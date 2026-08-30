Diktatorn agerar: Försvarsministern sparkad – ommöbleringar

Besluten om ”planen för strukturell omorganisation” togs vid ett möte lördag under ledning av Kim Jong Ung, uppger nyhetsbyrån KCNA.

No Kwang Chol avsattes inte bara som försvarsminister utan degraderades även inom det styrande partiets ledning till ”förste biträdande chef för avdelningen för försvarsindustri”, skriver Japan Times som citerar KCNA.

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Flera ommöbleringar i ledningen

Kim Song Gi, fram tills nu chef för Koreanska folkarméns politiska huvudbyrå, har utsetts till ny försvarsminister.

En annan högt uppsatt företrädare, försvarsrådgivaren Pak Jong Chon, utses till vice ordförande för den centrala militärkommissionen och har även valts in i det styrande partiets politbyrå. Även flera andra befordringar tillkännagavs efter motet.

I en separat rapport uppgav KCNA att Kim under en ceremoni i lördags hyllade forskare och tjänstepersoner för deras framsteg inom försvarsteknik och tilldelade dem landets främsta utmärkelser, refererar Japan Times.

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