En kvarts miljon per resa ska locka sjömän passera Hormuz

Försäkringsbranschen Hormuz nya offer: ”Pressas hårt”. Dagens PS

Betalar – andra tar risken

För oljeproducenterna i gulfen är det ändå värt kostnaden. Att låta oljan ligga kvar är sämre rent ekonomiskt än att ta fraktkostnaden och sälja oljan med lägre marginal.

Därför har producenter i gulfen börjat hyra in så kallade VLCC-fartyg, Very Large Crude Carrieras, för att genomföra riskfyllda resor, så kallade ”skyttelturer”.

Fartygen går in i Persiska viken via Hormuzsundet, lastar i hamnar där, lämnar sundet och för sedan över oljan till ett annat fartyg som väntar precis utanför passagen.

Möjligheten att den vägen hålla oljeflödet i gång har fått producenter att acceptera rekordhöga fraktkostnader.

Vinnarna? Redare som gör vinster av en storlek branschen inte sett på decennier och sjömän som får extremt väl betalt för den farliga överfarten.

Med vinsterna kommer även stora risker. Sju fartyg har attackerats sedan 28 september, skriver WSJ med hänvisning till UK Maritime Trade Operations.

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