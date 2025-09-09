Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

"Priserna tar inte fart" – ändå tror var tredje köpare på lyft

Köparnas tro på stigande bostadspriser växer enligt Hemnet. (
Köparnas tro på stigande bostadspriser växer enligt Hemnet. (Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Priserna står still – men köparnas tro gör det inte. Hemnets senaste mätning visar att fler nu väntar sig en prisuppgång.

Mest läst i kategorin

Efter en vår och sommar med prisförväntningar som hoppat upp och ner pekar septembermätningen från Hemnet på en förändring bland spekulanterna.

Tron på stigande priser ökar bland köparna, samtidigt som marknaden fortfarande beskrivs som riktninglös och med ett stort utbud.

Köparnas förtroende ökar

Hemnets Köparbarometer för september visar att 33 procent av spekulanterna tror på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna. Det är tre procentenheter fler än i augusti. Samtidigt tror bara 16 procent på fallande priser, en nedgång med en procentenhet.

Det ger ett nettoresultat på +16 procentenheter, vilket innebär att andelen som tror på stigande priser nu tydligt överväger andelen som tror på sjunkande priser.

“Sedan i våras har prisförväntningarna studsat lite upp och ner från månad till månad, utan tydlig riktning eller trend. Det är också en ganska bra beskrivning av bostadsmarknaden just nu, där priserna inte riktigt tar fart”, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.

Han ser också att både lägre räntor och politiska stimulanser kan stärka hushållens vilja att köpa bostad.

“Det som talar för en förbättrad situation under hösten är att vi sannolikt får ytterligare en räntesänkning samt finanspolitiska stimulanser för hushållen, vilket kan bidra till att fler köpare känner sig trygga nog att agera på marknaden”, säger han.

Stort utbud stärker läget för köpare

Utbudet är ovanligt stort samtidigt som priserna står still, ett läge som kan gynna långsiktiga köpare, enligt mäklare. (
Utbudet är ovanligt stort samtidigt som priserna står still, ett läge som kan gynna långsiktiga köpare, enligt mäklare. (Foto: Claudio Bresciani / TT)

Dagens PS har parallellt rapporterat att utbudet på bostäder är större än på länge. Det skapar fler valmöjligheter och en bättre position för spekulanterna.

“Vi har aldrig haft så många bostäder ut till försäljning, som köpare har man därför väldigt mycket att välja på samtidigt som det inte har varit en vidare prisutveckling den senaste tiden”, säger Irja Amolin, tillförordnad vd för Bjurfors.

Hon konstaterar också:

“Efter en tid av pressade priser ser vi nu ljuspunkter på marknaden. För den som planerar långsiktigt kan det vara rätt läge att köpa”.

Säljarna mer försiktiga

Samtidigt ökar försiktigheten bland säljare. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedlings Skräckindex väljer nu 65 procent att sälja först innan de köper nytt, jämfört med 38 procent i februari. Det bidrar till fler objekt på marknaden och längre försäljningstider.

För köpare innebär det större utrymme att pruta. SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén beskriver läget så här:

“Ska du sälja? Se till att du har tid, för det tar tid. Ungefär dubbelt så lång tid som tidigare. Ska du köpa? Grattis! Kolla på mycket. Du kan ha tur att hitta en säljare som är desperat och måste sälja, då kan du pruta”.

Stabil prisbild

Statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna rörde sig marginellt i augusti. Bostadsrättspriserna backade 0,3 procent medan villapriserna steg 0,2 procent. Totalt såldes 13 800 bostäder, samma nivå som i fjol.

Regionalt syns större skillnader. I Stormalmö steg priserna med 3,5 procent på årsbasis, medan villapriserna i Storstockholm sjönk med 0,8 procent.

“Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, säger Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet.

Så tror köparna just nu

Hemnets senaste Köparbarometer visar följande för september:

  • 32,6 procent räknar med stigande priser (upp från 29,9 procent i augusti)
  • 16,1 procent tror på sjunkande priser (ned från 17,4 procent)
  • 51,4 procent väntar sig oförändrade nivåer (jämfört med 52,7 procent i augusti)

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

