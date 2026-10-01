När elen försvinner stannar pumparna som förser staden med vatten. Kubas huvudstad Havanna har haft veckor utan rinnande vatten, sämre hygien och en växande spridning av diarrésjukdomar och hepatit.
Havanna utan vatten och el: Då sprids sjukdomarna
I delar av Havanna har invånare gått utan vatten i dagar eller veckor. Enligt Reuters har en byggnad i Gamla Havanna varit utan vatten i två månader, innan vattnet plötsligt kom tillbaka mitt under ett strömavbrott.
Yuamilka Hechavarria, som arbetar inom vården och bor i huset, berättar för Reuters att diarré har spridits bland de boende.
”Det finns ingen i den här byggnaden som inte har blivit sjuk”, säger hon till nyhetsbyrån.
Vårdpersonal kan inte tvätta händerna
Problemet är större än trasiga vattenledningar. Nästan 90 procent av Havannas vatteninfrastruktur är beroende av eldrivna pumpar, enligt Kubas nationella vattenmyndighet. När strömavbrotten regelbundet varar längre än ett dygn slås därför även vattenförsörjningen ut.
Runt 3,5 miljoner kubaner, knappt hälften av landets befolkning, påverkas nu av vattenbrist, enligt FN kontor för samordning av humanitära frågor.
På en vårdcentral i Havanna är situationen särskilt besvärlig. Sjuksköterskan Maria Elena Parlado säger till Reuters att även kliniken saknar vatten.
”Mellan en patient och nästa ska jag tvätta händerna, men ibland kan jag inte”, säger hon till Reuters.
Kubanska hälsomyndigheter har den senaste tiden varnat för ökade fall av bland annat diarrésjukdomar och hepatit. USA ambassad i Havanna gick tidigare i september ut med en hälsovarning efter en kraftig ökning av diarrésjukdomar i landet. Varningen kopplade utvecklingen till den försämrade vatten- och energiförsörjningen.
Sprids vidare till Florida
En färsk rapport från USA smittskyddsmyndighet CDC ger ytterligare en indikation på problemet. Av 249 bekräftade hepatit A-fall i Florida mellan juni 2024 och februari 2026 hade 76 personer nyligen rest till Kuba. Bland de prover som kunde analyseras genetiskt bar 15 av 18 på samma typ av virusstam, vilket enligt CDC är förenligt med en gemensam smittkälla. Nya fall kopplade till resor till Kuba har dessutom identifierats så sent som i augusti 2026.
Världshälsoorganisationen WHO beskriver hepatit A som en sjukdom som framför allt sprids via förorenat vatten och mat och som är nära kopplad till bristande tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
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