Den El Niño som nu utvecklas över Stilla havet kan bli den ”kraftigaste i mannaminne”. Det påverkar både energi och livsmedel.
Årets El Niño ”den kraftigaste någonsin”
Det kraftfulla naturliga klimatfenomenet El Niño driver upp de globala temperaturerna och kan öka risken för extremväder.
I kombination med effekterna av mänskligt orsakade klimatförändringar bedömer brittiska vädertjänsten Met Office att det är ”mycket sannolikt” att 2027 kommer att bli det varmaste året som någonsin uppmätts.
Det finns allt fler tecken på att vädermönster världen över redan påverkas, med monsunregn under genomsnittet i Indien och dämpad orkanaktivitet i Atlanten.
På våra breddgrader kan det innebära en ökad risk för en blöt och stormig höst.
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”Händelse utan motstycke”
”Vi måste vara tydliga med att detta är en händelse utan motstycke”, säger professor Adam Scaife, chef för långtidsprognoser vid Met Office, hos BBC.
”Jag har aldrig tidigare sett en så kraftig El Niño-signal i våra prognoser.”
El Niño är ett naturligt förekommande väderfenomen som inträffar ungefär vartannat till vart sjunde år och varar i cirka ett år.
Passadvindarna, som vanligtvis blåser från öst till väst över Stilla havet, kan försvagas eller till och med vända riktning, vilket gör att varmt vatten sprider sig österut.
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Långt över det normala
Värme frigörs från havet till atmosfären, vilket höjer de globala temperaturerna och förändrar nederbördsmönstren.
Forskare klassar det som El Niño när havsytans temperatur i ett nyckelområde i Stilla havet ligger 0,5 grader eller mer över genomsnittet, skriver BBC.
Nu visar aktuella mätningar temperaturer mer än två grader över det normala.
De senast prognoserna tyder på att det kan landa på mer än tre grader över det normala senare i år, när El Niño närmar sig sin kulmen.
Det skulle i så fall innebära den kraftiga händelsen av det här slaget sedan 1800-talet, menar experterna.
”Rekordartad händelse”
Mycket höga temperaturer i djupare havslager, på vissa platser åtta grader över det normala på 100 meters djup, skulle kunna förstärka El Niño avsevärt genom att fungera som en reservoar av varmt vatten.
”Det återstår många månader medan fenomenet fortsätter att utvecklas, och det är en av anledningarna till att vi är alltmer övertygade om att detta kommer att bli en rekordartad händelse”, säger Zeke Hausfather, klimatforskare vid amerikanska Berkeley Earth.
”Akut livsmedelsbrist”
El Niño anses inte ha varit någon avgörande orsak till de värmeböljor som präglat sommaren.
Fenomenet kan få större betydelse för vädret under hösten och förvintern, med ökad risk för blött och stormigt väder i nordvästra Europa.
Tidigare i augusti varnade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO för att El Niño kan utsätta tiotals miljoner människor för akut livsmedelsbrist på krisnivå.