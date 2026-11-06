Trump har förlorat över 2 miljarder kronor sedan mellanårsvalet

Under torsdagen sjönk aktien som lägst till 3,80 dollar, den lägsta nivån någonsin. Sedan årsskiftet är den ned omkring 70 procent, skriver Forbes.

Hos Nordnet äger 1 066 kunder aktier i Trump Media & Technology Group, enligt nätmäklarens aktiesida den 6 november.

Aktieposten var som lägst värd 436 miljoner dollar

Trumps 114 750 000 aktier, omkring 41 procent av bolaget, ligger i en trust som förvaltas av sonen Donald Trump Jr, enligt 24/7 Wall St.Vid stängningen på valdagen, 5,95 dollar per aktie, var posten värd 683 miljoner dollar. Vid torsdagens bottenkurs var den värd 436 miljoner dollar, eller 247 miljoner kronor, mindre.

Forbes värderade Trumps samlade förmögenhet till omkring 6,3 miljarder dollar på torsdagsmorgonen, drygt 61 miljarder kronor. En stor del av den är fastigheter.

Trump skyllde republikanernas valförlust på att hans eget namn saknades på valsedeln. Han begav sig då ut på Truth Social och skrev: