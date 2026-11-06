Försvarsindustrin har blivit en allt viktigare del av Europas säkerhet genom kriget i Ukraina. Samtidigt växer hotet mot europeiska försvarschefer, där många av dem befinner sig i skottlinjen.
Mordplaner mot europeiska försvarschefer – även Saabchefen under hot
Europa rustar upp för rekordbelopp för att minska sitt militära beroende, även om en stor del av pengarna försvinner till andra länder som USA och Israel när vi importerar dyra vapensystem.
Cyberattacker tillhör vidare numera vardagen inom EU:s gränser. Det gör även industrispionage.
Hoten ökar mot försvarscheferna
När kriget i Ukraina närmar sig sitt femte år skruvas samtidigt hotbilden upp mot de europeiska försvarscheferna.
Europeiska underrättelsetjänster varnar för att försvarschefer riskerar att bli måltavlor för ryska operationer, däribland mordplaner, enligt Financial Times.
Cheferna lever farligt med andra ord.
Saab i skottlinjen
Det går bra för Saab, där orderboken fortsätter att fyllas på under 2026. En viktig beställning kom från Ukraina, på 16 Jas Gripen E-stridsflygplan för nästan 25 miljarder kronor.
Det är inga affärer som går obemärkta förbi i Rysslands ögon.
Ett sådant exempel är två ryska medborgare som slog läger i augusti nära en fastighet kopplad till Saabs vd Micael Johansson.
En händelse som ledde till att polisen kopplades in, där ryssarna uppgav sig vara turister och släpptes.
”Min roll är ganska delikat. Det var därför skyddsvakterna kollade de här personerna”, uppgav Johansson till SVT vid tillfället.
Varningarna har fortsatt under hösten och i början av november gick Säpo ut med uppmaningen att svenska försvarsbolag bör stärka sitt säkerhetsarbete, bland annat genom bättre skydd av anläggningar, informationssäkerhet och kontroll av personal.
”De senaste månaderna har vi sett en försämring”, säger Säpochefen Charlotte von Essen.
”Vi gör allt vi kan för att upptäcka eventuell planering, och ingripa och avvärja i så fall. Men vi har ett högt hot och det finns ingen garanti att det inte skulle kunna inträffa”, uppger hon till Svenska Dagbladet.
Nordens bolag går samman genom Nordic Compass
Nordens största företag och investerare går samman för att utmana USA ekonomiska dominans genom Nordic Compass, en ny näringslivsallians som höll ett möte i Göteborg under onsdagen och torsdagen.
Där kan Norden bli en vinnare genom nya samarbeten, som bland annat tar upp försvaret.
Men då gäller det samtidigt att inse hotbilden från Ryssland och stärka skyddet för cheferna som går i täten för ett sådant arbete.
”Vi tar den här typen av hot på väldigt stort allvar och försöker att skydda oss så mycket man någonsin kan. Det är en olycklig utveckling”, säger Micael Johansson vidare till Di.
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