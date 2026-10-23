Listan: 127 döda – här dog svenskarna av extremvärmen

Cirka 50 000 invånare i 854 europeiska städer dog av extremvärmen under sommaren. I Stockholm var antalet döda 43, i Göteborg 15.
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I två nya vetenskapliga studier har forskare undersökt konsekvenserna av sommarens värmeböljor.
De konsekvenserna är brutala. Forskarna uppskattar att cirka 50 000 européer dog av värmen under sommaren.
”65 procent av dödsfallen uppskattar vi kan tillskrivas klimatförändringar orsakade av människan”, säger Garyfallos Konstantinoudis vid Imperial College London.
Det innebär att av de 43 som avled av värmen i Stockholm dog 35 av orsaker kopplade till av människor skapad uppvärmning. För Göteborg handlar det om nio av 15 döda.
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430 000 döda sedan år 2000
Konstantinoudis är en av forskarna bakom de två studier som nu publiceras i Nature Health.
Den mer långsiktiga studien visar att sedan år 2000 har fler än 430 000 människor i de europeiska städerna dött under sommarmånaderna av värmerelaterade orsaker.
Mer än hälften av dem skulle ha kunnat överleva om det inte vore för den globala uppvärmningen, enligt forskarnas beräkningar.
För att göra beräkningarna gjorde forskarna statistiska modeller som kopplade samman temperaturer och dödsfall.
De tränade dem med historiska data och lade till faktorer som geografiskt läge, befolkningstäthet och socioekonomiska förhållanden, refererar GP.
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Skapade jämförelsemodell
Utifrån temperaturmätningar kunde forskarna sedan uppskatta antalet värmerelaterade dödsfall i varje stad under två decenniers somrar.
De jämförde sedan med ett scenario av klimatmodeller, där temperaturen inte påverkats av en global uppvärmning.
Fler och fler dödsfall kan tillskrivas klimatförändringarna över tid. I snitt över hela tidsperioden, de 25 första åren av 2000-talet, handlar det om mer än hälften men under sommaren i år om två tredjedelar som kunde ha överlevt om vi inte haft den globala uppvärmningen, hävdar forskarna.
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2 545 döda i Paris
Spanien, Italien och Frankrike är de värst drabbade länderna. Storstäder i södra Europa har de högsta siffrorna, länder i norra Europa har kommit lindrigare undan, visar studierna som publiceras i Nature Health.
Som jämförelse med Stockholms och Göteborgs siffror har Paris 2 545 dödsfall i spåren av värmeböljor och Barcelona 1 842.
”Det speglar var temperaturen var som högst under sommaren, men kan också visa olika nivåer av sårbarhet. Till exempel faktorer som luftföroreningar, begränsade grönområden och tillgång till vård”, säger Garyfallos Konstantinoudis.
För Sveriges del handlar det om 127 dödsfall under sommaren i år, som är relaterade till värmeböljorna.
Forskarna kommer fram till att 87 av dessa dödsfall hade kunnat undvikas utan effekterna av den globala uppvärmningen.
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Listan/Dödsfall i värmeböljor 2026 – svenska städer
(Siffran inom parentes är det antal av dödsfallen forskarna anser beror på den globala uppvärmningen)
Stockholm 43 dödsfall (35 orsakade av global uppvärmning)
Göteborg 15 dödsfall (9)
Malmö 18 dödsfall (12)
Helsingborg 6 dödsfall (3)
Lund 5 dödsfall (3)
Jönköping 6 dödsfall (4)
Borås 4 dödsfall (2)
Örebro 5 dödsfall (3)
Västerås 4 dödsfall (3)
Norrköping 5 dödsfall (4)
Linköping 6 dödsfall (3)
Södertälje 2 dödsfall (2)
Uppsala 5 dödsfall (4)
Umeå 1 dödsfall (1)
(Källa: Nature Health)
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