Mordplaner mot europeiska försvarschefer – även Saabchefen under hot

Saab i skottlinjen

Det går bra för Saab, där orderboken fortsätter att fyllas på under 2026. En viktig beställning kom från Ukraina, på 16 Jas Gripen E-stridsflygplan för nästan 25 miljarder kronor.

Det är inga affärer som går obemärkta förbi i Rysslands ögon.

Ett sådant exempel är två ryska medborgare som slog läger i augusti nära en fastighet kopplad till Saabs vd Micael Johansson.

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En händelse som ledde till att polisen kopplades in, där ryssarna uppgav sig vara turister och släpptes.

”Min roll är ganska delikat. Det var därför skyddsvakterna kollade de här personerna”, uppgav Johansson till SVT vid tillfället.

Varningarna har fortsatt under hösten och i början av november gick Säpo ut med uppmaningen att svenska försvarsbolag bör stärka sitt säkerhetsarbete, bland annat genom bättre skydd av anläggningar, informationssäkerhet och kontroll av personal.

”De senaste månaderna har vi sett en försämring”, säger Säpochefen Charlotte von Essen.

”Vi gör allt vi kan för att upptäcka eventuell planering, och ingripa och avvärja i så fall. Men vi har ett högt hot och det finns ingen garanti att det inte skulle kunna inträffa”, uppger hon till Svenska Dagbladet.

Nordens bolag går samman genom Nordic Compass

Nordens största företag och investerare går samman för att utmana USA ekonomiska dominans genom Nordic Compass, en ny näringslivsallians som höll ett möte i Göteborg under onsdagen och torsdagen.

Där kan Norden bli en vinnare genom nya samarbeten, som bland annat tar upp försvaret.

Men då gäller det samtidigt att inse hotbilden från Ryssland och stärka skyddet för cheferna som går i täten för ett sådant arbete.

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”Vi tar den här typen av hot på väldigt stort allvar och försöker att skydda oss så mycket man någonsin kan. Det är en olycklig utveckling”, säger Micael Johansson vidare till Di.

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