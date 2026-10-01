Havanna utan vatten och el: Då sprids sjukdomarna

Yuamilka Hechavarria, som arbetar inom vården och bor i huset, berättar för Reuters att diarré har spridits bland de boende.

”Det finns ingen i den här byggnaden som inte har blivit sjuk”, säger hon till nyhetsbyrån.

Vårdpersonal kan inte tvätta händerna

Problemet är större än trasiga vattenledningar. Nästan 90 procent av Havannas vatteninfrastruktur är beroende av eldrivna pumpar, enligt Kubas nationella vattenmyndighet. När strömavbrotten regelbundet varar längre än ett dygn slås därför även vattenförsörjningen ut.

Runt 3,5 miljoner kubaner, knappt hälften av landets befolkning, påverkas nu av vattenbrist, enligt FN kontor för samordning av humanitära frågor.

På en vårdcentral i Havanna är situationen särskilt besvärlig. Sjuksköterskan Maria Elena Parlado säger till Reuters att även kliniken saknar vatten.

”Mellan en patient och nästa ska jag tvätta händerna, men ibland kan jag inte”, säger hon till Reuters.

Kubanska hälsomyndigheter har den senaste tiden varnat för ökade fall av bland annat diarrésjukdomar och hepatit. USA ambassad i Havanna gick tidigare i september ut med en hälsovarning efter en kraftig ökning av diarrésjukdomar i landet. Varningen kopplade utvecklingen till den försämrade vatten- och energiförsörjningen.