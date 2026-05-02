Sveriges glömda motorvägar som ingen kör på

Sveriges första motorvägsbygge, rikshuvudväg 4, var den 17 kilometer långa sträckan mellan Malmö och Lund som byggdes på 16 månader 1952-1953.

Den andra var en del av dåvarande länsväg 275, nuvarande E18, nordost från Stockholm mot Norrtälje, öppnad från Danderyds kyrka till Ullna.

Nummer tre i ordningen var Rikstvåan, så småningom E6 norrut från Göteborg. Den öppnades september 1958 och sträckte sig då från Hjalmar Brantingsplatsen till Kärramötet, förlängd till stadsgränsen mot Kungälv året därpå.

De största städerna

Logiskt nog var därmed de tre första motorvägssträckorna placerade i anslutning till våra tre största städer – Malmö, Stockholm och Göteborg för att ta dem i ”motorvägsordning”.

Några av dem finns kring Essingeleden i Stockholm. Dels påbörjades en anslutande led kallad Huvudstaleden från Bromma till tomteboda och dels byggdes vad som kallades ”Årstalänken” från Huddingevägen.

På Stora Essingen byggde man ramper för den så kallade ”Brommagrenen”.

