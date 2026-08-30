Nordkoreas diktator Kim Jong Un har sparkat försvarsminister och byter ut fler makthavare i en ”strukturell omorganisation”.
Diktatorn agerar: Försvarsministern sparkad – ommöbleringar
Nordkoreas försvarsminister är avsatt. Statliga medier i Nordkorea – vilka annars, är en naturlig följdfråga – rapporterade detta under lördagen och meddelade att det hela är en del i en omstrukturering av landets militära ledning.
Besluten om ”planen för strukturell omorganisation” togs vid ett möte lördag under ledning av Kim Jong Ung, uppger nyhetsbyrån KCNA.
No Kwang Chol avsattes inte bara som försvarsminister utan degraderades även inom det styrande partiets ledning till ”förste biträdande chef för avdelningen för försvarsindustri”, skriver Japan Times som citerar KCNA.
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Flera ommöbleringar i ledningen
Kim Song Gi, fram tills nu chef för Koreanska folkarméns politiska huvudbyrå, har utsetts till ny försvarsminister.
En annan högt uppsatt företrädare, försvarsrådgivaren Pak Jong Chon, utses till vice ordförande för den centrala militärkommissionen och har även valts in i det styrande partiets politbyrå. Även flera andra befordringar tillkännagavs efter motet.
I en separat rapport uppgav KCNA att Kim under en ceremoni i lördags hyllade forskare och tjänstepersoner för deras framsteg inom försvarsteknik och tilldelade dem landets främsta utmärkelser, refererar Japan Times.
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”Har utvecklat nya vapen”
De hyllade personerna hade i hög grad bidragit till att ”lösa vetenskapliga och tekniska problem av epokgörande betydelse vid utvecklingen av nya stridsvapensystem”, uppger KCNA utan att specificera vilken typ av system det rör sig om.
I slutet av juni övervakade Kim tester av ett nytt raketartillerisystem med utökad räckvidd samt artilleripjäser.
Omstruktureringen i ledningen sker kort efter att Sydkorea och USA avslutat sina årliga gemensamma militärövningar.
Övningarna, som Pyongyang regelbundet fördömer som förberedelser för en invasion, bevakades noga i år efter att USA:s president Donald Trump beordrat att de skulle kortas ned.
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”För provocerande mot Nordkorea”
Trump kritiserade övningarna för att vara provocerande mot Nordkorea och gick hårt åt Sydkorea för att landet inte stött hans krig mot Iran.
Den amerikanske presidenten hyllade även den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un, som han träffat två gånger under sin första mandatperiod, samtidigt som han sade sig se fram emot ett nytt möte, möjligen redan i år.
Trots Trumps närmanden har Nordkorea visat få tecken på att besvara gesten, skriver Japan Times. Landet har avfyrat robotar och fördömt de även de reducerade övningarna.
Nordkorea har även kritiserat den amerikanska regeringens godkännande av vapenförsäljning till Sydkorea liksom planerna på att finansiera program som dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter i Nordkorea.
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