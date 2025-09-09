Priserna står still – men köparnas tro gör det inte. Hemnets senaste mätning visar att fler nu väntar sig en prisuppgång.
"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft
Mest läst i kategorin
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Att pensionera sig utomlands lockar många svenskar. Frihet, klimat och lägre kostnader står högt på listan. Men det finns risker som kan grusa drömmen. Häromveckan kunde vi konstatera att Schweiz toppar listan över världens bästa länder att pensionera sig i. Därefter följer Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnade i sin tur på en nionde …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar. I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare
I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga. Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden. Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden. “Att vårt Skräckindex är …
Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna.
Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som riktninglös och med ett stort utbud.
Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Köparnas förtroende ökar
Hemnets Köparbarometer för september visar att 33 procent av spekulanterna tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna. Det är tre procentenheter fler än i augusti. Samtidigt tror bara 16 procent på fallande priser, en nedgång med en procentenhet.
Det ger ett nettoresultat på +16 procentenheter, vilket innebär att andelen som tror på stigande priser nu tydligt överväger andelen som tror på sjunkande priser.
“Sedan i våras har prisförväntningarna studsat lite upp och ner från månad till månad, utan tydlig riktning eller trend. Det är också en ganska bra beskrivning av bostadsmarknaden just nu, där priserna inte riktigt tar fart”, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.
Han ser också att både lägre räntor och politiska stimulanser kan stärka hushållens vilja att köpa bostad.
“Det som talar för en förbättrad situation under hösten är att vi sannolikt får ytterligare en räntesänkning samt finanspolitiska stimulanser för hushållen, vilket kan bidra till att fler köpare känner sig trygga nog att agera på marknaden”, säger han.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Stort utbud stärker läget för köpare
Dagens PS har parallellt rapporterat att utbudet på bostäder är större än på länge. Det skapar fler valmöjligheter och en bättre position för spekulanterna.
“Vi har aldrig haft så många bostäder ut till försäljning, som köpare har man därför väldigt mycket att välja på samtidigt som det inte har varit en vidare prisutveckling den senaste tiden”, säger Irja Amolin, tillförordnad vd för Bjurfors.
Hon konstaterar också:
“Efter en tid av pressade priser ser vi nu ljuspunkter på marknaden. För den som planerar långsiktigt kan det vara rätt läge att köpa”.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Säljarna mer försiktiga
Samtidigt ökar försiktigheten bland säljare. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedlings Skräckindex väljer nu 65 procent att sälja först innan de köper nytt, jämfört med 38 procent i februari. Det bidrar till fler objekt på marknaden och längre försäljningstider.
För köpare innebär det större utrymme att pruta. SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén beskriver läget så här:
“Ska du sälja? Se till att du har tid, för det tar tid. Ungefär dubbelt så lång tid som tidigare. Ska du köpa? Grattis! Kolla på mycket. Du kan ha tur att hitta en säljare som är desperat och måste sälja, då kan du pruta”.
Läs också: Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter. Dagens PS
Stabil prisbild
Statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna rörde sig marginellt i augusti. Bostadsrättspriserna backade 0,3 procent medan villapriserna steg 0,2 procent. Totalt såldes 13 800 bostäder, samma nivå som i fjol.
Regionalt syns större skillnader. I Stormalmö steg priserna med 3,5 procent på årsbasis, medan villapriserna i Storstockholm sjönk med 0,8 procent.
“Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, säger Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet.
Så tror köparna just nu
Hemnets senaste Köparbarometer visar följande för september:
- 32,6 procent räknar med stigande priser (upp från 29,9 procent i augusti)
- 16,1 procent tror på sjunkande priser (ned från 17,4 procent)
- 51,4 procent väntar sig oförändrade nivåer (jämfört med 52,7 procent i augusti)
Läs även: Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska. Dagens PS
Läs även: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft
Priserna står still – men köparnas tro gör det inte. Hemnets senaste mätning visar att fler nu väntar sig en prisuppgång. Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna. Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som …
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden
För första gången någonsin ingår en musikrättsorganisation ett rättighetsavtal med ett AI-bolag. Med en ny modell ska Stim säkra intäkter för låtskrivare som hotas av den nya teknologin. Svenska Stim har ingått ett avtal med ett AI-bolag om ett nytt ramverk för licensiering av musik till AI-tjänster, det framgår av ett pressmeddelande. Det nya svenska …
Uppblåst EU-projekt - luftskepp kartlägger svenska skogar
Det kan vara historiens mest uppblåsta EU-projekt. Ett tolv meter långt luftskepp ska kartlägga skogarna utanför Sundsvall. Ett tolv meter långt luftskepp har just gjort sin jungfrufärd över skogarna i Sundsvall, skriver Skogsaktuellt. Farkosten är en del i ett EU-projekt som ska samla in information om enskilda träd ”för att effektivisera värdekedjan hela vägen från …
Ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan
Totalt pytsas nu 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen, men det blir inte mer än en eller någon enstaka 100-lapp per skalle, berättar E55. Det är nämligen drygt 86 000 drabbade svenskar som ska dela på totalsumman 48 miljoner kronor. Därför blir beloppet till var och en av de drabbade spararna i PPM …
Full gas i USA när AI kräver energi
Gas som energikälla växer i USA och samtidigt finns stora planer på utbyggnad. Problemet är på kapacitetssidan och oro för prisutvecklingen. Under de fem första månaderna av 2025 tillkom 15 gigawatt i ny produktionskapacitet på kraftområdet i USA. Av detta var 1,3 procent gas och 11,5 procent solenergi. Det ger dock ingen korrekt bild, skriver …