Sommarens torka i Europa är så extrem att ökenspridning utgör ett växande hot, förklarar nu experter. Fisket är redan svårt utsatt.
Extremvädret: Nu kan öknar sprida sig i Europa
Sommarens ihållande torka och extrema hetta har slagit hårt mot ekosystem och näringsverksamheter från sjöar i Slovenien och sidofåran till Donau i Serbien och vidare till fiskodlingar i Bosnien, Tjeckien, Rumänien och Ungern.
Fiskenäringen har drabbats särskilt hårt, med skador som uppskattas uppgå till miljontals euro.
Det kommer ovanpå redan omfattande konsekvenser av problem med energi- och vattenförsörjning, förstörda skördar och förluster inom flodtrafik och handel.
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Torka till 99 procent
Enligt den nationella vädertjänsten råder för närvarande svår eller extrem torka på omkring 99 procent av Ungerns markyta, rapporterar Fortune.
Ökenspridning, den process där växtligheten går tillbaka till följd av hög värme och låg nederbörd, hotar stora delar av den ungerska slätten.
Bland de hårdast drabbade områdena finns Ungerns fiskdammar, som omfattar cirka 27 000 hektar.
Landets jordbruks- och livsmedelsministerium meddelade förra veckan att ”ihållande värme och vattenbrist” hade lett till att 1 588 hektar av dessa dammar torkat ut, vilket orsakat att närmare 280 ton fisk dött vid 20 olika anläggningar, refererar Fortune.
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”Kommer att ta år att ersätta”
Producenter uppger att det kommer att ta år att ersätta den förlorade fisken.
För fiskodlare i Rumänien, framför allt de som odlar karp, kommer årets extrema värmebölja efter svår torka både 2023 och 2024, säger Catalin Platon, som leder producentorganisationen Romfish.
När det gäller karpodling sträcker sig produktionscykeln över tre eller fyra år.
”Så det vi förlorade 2023 har påverkat oss varje år sedan dess”, förklarar Platon.
I Tjeckien har fiskodlare i hela landet vidtagit olika nödåtgärder, som att minska eller helt sluta mata fisken för att sänka syreförbrukningen, lufta dammarna eller tömma dem vid behov.
Ihållande regn skulle lindra den akuta krisen men för att behålla mer vatten i landskapet krävs långsiktiga åtgärder, menar det tjeckiska fiskeförbundet.
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Nära att inte överleva
Varma och torra somrar har orsakat stora problem i det till största delen bergiga landet, som är känt för sina forellrestauranger.
”Forellen är en kallvattenfisk som kräver kallt och syrerikt vatten”, sade han. ”Under sommaren tvingas man därför dra ner på både produktion och utfodring för att verksamheten precis ska kunna överleva”, säger Jan Sokolik, tekniker vid fiskodlingen Rybarstvi Trebon.
Vid sjön Pristava i östra Slovenien pågår räddningsinsatser för att förhindra massdöd bland fiskarna till följd av syrebrist och igenväxning av sjöytan.
Räddningspersonal har pumpat in åtta miljoner liter vatten, men befarar ändå att det inte räcker.
”Vi är förvånade över att någon fisk över huvud taget har överlevt”, säger Danijel Fras från fiskeföreningen Pesnica Lenart hos RTV Slovenien.
I Serbien menar fiskare att den enda lösningen för de hotade fiskarna i en sidokanal till Donau vid Novi Sad är att flytta dem till en annan plats.
”Temperaturerna i år är extrema”, säger den serbiske fiskaren Jovanovic. ”Ingen kan minnas något liknande.”