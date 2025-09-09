Extrema mängder regn väntas – vägar redan bortspolade

Under helgen har vägar spolats bort, järnvägar skadats och samhällen isolerats i Västernorrland. En man i 75-årsåldern omkom i ett vägras i Härnösand.

Samtidigt spårade flera tåg ur i Skorped, väster om Örnsköldsvik, när marken gav vika under vattenmassorna.

Mer regn över hårt drabbade områden

Skyfallen i Västernorrland har lett till omfattande problem. En man i 75-årsåldern omkom när hans bil drogs med i en djup skåra efter att vägen spolats bort. Vägrasen har gjort det omöjligt för ambulanser och hemtjänst att nå fram på vissa platser, och många har tvingats stanna hemma från arbete och skola.

“Vattnet har ingenstans att ta vägen och gör att det kan bli risk för nya ras och nya problem”, säger meteorolog Pererik Åberg.

Mellan torsdag och fredag kan uppemot 50 millimeter regn falla över Ångermanland, områden som redan drabbats hårt. Trafikverket förbereder sig nu för fler konsekvenser.

“Hur det (ovädret) kommer att påverka återstår att se, men det är något som ligger med i vår hantering och planering”, säger Henrik Sundqvist, avdelningschef för verksamhetsområde underhåll.

Urspårade tåg efter skyfallet, flera vagnar vid sidan av rälsen vid Stugusjön i Skorped, väster om Örnsköldsvik. (Foto: Mats Andersson / TT)

