Flygkrisen skrämmer svenskar – samtidigt blir det dyrare att lyfta

SAS ställde in tusentals flyg

För svenska resenärer blev problemen dessutom mycket konkreta när SAS under våren började minska trafiken på grund av de snabbt stigande bränslekostnaderna.

Bolaget ställde in omkring 1 000 flygningar i april och ytterligare närmare 1 200 i maj när priset på flygbränsle steg kraftigt.

Det som började som en geopolitisk kris långt från Arlanda hamnade alltså ganska snabbt på svenskarnas boardingkort.

Och bränsleproblemet är inte över.

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Europeiska flygbränslemarknaden går in i vintern med låga lager och stigande priser. Branschbedömare varnar för att högre kostnader kan få flygbolagen att hålla tillbaka kapaciteten.

Lufthansas vd Carsten Spohr sade så sent som den 29 september att koncernens extra kostnader för flygbränsle under 2026 kommer att överstiga tidigare beräknade 1,5 miljarder euro.

Färre flyg kan också betyda dyrare biljetter

Ryanair har redan dragit ned sin trafikprognos och kapat vinterkapacitet med hänvisning till de höga bränslekostnaderna. Bolaget har samtidigt varnat för högre biljettpriser om olje- och flygbränslepriserna fortsätter ligga på dagens nivåer.

Det skapar en mindre angenäm kombination för resenären: färre avgångar, dyrare biljetter och en större risk för att en störning får följdeffekter när flygplanen redan går ganska fulla.

Svensken fortsätter boka resor, men håller numera lite hårdare i både boardingkortet och anslutningstiden. Foto: Johan Nilsson/ TT

Svenskarna tänker ändå resa

Men det finns en märklig dubbelhet i Tickets siffror.

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Vi är mer oroliga, men inte mindre ressugna.

Bokningarna inför hösten och vintern ligger sex procent över förra året. Dessutom svarar 41 procent att världsläget inte påverkar deras vilja att resa, jämfört med 32 procent förra året.

Däremot väljer vi resmål mer försiktigt. Var femte svensk säger att de undviker vissa destinationer. Dubai sticker ut rejält: bokningarna dit har minskat med 70 procent efter vårens omfattande störningar i Gulfregionen.

Svensken tänker alltså fortsätta resa.

Men kanske med lite mer marginal till anslutningsflyget än tidigare.