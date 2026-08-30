Insiderhandlade i Vita huset på Trumps tal – döms

Tillsynsmyndigheten CFTC beslutade på fredagen att Perez ska återbetala vinster på 107 539 dollar samt en sanktionsavgift på 65 000 dollar, rapporterar CNBC.

Han har använt informationen till otillåtna affärer med råvaruterminer på en plattform för prognosmarknader mellan december i fjol och februari år, när han arbetade i Vita huset.

Han stängdes tidigare av utan lön och arbetar inte längre för den federala förvaltningen.

Enligt CFTC har en uppgörelse nåtts med Perez. Sanktionsavgiften är kraftigt nedsatt på grund av hans ”exemplariska samarbete” under utredningen.