Chalmers: Så klarar elbilsbatterier 20 procent mer

Kopplar förbi svagare celler

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”Eftersom de är bundna till varandra måste alla hålla samma takt som den långsammaste cellen, och stanna när den cellen stannar”, förklarar Škegro som är försteförfattare till studien.

I den nya studien kartlägger forskarna fördelarna med så kallade ”omkonfigurerbara batteripaket”, där brytare och styrsystem kan ändra kopplingarna mellan cellerna.

Det är batteripaket som kan koppla förbi svagare celler så att mer av den kvarvarande kapaciteten kan utnyttjas.

I forskarnas modeller kan den mest avancerade lösningen, där varje cell kan styras separat, förlänga livslängden med över 20 procent i vissa högspänningsfordon.

Det gäller exempelvis elektriska lastbilar och elbilar med lång räckvidd.

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Tillverkare kan välja

”Omkonfigurering är inte en fråga om ”på eller av”. Det är ett spektrum, och var en tillverkare väljer att placera sig på det spektrumet avgör hur mycket av den potentiella vinsten som kan bli verklighet”, säger Changfu Zou, professor vid Chalmers och medförfattare till studien.

För att illustrera vad resultaten kan innebära i praktiken analyserade forskarna ett vanligt förekommande bilbatteri på 80 kilowattimmar, samt 12 000 kilometers årlig körsträcka.

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Exemplet förutsätter att ett konventionellt batteripaket byts ut efter tio år, enligt rådande branschpraxis.

I modellen nådde det omkonfigurerbara batteripaketet samma punkt efter cirka 11 år, vilket innebär att livslängden ökat med ungefär 14 månader.

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Albert Škegro är försteförfattare till studien från Chalmers som visar hur elbilsbatterier kan få upp till 20 procents längre livslängd. (Foto: Malin Arnesson /Chalmers)

”Betydande besparingar”

”För en privat elbilsägare är det en stor fördel att bilens batteri håller längre. För en fordonsflotta med hundratals batteripaket kan en ökad batterilivslängd innebära betydande besparingar”, konstaterar Albert Škegro.

Utöver den ökade batterilivslängden pekar forskarna också på fler hållbarhetsvinster.

”Ett batteripaket som tas ur drift i förtid innebär både bortkastat material och bortkastad energi. Att hålla batteripaket i användning längre är därför ett hållbarhetsargument redan innan man tar hänsyn till ekonomin”, slår Albert Škegro fast.

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