SAS har satsat stort på att göra Köpenhamn till bolagets globala nav och lanserat närmare 40 nya linjer. Men nu har åtta av de nya rutterna stoppats, bland annat beroende på oroligheterna i Mellanöstern.
SAS skrotar åtta nya flyglinjer från Köpenhamn – vad gäller för din biljett?
SAS har haft stora planer på at göra Köpenhamn till bolagets global nav och där ingår även en ny superlounge på Kastrup.
Samtidigt kan SAS stoltsera med att man faktiskt toppar listan när det gäller punktlighet bland Europas stora flygbolag.
SAS skotar åtta nya flyglinjer
Därför tar det emot när det nu samtidigt står klart att åtta av de nya linjerna från Kastrup skotas.
De har nämligen inte blivit den framgång som bolaget hade hoppats på.
De berörda destinationerna är Beirut i Libanon, Bukarest i Rumänien, Dubai i Förenade arabemiraten, Istanbul i Turkiet, Nuuk på Grönland, Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, Tel Aviv i Israel samt Åbo i Finland.
Tufft läge i Mellanöstern
Av de åtta linjer som SAS har stoppat är Beirut, Dubai och Tel Aviv direkt kopplade till den försämrade säkerhetssituationen i Mellanöstern. Check-in.dk uppger exempelvis att SAS pekar på instabiliteten i regionen som huvudorsak till att den planerade Köpenhamn–Dubai-linjen inte startar. SAS har även beslutat att inte återuppta Tel Aviv under vinterprogrammet.
Situationen har fått stora konsekvenser för flyget generellt. Under konflikten har luftrum i bland annat Israel, Libanon, Iran, Irak, Qatar och Förenade arabemiraten stängts eller påverkats, vilket har lett till omfattande störningar och högre operativa risker och kostnader.
Måste snabbt anpassa sig
SAS vill fortfarande storsatsa på Kastrup som sitt nav men precis som andra flygbolag måste man snabbt anpassa sig när efterfrågan, kostnader och geopolitiska förutsättningar förändras. SAS har lagt en order på upp till 40 nya långdistansplan värd över 100 miljarder kronor.
För svenska resenärer innebär det att allt fler långresor går via Köpenhamn.
Hur drabbas du?
Om du trots allt tillhör dem som köpt biljetter på några av de skrotade linjerna – hur drabbar det dig?
Den som har en biljett på någon av de stängda linjerna omfattas av EU:s flygpassagerarförordning. Vid inställt flyg har du rätt att välja mellan pengarna tillbaka, ombokning eller återresa. En återbetalning ska göras inom sju dagar, enligt EU:s passagerarregler.
Kan få 600 euro i ersättning
Dessutom kan du ha rätt till upp till 600 euro i ersättning, beroende på flygsträckans längd. Ersättningen faller dock bort om flygbolaget kan visa att du fick beskedet mer än två veckor före avresan.
Fram till mitten av augusti hade Konsumentverket fått in 168 anmälningar mot SAS i år, runt 70 procent fler än under samma period tidigare. Vägrar bolaget betala kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden.
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