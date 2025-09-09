Dagens PS
Extrema mängder regn väntas – vägar redan bortspolade

Länsväg 738 i Härnösand, där vägen rasade efter helgens skyfall. En man i 75-årsåldern omkom när hans bil drogs ner i rasmassorna.
Länsväg 738 i Härnösand, där vägen rasade efter helgens skyfall. En man i 75-årsåldern omkom när hans bil drogs ner i rasmassorna. (Foto: Mats Andersson / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Helgens oväder har redan orsakat stora skador och isolerat samhällen. Nu väntas nya regnmängder som kan förvärra läget ytterligare.

Under helgen har vägar spolats bort, järnvägar skadats och samhällen isolerats i Västernorrland. En man i 75-årsåldern omkom i ett vägras i Härnösand.

Samtidigt spårade flera tåg ur i Skorped, väster om Örnsköldsvik, när marken gav vika under vattenmassorna.

Mer regn över hårt drabbade områden

Skyfallen i Västernorrland har lett till omfattande problem. En man i 75-årsåldern omkom när hans bil drogs med i en djup skåra efter att vägen spolats bort. Vägrasen har gjort det omöjligt för ambulanser och hemtjänst att nå fram på vissa platser, och många har tvingats stanna hemma från arbete och skola.

“Vattnet har ingenstans att ta vägen och gör att det kan bli risk för nya ras och nya problem”, säger meteorolog Pererik Åberg.

Mellan torsdag och fredag kan uppemot 50 millimeter regn falla över Ångermanland, områden som redan drabbats hårt. Trafikverket förbereder sig nu för fler konsekvenser.

“Hur det (ovädret) kommer att påverka återstår att se, men det är något som ligger med i vår hantering och planering”, säger Henrik Sundqvist, avdelningschef för verksamhetsområde underhåll.

Urspårade tåg efter skyfallet, flera vagnar vid sidan av rälsen vid Stugusjön i Skorped, väster om Örnsköldsvik. (Foto: Mats Andersson / TT)
Urspårade tåg efter skyfallet, flera vagnar vid sidan av rälsen vid Stugusjön i Skorped, väster om Örnsköldsvik. (Foto: Mats Andersson / TT)
Hus hotas av ån

För invånarna i området är konsekvenserna påtagliga. Norr om Undrom i Sollefteå kommun har Anton Eriksson tvingats såga upp sin altan för att huset inte ska rasa.

En bro och en timmerstuga på tomten har redan förstörts när vattendraget, som tidigare var några meter brett, växt till omkring 20 meter.

“Man är ju chockad och stressad”, säger han till SVT.

SMHI granskar varningarna

Aftonbladet rapporterar att mellan 70 och 100 millimeter regn föll i delar av Västernorrland. Resultatet blev urspårade tåg, vägar som spolats bort och byar som isolerats. Ett 40-tal vägar har skadats, varav ett 15-tal är helt avstängda.

Trots skadorna utfärdade SMHI bara en gul varning. Nu utreds beslutet.

“I efterhand skulle det kanske ha varit en varning på högre nivå”, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör i Västernorrland.

“Det utreds. Meteorologerna som jobbar med varningar kollar på det nu, hur mycket regn det kom och vad konsekvenserna blev och hur väl varningarna stämde”, säger Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog vid SMHI, till TT.

Extrema händelser ökar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har redan pekat ut Norrlandskusten som riskområde. Enligt SVT är problemen svåra att bygga bort.

“Man vet om problemet och skulle kunna göra förebyggande åtgärder, men det är svårt att veta exakt var dessa skyfall kommer ske”, säger Pererik Åberg.

Klimatförändringarna ökar dessutom sannolikheten för fler extrema händelser.

“Extrema händelser med skyfall kommer att bli fler”, säger meteorologen.

KlimatÖversvämningSverigeVästernorrland
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

