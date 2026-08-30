Extremvädret: Nu kan öknar sprida sig i Europa

”Kommer att ta år att ersätta”

Producenter uppger att det kommer att ta år att ersätta den förlorade fisken.

För fiskodlare i Rumänien, framför allt de som odlar karp, kommer årets extrema värmebölja efter svår torka både 2023 och 2024, säger Catalin Platon, som leder producentorganisationen Romfish.

När det gäller karpodling sträcker sig produktionscykeln över tre eller fyra år.

”Så det vi förlorade 2023 har påverkat oss varje år sedan dess”, förklarar Platon.

I Tjeckien har fiskodlare i hela landet vidtagit olika nödåtgärder, som att minska eller helt sluta mata fisken för att sänka syreförbrukningen, lufta dammarna eller tömma dem vid behov.

Ihållande regn skulle lindra den akuta krisen men för att behålla mer vatten i landskapet krävs långsiktiga åtgärder, menar det tjeckiska fiskeförbundet.

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Karpfiske i Tjeckien. För karpen sträcker sig produktionscykeln över 3-4 år vilket gör utsattheten nu ännu större. Sommarens torka i Europa slår hårt. (Foto: Petr David Josek /AP-TT)

Nära att inte överleva

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Varma och torra somrar har orsakat stora problem i det till största delen bergiga landet, som är känt för sina forellrestauranger.

”Forellen är en kallvattenfisk som kräver kallt och syrerikt vatten”, sade han. ”Under sommaren tvingas man därför dra ner på både produktion och utfodring för att verksamheten precis ska kunna överleva”, säger Jan Sokolik, tekniker vid fiskodlingen Rybarstvi Trebon.

Vid sjön Pristava i östra Slovenien pågår räddningsinsatser för att förhindra massdöd bland fiskarna till följd av syrebrist och igenväxning av sjöytan.

Räddningspersonal har pumpat in åtta miljoner liter vatten, men befarar ändå att det inte räcker.

”Vi är förvånade över att någon fisk över huvud taget har överlevt”, säger Danijel Fras från fiskeföreningen Pesnica Lenart hos RTV Slovenien.

I Serbien menar fiskare att den enda lösningen för de hotade fiskarna i en sidokanal till Donau vid Novi Sad är att flytta dem till en annan plats.

”Temperaturerna i år är extrema”, säger den serbiske fiskaren Jovanovic. ”Ingen kan minnas något liknande.”

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