så fort som möjligt eftersom vi växer så det knakar och snart så kan vi inte växa mer där vi håller till nu på gamla I21”, säger kommunikationschefen.

”Så för vår del skulle det nya regementsområdet behöva bli färdigt så fort som möjligt. Det här innebär att nu försenas det ytterligare. För det här skulle ha varit helt färdigt att tas i bruk 2030.”

När det blir klart? Det vågar Erik Löfgren knappt spekulera i. ”Om vi säger byggstart 2029, då är det kanske färdigt någon gång framåt 2034, 2035.”

ANNONS

Kyrkans affärer: ”Inte all time high men nära”. Dagens PS