Landsteg fredag: Tyskland förstärker försvaret av Gotland

”Kvitto på det nära samarbete vi har”

”Operationen som nu genomförs på Gotland är ett kvitto på det nära samarbete vi har med Tyskland, och att vi inte står ensamma i försvaret av Östersjön”, säger generalmajor Stefan Sandborg som är ställföreträdande chef för Försvarsmaktens operationsledning.

Fredagens operation på Gotland är ett exempel på hur detta kan göras, förklarar Försvarsmakten.

Tyska styrkor eskorterar, skyddar och möjliggör förflyttningen av svenska kustrobotförband till Gotland för att stärka försvaret av ön och Östersjön.

Samtidigt har svenska korvetter och tyska fregatter tillsammans med stridsflyg ur respektive lands flygvapen, skyddat hav och luftrum för att göra överfarten säker.

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En från Tyskland, en från Sverige när länderna övar på att försvara Gotland och Östersjön och nej, den svenske soldaten är inte grön av avund. (Foto: Daniel Klintholm /Försvarsmakten)

Polen, USA och Danmark tidigare

”Förra året övade Polen på att förstärka Gotland, i våras var det USA och Danmark som flyttade trupp till ön för att skydda den viktigaste platsen i Östersjöns försvar”, påminner generalmajor Sandberg.

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”Nu står vi sida vid sida med tyska soldater på gotländsk mark, enade i Natos kollektiva försvar och förpliktelsen att skydda varandra mot alla hot vi ställs inför”, tillägger han.

Operationen är ett test av Natos planer för att försvara Östersjön och Gotland. När verksamheten är genomförd kommer förbanden att transporteras tillbaka till sin ordinarie verksamhetsplats.

En annan typ av förmågeträning har genomförts av 17:e bevakningsbåtkompaniet, som tillhör Älvsborgs amfibieregemente, under tre veckor.

Hamnar och sjövägar är avgörande för att människor, varor och samhällsviktiga transporter ska ta sig fram.

Under tre veckor har nu kompaniet övat på västkusten för att stärka förmågan att skydda dessa flöden och hålla viktiga farleder och hamnar öppna.

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