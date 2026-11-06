Efter Trumps bakslag – här är Demokraternas nya klimatplan

Motståndet mot AI växer

AI-center har varit en naturlig del av Trumps politik, men när presidentens parti nu får se sig besegrat i mellanårsvalet kan en ny politik ta form där AI inte längre har samma självklara ställning.

Demokraterna leder den motståndsvåg som sveper fram mot AI i USA.

Stora datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet och vatten. Nu diskuteras förslag om att företagen själva ska bekosta den elnätsutbyggnad som verksamheten kräver.

Det finns också förslag om att tvinga datacenter att redovisa sin energi- och vattenförbrukning framöver.

Helt plötsligt har AI-motståndet blivit en viktig del av den nya klimatpolitiken.

”Vi har hamnat i ett intressant läge där klimatpolitik inte behöver kallas klimatpolitik för att vara klimatpolitik”, säger Max Frankel, chef för SEEC Institute, en amerikansk ideell organisation som arbetar med klimatpolitik, till Deutsche Welle.