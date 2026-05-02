Projekten var storstilade, planerna omfattande. Sedan kom hindren och ställde sig i (motor)vägen. Här är motorvägarna det aldrig blev något av.
Sveriges glömda motorvägar som ingen kör på
I Sverige finns totalt ett vägnät som är över 58 000 mil långt. 192 mil av det är motorvägar, faktiskt 22 mil mindre än de 214 mil som rapporterades i slutet av 2017.
Sveriges första motorvägsbygge, rikshuvudväg 4, var den 17 kilometer långa sträckan mellan Malmö och Lund som byggdes på 16 månader 1952-1953.
Den andra var en del av dåvarande länsväg 275, nuvarande E18, nordost från Stockholm mot Norrtälje, öppnad från Danderyds kyrka till Ullna.
Nummer tre i ordningen var Rikstvåan, så småningom E6 norrut från Göteborg. Den öppnades september 1958 och sträckte sig då från Hjalmar Brantingsplatsen till Kärramötet, förlängd till stadsgränsen mot Kungälv året därpå.
De största städerna
Logiskt nog var därmed de tre första motorvägssträckorna placerade i anslutning till våra tre största städer – Malmö, Stockholm och Göteborg för att ta dem i ”motorvägsordning”.
Några av dem finns kring Essingeleden i Stockholm. Dels påbörjades en anslutande led kallad Huvudstaleden från Bromma till tomteboda och dels byggdes vad som kallades ”Årstalänken” från Huddingevägen.
På Stora Essingen byggde man ramper för den så kallade ”Brommagrenen”.
Bostadsbaracker istället
Huvudstaledens västra del byggdes och används fortfarande längst västerut. Tidigare användes en del fram till Huvudstagatan, en del som inte använts sedan 1990 och i dag är en uppställningsplats för student- och bostadsbaracker, ”Campus Solna”.
Dessutom byggdes förberedande bror för en del lokala gator och några ramper som delvis aldrig använts och som finns vid Pampas trafikplats.
Ett annat exempel är Årstalänken, som formellt ersattes av Södra länken 24 oktober 2004, varefter Årstalänkens östra del stängdes helt.
100 meter i Sollentuna
Ytterligare ett exempel finns i Sollentuna. Det är en sträcka på 100 meter i anslutning till Kolonnvägen, en rest av den första sträckningen av Rikstretton-E4 innan man i stället gjorde en stor ombyggnad av Trafikplats Häggvik.
I dag används sträckan för tillfällig husvagnsparkering och för att parkera långtradarsläp.
Arlanda ritade om vägnätet
När vägnätet ändrades efter att bana 3 på Arlanda byggts blev ett antal ”stumpar” av gammal motorväg över.
Den flest ser är en cirka 200 meter lång sträcka av den gamla tillfartsvägen, ungefär 300 meter öster om nuvarande tillfarts slut.
Linjemarkeringarna finns kvar på vägstumpen som tidigare slutade i en rondell, där man kunde svänga av mot Norrtälje.
Den färskaste ”ruinmotorvägen” i Sverige är en knappt 2 kilometer lång del av före detta E4, mellan Mehedeby och Gävle.
Denna väg byggdes om till motorväg i slutet av 1990-talet. När sedan den nya motorvägen från Uppsala skulle kopplas på 2007, valde man en östligare sträckning och gjorde dessa 2 kilometer till en ruin.