"Skolan sade att jag AI-fuskade: Jag stämde dem och vann"

”Jag var förvirrad, jag var chockad”, säger Newby hos The Times.

Newby hävdade sin oskuld och insisterade att han hade lagt ner timmar på arbetet med uppsatsen.

Månaden därpå meddelade lärosätet att han hade brutit mot reglerna för akademisk hederlighet och gav honom en tidsfrist: antingen skulle han genomgå en workshop om plagiering, eller så skulle han stängas ute från lärosätet.

”När blir det fusk med AI och ChatGPT?” Dagens PS

Lade 100 000 dollar på advokat

”Jag bad hela tiden om att få se bevisen, men de vägrade visa dem. Jag upplevde aldrig att någon lyssnade på mig”, säger Newby.

I stället för att ge upp lade Newbys familj över 100 000 dollar på att anlita en advokat och väcka talan ifrån att han anklagats på felaktiga grunder. I januari dömde en domare till Newbys fördel.

Nu är Newby tillbaka på universitetet och på god väg att ta examen 2028 med ett rent register.

”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle behöva gå till domstol bara för att bevisa att jag förtjänar en ärlig chans”, sade han.

ANNONS

Domen är det första kända fallet där en student framgångsrikt stämt ett universitet efter att ha anklagats för att ha använt AI för att slutföra en uppgift.

Nu följer allt fler studenter i Newbys fotspår och vidtar rättsliga åtgärder mot sina universitet av samma anledning.

Endast 4 procent ser AI-investeringar som lyckade. Dagens PS