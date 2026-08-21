Årets El Niño ”den kraftigaste någonsin”

Det finns allt fler tecken på att vädermönster världen över redan påverkas, med monsunregn under genomsnittet i Indien och dämpad orkanaktivitet i Atlanten.

På våra breddgrader kan det innebära en ökad risk för en blöt och stormig höst.

Forskare: Den globala uppvärmningen accelererar. Dagens PS

”Händelse utan motstycke”

”Vi måste vara tydliga med att detta är en händelse utan motstycke”, säger professor Adam Scaife, chef för långtidsprognoser vid Met Office, hos BBC.

”Jag har aldrig tidigare sett en så kraftig El Niño-signal i våra prognoser.”

El Niño är ett naturligt förekommande väderfenomen som inträffar ungefär vartannat till vart sjunde år och varar i cirka ett år.

Passadvindarna, som vanligtvis blåser från öst till väst över Stilla havet, kan försvagas eller till och med vända riktning, vilket gör att varmt vatten sprider sig österut.

Belgiens största skogsbrand rör sig mot Tyskland. Dagens PS.