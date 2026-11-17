Nästan 10 000 kr för en familj

För de poster som Konsumentverket beräknar ökar kostnaden för hushåll med en person med fyra procent eller 4 440 kronor på helåret.

I ett hushåll med två vuxna och två yngre barn ger kalkylen för 2027 ökade kostnader med 9 960 kronor för helåret.

Konsumentverket genomför årligen beräkningar av vad som kan anses vara rimliga kostnader för några av de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll.

Beräkningarna omfattar både individuella och hushållsgemensamma kostnader och utgår från ett grundläggande behov av varor och tjänster, oberoende av hushållets inkomster, skriver verket.

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Omfattar 40 procent av kostnaderna

Sammantaget syftar beräkningarna till att ge vägledning om vad som krävs för att leva ett gott vardagsliv utan överkonsumtion, men även utan att leva i nödtorft, förklarar man. Beräkningarna är oberoende av hushållets faktiska inkomster.

Beräkningarna omfattar cirka 40 procent av hushållens kostnader, exempelvis mat, kläder och internetabonnemang. Stora kostnader som inte ingår är boende och transporter.

De ingår inte på grund av att skillnaderna inom dessa kostnader är väldigt stora beroende på dina personliga förutsättningar som var i landet du bor och hur du bor, förklarar Konsumentverket.

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Symboliskt när solen går ned bortom högspännings-ledningarna. Nästa år blir hushållens el ytterligare 25 procent dyrare, enligt Konsumentverket. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Underlag för myndigheter

Kostnader för livsmedel beräknas utifrån en näringsberäknad matsedel för 30 dagar, som omfattar frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål per dag. Matsedeln har tagits fram med hjälp av Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet och i dialog med Livsmedelsverket.

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Beräkningarna utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, och har anpassats efter Livsmedelsverkets kostråd.

De beräknade hushållskostnaderna kan användas som referensvärden vid planering av hushållsbudget.

De används av myndigheter, enskilda hushåll, konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, socialkontor, banker och skolor.

Beräkningarna lämnas också som underlag till regeringen för beslut om riksnormen inom försörjningsstödet.

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