Vitalij Orlov, rysk fiskerimagnat och miljardär, stämmer en liten norsk tidning inför domstol i London efter att ha jagat tidningen i tio år.
Rysk miljardär försöker knäcka norsk tidning
Den lilla norska tidningen The Barents Observer har stämts av den ryska fiskerimagnaten och miljardären, Vitalij Orlov.
Orlov stämmer tidningen inför High Court i London, en rättsprocess som kan driva tidningen i konkurs.
”Han har förlorat stora summor på sanktionerna. Nu ger han sig på en liten tidning i hopp om hämnd – i hopp om att få oss nedlagda”, säger chefredaktör Thomas Nilsen hos NRK.
”Kinesiska bilar en fara” – övervakningen skakar Norge. Dagens PS
100 sidor lång stämning
Den norska tidningen finns i Kirkenes, den norska stad som ligger precis på gränsen till Ryssland.
Där är chefredaktören fullt upptagen med att gå igenom den 100 sidor långa stämningsansökan Orlov lämnat till domstolen. Han har nu 35 dagar på sig att, tillsammans med medgrundaren Atle Staalesen svara domstolen och rädda tidningen.
Orlov stämmer The Barents Observer för fem artiklar publicerade 2025 och 2026.
Artiklarna handlar om fiskeföretaget Norebo, där Orlov är majoritetsägare. De handlar om EU:s och Norges sanktioner mot Norebo och enligt miljardären har artiklarna gjort att han upplever ”oro, kränkning och förlägenhet” så länge artiklarna finns tillgängliga i England.
Nu ska Sverige ta hand om norskt kärnbränsle – också. Dagens PS
”Skrämmande” rättslig strid
Orlov kräver att artiklarna tas bort, att tidningen förbjuds publicera liknande artiklar och kräver dessutom skadestånd, skriver NRK.
Hans juridiska ombud hävdar att lokaltidningens texter ”fått konsekvenser långt utanför den egna läsekretsen” för Orlovs del.
The Barents Observer är en ideell organisation med sex anställda, som ägs av grundarna Thomas Nilsen och Atle Staalesen. Utsikten att behöva utkämpa en rättslig strid mot en miljardär är skrämmande.
”Stämningen mot tidningen består av en rad absurda anklagelser. Det är helt enkelt inte möjligt för oss att försvara oss mot alla påståenden. Vi har inte ens råd med flygbiljetter för att ta oss till domstolen”, förklarar Nilsen.
Han menar att Orlovs advokater har en strategi som går ut på att driva upp kostnaderna för rättsprocessen.
Kostnaderna för rättsprocessen är redan uppe i miljontals norska kronor och Orlov gör allt för att driva upp dem.
Ett exempel är att Orlov lät flyga in en representant från London till Kirkenes för att personligen överlämna stämningsansökan i stället för att posta den.
EU:s nya handelsvara: Ryska oligarker – två fria. Dagens PS
Har jagat tidningen i tio år
The Barents Observer har i över tio år utsatts för rättsprocesser och andra åtgärder från mäktiga aktörers sida.
Av redaktionens sex journalister är tre efterlysta i Ryssland och stämplade som ”utländska agenter” av den ryska staten.
Chefredaktören Thomas Nilsen har förklarats persona non grata i Ryssland av säkerhetstjänsten FSB, och tidningen finns med på en lista över så kallade ”oönskade organisationer” i Ryssland.
Så lurar oligarker Putin på pengarna. Dagens PS
Förlust? ”Då blir det konkurs”
Chefredaktören säger att de räknar med att ”vinna mot Vitalij Orlov och att domstolen avvisar hans absurda krav”.
Men om de skulle förlora, fortsätter han, ”är saken klar: Barents Observer går i konkurs”, konstaterar Nilsen hos NRK.
Thomas Nilsen ifrågasätter också varför Vitalij Orlov väckte talan vid en domstol i London, snarare än i Norge eller Ryssland. Nilsen meddelade domstolen att högst 5 procent av läsarna kommer från Storbritannien.
När NRK bad om en förklaring svarade Orlovs advokater med ett icke-svar att ”den engelska domstolen kommer att avgöra eventuella tvister rörande domstolsbehörighet”.
High Court i London uppger för NRK att inget datum för domstolsförhandling ännu har fastställts.
Beredskap: ”Därför är ölen viktig om kriget kommer”. Dagens PS