Rysk miljardär försöker knäcka norsk tidning

”Skrämmande” rättslig strid

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Orlov kräver att artiklarna tas bort, att tidningen förbjuds publicera liknande artiklar och kräver dessutom skadestånd, skriver NRK.

Hans juridiska ombud hävdar att lokaltidningens texter ”fått konsekvenser långt utanför den egna läsekretsen” för Orlovs del.

The Barents Observer är en ideell organisation med sex anställda, som ägs av grundarna Thomas Nilsen och Atle Staalesen. Utsikten att behöva utkämpa en rättslig strid mot en miljardär är skrämmande.

”Stämningen mot tidningen består av en rad absurda anklagelser. Det är helt enkelt inte möjligt för oss att försvara oss mot alla påståenden. Vi har inte ens råd med flygbiljetter för att ta oss till domstolen”, förklarar Nilsen.

Han menar att Orlovs advokater har en strategi som går ut på att driva upp kostnaderna för rättsprocessen.

Kostnaderna för rättsprocessen är redan uppe i miljontals norska kronor och Orlov gör allt för att driva upp dem.

Ett exempel är att Orlov lät flyga in en representant från London till Kirkenes för att personligen överlämna stämningsansökan i stället för att posta den.

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Har jagat tidningen i tio år

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The Barents Observer har i över tio år utsatts för rättsprocesser och andra åtgärder från mäktiga aktörers sida.

Av redaktionens sex journalister är tre efterlysta i Ryssland och stämplade som ”utländska agenter” av den ryska staten.

Chefredaktören Thomas Nilsen har förklarats persona non grata i Ryssland av säkerhetstjänsten FSB, och tidningen finns med på en lista över så kallade ”oönskade organisationer” i Ryssland.

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Hyllade i Norge, stämda inför domstol i London. T v Thomas Nilsen och Atle Staalesen, The Barents Observer, som nu stäms av en rysk miljardär. (Foto: Rodrigo Freitas /NTB-TT)

Förlust? ”Då blir det konkurs”

Chefredaktören säger att de räknar med att ”vinna mot Vitalij Orlov och att domstolen avvisar hans absurda krav”.

Men om de skulle förlora, fortsätter han, ”är saken klar: Barents Observer går i konkurs”, konstaterar Nilsen hos NRK.

Thomas Nilsen ifrågasätter också varför Vitalij Orlov väckte talan vid en domstol i London, snarare än i Norge eller Ryssland. Nilsen meddelade domstolen att högst 5 procent av läsarna kommer från Storbritannien.

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När NRK bad om en förklaring svarade Orlovs advokater med ett icke-svar att ”den engelska domstolen kommer att avgöra eventuella tvister rörande domstolsbehörighet”.

High Court i London uppger för NRK att inget datum för domstolsförhandling ännu har fastställts.

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