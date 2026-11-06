Raset i Trump Media har gjort Donald Trump omkring 219 miljoner dollar, drygt 2,1 miljarder kronor, fattigare sedan valdagen den 3 november.
Trump har förlorat över 2 miljarder kronor sedan mellanårsvalet
Efter att demokraterna tog hem mellanårsvalet krympte Donald Trumps förmögenhet med 168 miljoner dollar på onsdagen och 51 miljoner dollar på torsdagen, enligt Forbes. Dagen efter valet föll aktien i Trump Media, som äger Truth Social, med 24,5 procent till 4,49 dollar, enligt 24/7 Wall St.
Under torsdagen sjönk aktien som lägst till 3,80 dollar, den lägsta nivån någonsin. Sedan årsskiftet är den ned omkring 70 procent, skriver Forbes.
Hos Nordnet äger 1 066 kunder aktier i Trump Media & Technology Group, enligt nätmäklarens aktiesida den 6 november.
Aktieposten var som lägst värd 436 miljoner dollar
Trumps 114 750 000 aktier, omkring 41 procent av bolaget, ligger i en trust som förvaltas av sonen Donald Trump Jr, enligt 24/7 Wall St.Vid stängningen på valdagen, 5,95 dollar per aktie, var posten värd 683 miljoner dollar. Vid torsdagens bottenkurs var den värd 436 miljoner dollar, eller 247 miljoner kronor, mindre.
Forbes värderade Trumps samlade förmögenhet till omkring 6,3 miljarder dollar på torsdagsmorgonen, drygt 61 miljarder kronor. En stor del av den är fastigheter.
Trump skyllde republikanernas valförlust på att hans eget namn saknades på valsedeln. Han begav sig då ut på Truth Social och skrev:
Jag stod inte på valsedeln, och hade jag gjort det skulle vi ha vunnit EN JORDSKREDSSEGER!
Kvartalsförlusten 140 gånger så stor som intäkterna
Trump Media redovisade en nettoförlust på 238,1 miljoner dollar för andra kvartalet, medan intäkterna stannade vid 1,7 miljoner dollar, enligt Forbes. Förlusten var omkring 140 gånger så stor som intäkterna. Redan i maj skrev Dagens PS att aktien hade fallit nästan 90 procent från toppen.
Fondförvaltaren Matthew Tuttle sa till Business Insider i maj:
Det finns många sätt att tjäna pengar på Trumps politik, men det här är inte ett av dem.
Investeraren Chad Nedohin har sålt de flesta av sina aktier och känner sig sviken. Han säger till New York Times, enligt Futurism:
De tidiga aktieägarna gjorde rätt sak av rätt skäl, men det är förödande att Trump inte är den vi trodde att han var.
Valet lyfte Europas börser
Valresultatet lyfte börserna i Europa på onsdagen, och OMXS30 i Stockholm stängde 0,83 procent högre, enligt Placera. Dollarn tappade något efter valet, konstaterade ekonomijournalisten Frida Bratt i TV4. Hon säger:
Om kronan stärks mot dollarn då är ju det bra för vår semesterkassa.
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