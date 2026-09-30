Så stoppades bombdådet: Terrorist ringde själv polisen

De fem som greps misstänktes ha agerat på uppdrag av Iran, men nu får hela det potentiella terroristdådet nya dimensioner.

Tidigare uppgifter har talat om att en civil britt, en lantbrukare, såg de fem maskerade männen nära flygvapenbasen och slog larm.

Nu skriver The Times att bombattacken avvärjdes genom att en av de sedan gripna misstänkta själv ringt polisen.

En av de fem männen ringde larmnumret tidigt söndag morgon. Därefter kunde gruppen gripas, misstänkta för brott relaterade till terrorism och sprängämnen.

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Kalla fötter – eller del av en plan?

Enligt The Times fokuserar polisen fortfarande på om gruppen agerade på uppdrag av Iran. En tanke är att det hela rörde sig om en spaning, ett slags ”genrep” för att testa säkerheten.

Som en konsekvens av det utreder man även motivet hos den av de misstänkta som ringde polisen. Man vill reda ut om han fick kalla fötter eller om det hela var en del av planen.

Andra tecken visar att polisen och säkerhetstjänsten inte längre ser på brottsplanerna med samma allvar.

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Samtliga fem, alla i 25-årsåldern och bosatta i London, har nämligen blivit frigivna mot borgen.

Det har även kommit fram att det var bränsle och inte sprängämnen i de tre skåpbilar männen färdades i.

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