Bombdådet mot en brittisk flygvapenbas avvärjdes när en av de misstänkta terroristerna själv ringde polisen. Nu är alla släppta mot borgen.
Så stoppades bombdådet: Terrorist ringde själv polisen
I söndags morse greps fem män nära flygvapenbasen Fairford, nära Gloucestershire. Det är en flygbas även amerikanska flygvapnet använder, bland annat som utgångspunkt för anfall i Mellanöstern.
De fem som greps misstänktes ha agerat på uppdrag av Iran, men nu får hela det potentiella terroristdådet nya dimensioner.
Tidigare uppgifter har talat om att en civil britt, en lantbrukare, såg de fem maskerade männen nära flygvapenbasen och slog larm.
Nu skriver The Times att bombattacken avvärjdes genom att en av de sedan gripna misstänkta själv ringt polisen.
En av de fem männen ringde larmnumret tidigt söndag morgon. Därefter kunde gruppen gripas, misstänkta för brott relaterade till terrorism och sprängämnen.
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Kalla fötter – eller del av en plan?
Enligt The Times fokuserar polisen fortfarande på om gruppen agerade på uppdrag av Iran. En tanke är att det hela rörde sig om en spaning, ett slags ”genrep” för att testa säkerheten.
Som en konsekvens av det utreder man även motivet hos den av de misstänkta som ringde polisen. Man vill reda ut om han fick kalla fötter eller om det hela var en del av planen.
Andra tecken visar att polisen och säkerhetstjänsten inte längre ser på brottsplanerna med samma allvar.
Samtliga fem, alla i 25-årsåldern och bosatta i London, har nämligen blivit frigivna mot borgen.
Det har även kommit fram att det var bränsle och inte sprängämnen i de tre skåpbilar männen färdades i.
”En viss mängd bensin”
”Fordonen har genomgått en omfattande undersökning med stöd av militär och kriminaltekniker, och vi kan bekräfta att inga improviserade sprängladdningar påträffades”, säger Laurence Taylor, nationell chef för terrorbekämpning, hos The Times.
”Däremot hittades en viss mängd bensin”, tillägger han.
Donald Trump har, inte oväntat, hela bilden klar för sig och säger att han ”är helt enkelt besviken”.
”Hur kan man bevilja borgen för en terrorist? Det rör sig om allvarliga saker, riktiga farliga människor och de borde inte ha gjort så i det här skedet.”
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”Helt klart utländsk aktör”
USA:s utrikesminister Marco Rubio instämmer i Trumps kritik och säger att det ”helt klart rör sig om en utländsk aktör”.
Terrorbekämpningens chef Laurence Taylor uppger att polisen genomsökt fastigheter i London inom ramen för utredningen och försvarar beslutet att släppa de misstänkta mot borgen.
”De är fortsatt föremål för utredning och måste följa strikta villkor medan vi fortsätter vårt arbete. Allmänhetens säkerhet står i centrum för våra beslut i utredningen, och så var definitivt fallet även i detta”, säger han.
Jag förstår att detta kan ha kommit som en överraskning för många, men jag vill understryka att det var ett utredningsbeslut grundat på erfarenhet och noggrant övervägande av polisens befogenheter.”
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