Demokraternas framgångar i det amerikanska mellanårsvalet blåser nytt liv i klimatpolitiken. Nu handlar det dock inte bara om att minska utsläppen. Lägre elräkningar, nya jobb och hårdare krav på AI-bolagen står i centrum.
Efter Trumps bakslag – här är Demokraternas nya klimatplan
Det sveper en blå vind över USA, vilket många menar är en positiv nyhet för klimatsatsningar.
Det kan samtidigt leda till betydligt hårdare krav inom AI, vilket redan har påverkat teknikaktierna som är på väg ner rejält.
Motståndet mot AI växer
AI-center har varit en naturlig del av Trumps politik, men när presidentens parti nu får se sig besegrat i mellanårsvalet kan en ny politik ta form där AI inte längre har samma självklara ställning.
Demokraterna leder den motståndsvåg som sveper fram mot AI i USA.
Stora datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet och vatten. Nu diskuteras förslag om att företagen själva ska bekosta den elnätsutbyggnad som verksamheten kräver.
Det finns också förslag om att tvinga datacenter att redovisa sin energi- och vattenförbrukning framöver.
Helt plötsligt har AI-motståndet blivit en viktig del av den nya klimatpolitiken.
”Vi har hamnat i ett intressant läge där klimatpolitik inte behöver kallas klimatpolitik för att vara klimatpolitik”, säger Max Frankel, chef för SEEC Institute, en amerikansk ideell organisation som arbetar med klimatpolitik, till Deutsche Welle.
Två timmars gratis el
Andra förslag handlar om att ge amerikanerna mer pengar i plånboken.
Som att amerikanska hushåll ska få två timmars gratis elektricitet varje dag.
Idén ingår i Demokraternas Thriving Economy Project, som presenterades i september och innehåller över 800 politiska rekommendationer. Andra förslag handlar om bättre isolering av bostäder, stöd till värmepumpar och snabbare utbyggnad av elnäten.
Planerna ska minska utsläppen och pressa hushållens kostnader samtidigt, rapporterar Roll Call.
Fler gröna jobb genom klimatplan
Demokraterna vill samtidigt skapa fler jobb inom den gröna sektorn.
Det ska med andra ord löna sig att satsa på billig energi på flera fronter.
Klimatpolitiken kan därmed få ny kraft genom protesterna mot datacenter och kraven på välbetalda jobb inom ren energi.
”Om vi inte har billig, ren elektricitet kommer vi inte att lösa klimatkrisen”, säger Leah Stokes, professor i klimat- och energipolitik vid University of California, till Fast Company.
Trump kan stoppa förslagen
Trump sitter som bekant kvar i Vita huset i ytterligare två år och kan under tiden lägga in sitt veto mot gröna lagförslag.
Leah Stokes är trots det hoppfull inför Demokraternas nya klimatplan.
”Jag tror att vi kan få se de skattelättnader som Trump drog tillbaka förra sommaren återinföras under nästa kongress.”
Läs även:
Googles datacenter i Sundsvall tar elen och du kan få betala. Dagens PS