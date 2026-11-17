De svenska hushållen kan räkna med att elen blir 25 procent dyrare under 2027. Det visar Konsumentverkets nya beräkningar.
Prognosen: Svenskarnas el 25 procent dyrare nästa år
Konsumentverket släpper i dag sin årliga prognos för de svenska hushållens kostnader under det kommande året, 2027.
Största kostnadsförändringar sker för hushållens el och för medietjänster som streaming och dagstidningar. För övriga budgetposter rör det sig om enbart mindre förändringar, skriver verket.
Elen störst kostnadsökning
Men i prognosen ökar kostnaden för hushållsel cirka 25 procent 2027 jämfört med i år, skriver Konsumentverket och hänvisar till att elpriset bestäms bland annat av tillgängligheteni olika kraftslag, överföringskapaciteter, bränslepriser och efterfrågan.
När det gäller posten övriga medietjänster, som innehåller streamingtjänster för film/serier och musik samt dagstidning, ökar kostnaden med cirka 15 procent, vilket beror på att priserna för abonnemangen ökat generellt.
Nästan 10 000 kr för en familj
För de poster som Konsumentverket beräknar ökar kostnaden för hushåll med en person med fyra procent eller 4 440 kronor på helåret.
I ett hushåll med två vuxna och två yngre barn ger kalkylen för 2027 ökade kostnader med 9 960 kronor för helåret.
Konsumentverket genomför årligen beräkningar av vad som kan anses vara rimliga kostnader för några av de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll.
Beräkningarna omfattar både individuella och hushållsgemensamma kostnader och utgår från ett grundläggande behov av varor och tjänster, oberoende av hushållets inkomster, skriver verket.
”Tiotusentals produkter”: Tullen stoppar Gekås och Dollarstore. Dagens PS
Omfattar 40 procent av kostnaderna
Sammantaget syftar beräkningarna till att ge vägledning om vad som krävs för att leva ett gott vardagsliv utan överkonsumtion, men även utan att leva i nödtorft, förklarar man. Beräkningarna är oberoende av hushållets faktiska inkomster.
Beräkningarna omfattar cirka 40 procent av hushållens kostnader, exempelvis mat, kläder och internetabonnemang. Stora kostnader som inte ingår är boende och transporter.
De ingår inte på grund av att skillnaderna inom dessa kostnader är väldigt stora beroende på dina personliga förutsättningar som var i landet du bor och hur du bor, förklarar Konsumentverket.
Guldpriset dippar: Lägsta nivån på mer än ett år. Dagens PS
Underlag för myndigheter
Kostnader för livsmedel beräknas utifrån en näringsberäknad matsedel för 30 dagar, som omfattar frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål per dag. Matsedeln har tagits fram med hjälp av Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och i dialog med Livsmedelsverket.
Beräkningarna utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, och har anpassats efter Livsmedelsverkets kostråd.
De beräknade hushållskostnaderna kan användas som referensvärden vid planering av hushållsbudget.
De används av myndigheter, enskilda hushåll, konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, socialkontor, banker och skolor.
Beräkningarna lämnas också som underlag till regeringen för beslut om riksnormen inom försörjningsstödet.
Folkbokföringsröran: Nu har fyra skrivit sig i stadshuset. Dagens PS