Venezuela: Vi behåller äganderätten till oljan

Tidigare i helgen gick USA:s president Donald Trump ut med att landet kommit överens med Venezuela om ”amerikansk majoritetskontroll” av motsvarande minst 65 miljarder fat ur Venezuelas oljefyndigheter. Medier har därefter rapporterat om att avtalet ska gälla i hundra år.

Trots att Venezuelas regering bekräftat en överenskommelse med USA försäkrar nu landets interimspresident Delcy Rodríguez att Venezuela inte gett upp kontrollen över oljan.

En sak måste vara helt klar: Venezuela behåller äganderätten och suveräniteten över sina resurser, säger Rodríguez i ett tal i statlig tv.