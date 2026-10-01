Var fjärde svensk oroar sig nu för att flyget ska bli inställt eller försenat på nästa utlandsresa. Flygkrisen kommer efter vårens kaos med stängda luftrum och strandsatta resenärer. Samtidigt går flygbränslet mot en dyr vinter och flygbolagen har redan börjat skära i tidtabellerna.
Flygkrisen skrämmer svenskar – samtidigt blir det dyrare att lyfta
Var fjärde oroar sig för flyget
Flygresan har fått en ny ingrediens inför hösten 2026: nervositet.
I resebyrån Tickets senaste undersökning svarar 25 procent av svenskarna att de oroar sig för förseningar eller inställda flyg inför eller under en utlandsresa i höst och vinter. För ett år sedan var motsvarande siffra 19 procent.
Det är inte svårt att förstå varför.
Vårens konflikt i Mellanöstern innebar stängda luftrum, omdirigerade flygningar och resenärer som plötsligt upptäckte att biljetten hem inte nödvändigtvis betydde att man faktiskt kom hem.
”Att flyget går som planerat och att man kan ta sig dit och hem utan problem är också en viktig del av hur trygg resan känns”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
SAS ställde in tusentals flyg
För svenska resenärer blev problemen dessutom mycket konkreta när SAS under våren började minska trafiken på grund av de snabbt stigande bränslekostnaderna.
Bolaget ställde in omkring 1 000 flygningar i april och ytterligare närmare 1 200 i maj när priset på flygbränsle steg kraftigt.
Det som började som en geopolitisk kris långt från Arlanda hamnade alltså ganska snabbt på svenskarnas boardingkort.
Och bränsleproblemet är inte över.
Europeiska flygbränslemarknaden går in i vintern med låga lager och stigande priser. Branschbedömare varnar för att högre kostnader kan få flygbolagen att hålla tillbaka kapaciteten.
Lufthansas vd Carsten Spohr sade så sent som den 29 september att koncernens extra kostnader för flygbränsle under 2026 kommer att överstiga tidigare beräknade 1,5 miljarder euro.
SAS skrotar åtta nya flyglinjer från Köpenhamn – vad gäller för din biljett?
SAS har satsat stort på att göra Köpenhamn till bolagets globala nav och lanserat närmare 40 nya linjer. Men nu har åtta av de nya rutterna stoppats,
Färre flyg kan också betyda dyrare biljetter
Ryanair har redan dragit ned sin trafikprognos och kapat vinterkapacitet med hänvisning till de höga bränslekostnaderna. Bolaget har samtidigt varnat för högre biljettpriser om olje- och flygbränslepriserna fortsätter ligga på dagens nivåer.
Det skapar en mindre angenäm kombination för resenären: färre avgångar, dyrare biljetter och en större risk för att en störning får följdeffekter när flygplanen redan går ganska fulla.
Svenskarna tänker ändå resa
Men det finns en märklig dubbelhet i Tickets siffror.
Vi är mer oroliga, men inte mindre ressugna.
Bokningarna inför hösten och vintern ligger sex procent över förra året. Dessutom svarar 41 procent att världsläget inte påverkar deras vilja att resa, jämfört med 32 procent förra året.
Däremot väljer vi resmål mer försiktigt. Var femte svensk säger att de undviker vissa destinationer. Dubai sticker ut rejält: bokningarna dit har minskat med 70 procent efter vårens omfattande störningar i Gulfregionen.
Svensken tänker alltså fortsätta resa.
Men kanske med lite mer marginal till anslutningsflyget än tidigare.
SAS sa att resväskan fanns – men kunde inte säga var
Först försvann resväskan. Sedan hävdade SAS att den hade kommit ut på bagagebandet. Problemet var bara att ingen kunde berätta var väskan faktiskt fanns.