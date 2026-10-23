Listan: 127 döda – här dog svenskarna av extremvärmen

”65 procent av dödsfallen uppskattar vi kan tillskrivas klimatförändringar orsakade av människan”, säger Garyfallos Konstantinoudis vid Imperial College London.

Det innebär att av de 43 som avled av värmen i Stockholm dog 35 av orsaker kopplade till av människor skapad uppvärmning. För Göteborg handlar det om nio av 15 döda.

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430 000 döda sedan år 2000

Konstantinoudis är en av forskarna bakom de två studier som nu publiceras i Nature Health.

Den mer långsiktiga studien visar att sedan år 2000 har fler än 430 000 människor i de europeiska städerna dött under sommarmånaderna av värmerelaterade orsaker.

Mer än hälften av dem skulle ha kunnat överleva om det inte vore för den globala uppvärmningen, enligt forskarnas beräkningar.

För att göra beräkningarna gjorde forskarna statistiska modeller som kopplade samman temperaturer och dödsfall.

De tränade dem med historiska data och lade till faktorer som geografiskt läge, befolkningstäthet och socioekonomiska förhållanden, refererar GP.

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