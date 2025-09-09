"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft

Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna.

Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som riktninglös och med ett stort utbud.

Köparnas förtroende ökar

Hemnets Köparbarometer för september visar att 33 procent av spekulanterna tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna. Det är tre procentenheter fler än i augusti. Samtidigt tror bara 16 procent på fallande priser, en nedgång med en procentenhet.

Det ger ett nettoresultat på +16 procentenheter, vilket innebär att andelen som tror på stigande priser nu tydligt överväger andelen som tror på sjunkande priser.

“Sedan i våras har prisförväntningarna studsat lite upp och ner från månad till månad, utan tydlig riktning eller trend. Det är också en ganska bra beskrivning av bostadsmarknaden just nu, där priserna inte riktigt tar fart”, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

Han ser också att både lägre räntor och politiska stimulanser kan stärka hushållens vilja att köpa bostad.

“Det som talar för en förbättrad situation under hösten är att vi sannolikt får ytterligare en räntesänkning samt finanspolitiska stimulanser för hushållen, vilket kan bidra till att fler köpare känner sig trygga nog att agera på marknaden”, säger han.