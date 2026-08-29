En 20-årig student som fick noll poäng för att han misstänktes fuska via AI stämde sitt lärosäte och vann i domstol.
"Skolan sade att jag AI-fuskade: Jag stämde dem och vann"
När Orion Newby, 20, fick noll poäng på sin uppsats om kristna och islamiska civilisationer trodde han att det var ett misstag.
Men professorn förklarade att Turnitin – det verktyg Adelphi University på Long Island använder för att kontrollera misstänkt AI-användning – bedömt att det var 100 procents sannolikhet att uppsatsen var genererad av AI.
”Jag var förvirrad, jag var chockad”, säger Newby hos The Times.
Newby hävdade sin oskuld och insisterade att han hade lagt ner timmar på arbetet med uppsatsen.
Månaden därpå meddelade lärosätet att han hade brutit mot reglerna för akademisk hederlighet och gav honom en tidsfrist: antingen skulle han genomgå en workshop om plagiering, eller så skulle han stängas ute från lärosätet.
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Lade 100 000 dollar på advokat
”Jag bad hela tiden om att få se bevisen, men de vägrade visa dem. Jag upplevde aldrig att någon lyssnade på mig”, säger Newby.
I stället för att ge upp lade Newbys familj över 100 000 dollar på att anlita en advokat och väcka talan ifrån att han anklagats på felaktiga grunder. I januari dömde en domare till Newbys fördel.
Nu är Newby tillbaka på universitetet och på god väg att ta examen 2028 med ett rent register.
”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle behöva gå till domstol bara för att bevisa att jag förtjänar en ärlig chans”, sade han.
Domen är det första kända fallet där en student framgångsrikt stämt ett universitet efter att ha anklagats för att ha använt AI för att slutföra en uppgift.
Nu följer allt fler studenter i Newbys fotspår och vidtar rättsliga åtgärder mot sina universitet av samma anledning.
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”Programvaran är opålitlig”
Studier har visat att den programvara lärare vanligtvis använder för att granska studenters arbeten – exempelvis GPTZero och Turnitin – kan vara opålitlig och ge felaktiga utslag.
År 2023 drog Open AI tillbaka sitt eget detekteringsverktyg, AI Classifier, på grund av oro över dess ”låga träffsäkerhet”.
Verktygen analyserar text och granskar rytm, ordförråd och meningsbyggnad för att identifiera mönster som inte är mänskliga.
Vissa verktyg har visat sig vara partiska till nackdel för personer som inte har engelska som modersmål samt för neurodivergenta skribenter, som till exempel Newby.
Denna oro har fått universitet som Vanderbilt, Yale och Johns Hopkins att förbjuda lärare att använda AI-verktyg som bevis vid anklagelser mot studenter.
I en undersökning från American Association of Colleges and Universities, som genomfördes i år med svar från 1 057 lärare vid universitet och högskolor, uppgav 78 procent att fusket på campus ökat sedan AI blev allmänt tillgängligt.
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Allt fler studenter går till domstol
Men de som talar öppet om saken riskerar i allt högre grad att bli stämda. Newbys advokat, Mark Lesko, uppger att hans advokatbyrå, La Pinta Lesko, nu företräder klienter över hela landet – även vid elituniversitet – som hävdar att de orättmätigt straffats för AI-användning, även om han avböjde att ange hur många det rör sig om.
”Det är rena kaoset”, säger han om det nuvarande systemet. ”Det vore bra med någon form av gemensamma riktlinjer som gäller för hela högre utbildningen… men det här godtyckliga tillvägagångssättet, där varje universitet agerar på sitt eget sätt, skapar stora problem för studenterna.”
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