Flera tankfartyg tar sig igenom Hormuz med olja trots Iran. För att få personal kan sjömän betalas med en kvarts miljon per resa.
En kvarts miljon per resa ska locka sjömän passera Hormuz
Trots alla hot strömmar olja ut ur Persiska viken i allt snabbare takt, trots en återigen uppblossande våg av attacker.
I stället blir kostnaderna för att få ut oljan svindlande. Uppgifter talar om 40 miljoner dollar för en frakt.
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Betalar – andra tar risken
För oljeproducenterna i gulfen är det ändå värt kostnaden. Att låta oljan ligga kvar är sämre rent ekonomiskt än att ta fraktkostnaden och sälja oljan med lägre marginal.
Därför har producenter i gulfen börjat hyra in så kallade VLCC-fartyg, Very Large Crude Carrieras, för att genomföra riskfyllda resor, så kallade ”skyttelturer”.
Fartygen går in i Persiska viken via Hormuzsundet, lastar i hamnar där, lämnar sundet och för sedan över oljan till ett annat fartyg som väntar precis utanför passagen.
Möjligheten att den vägen hålla oljeflödet i gång har fått producenter att acceptera rekordhöga fraktkostnader.
Vinnarna? Redare som gör vinster av en storlek branschen inte sett på decennier och sjömän som får extremt väl betalt för den farliga överfarten.
Med vinsterna kommer även stora risker. Sju fartyg har attackerats sedan 28 september, skriver WSJ med hänvisning till UK Maritime Trade Operations.
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Kostnaderna 30 gånger högre
När Iran började attackera handelsfartyg i sundet blev köpare i Asien och på andra håll tveksamma till att sända egna fartyg för att hämta olja i viken.
Nu betalar producenter 30-40 miljoner dollar för en tur och retur-tripp genom Hormuzsundet, översatt till kostnad per fat 15-20 dollar – plus försäkringskostnader.
”För många fartygsägare genererar den nuvarande marknaden intäkter på nivåer som sällan skådats i branschen”, säger Dimitris Maniatis, grundare och vd för Marisks som specialiserar sig på maritima risker.
Ett exempel: att hyra en supertanker för en resa från Persiska viken till Kina kostar nu drygt 1,2 miljoner dollar per dag.
Strax före krigsutbrottet var kostnaden 231 400 dollar per dag, enligt Clarksons Research, och i början av januari i år under 40 000 dollar dagen.
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En årslön för en resa
Även besättningen gynnas av den lukrativa skytteltrafiken. Sjömän villiga att utföra resor i krigszonen erbjuds 2-3 gånger sin vanliga månadslön.
Ett bemanningsföretag i Shandong erbjuder 25 000 dollar till sjömän för en tur och retur-resa.
”Med tanke på de miljonvinster som görs just nu är det en struntsumma för fartygsägarna”, säger Richard Matthews hos skeppsmäklaren E A Gibson.
Verksamheten domineras för närvarande av ett fåtal fartygsägare, däribland sydkoreanska Sinokor och grekiske miljardären George Prokopious bolag Dynacom.
Skeppsmäklare uppger att även mindre aktörer, bland dem ägare till äldre fartyg som tidigare transporterat venezuelansk och rysk olja, gett sig in i denna trafik.
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