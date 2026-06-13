Det här är inget inlägg i valrörelsen – men forskare har konstaterat fakta. Vi svänger faktiskt helst åt vänster.
Bevisat: Därför svänger du helst åt vänster
Hur forskare kommer på vilka områden av mänskligt liv de ska fokusera på är höljt i dunkel.
Det här internationella forskarteamet kom i vilket fall på att de skulle studera om människor svänger åt vänster oftare än åt höger när de är ute och går planlöst.
Det handlar om när man släntrar över ett torg, kollar in en park, lyssnar på livemusik eller något annat där själva gåendet inte är centralt.
Idén kom ur en studie om social distansering under pandemin, en studie som visade att vi kanske inte rör oss så slumpmässigt som vi tror.
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Såg en tydlig tendens
Nu undersökte forskarna hur vi svänger när vi går och kollade en mängd åldersgrupper, kulturella miljöer och utrymmen, förklarar Science Alert.
Forskarteamet upptäckte en tydlig tendens som matchade tidigare resultat: Vi har en betydande vilja att svänga moturs, alltså åt vänster.
”Detta var helt oväntat eftersom man, åtminstone instinktivt, när människor går runt slumpmässigt, föreställer sig att folk svänger som deras behov passar dem med få tecken på en övergripande preferens”, säger ingenjören Claudio Feliciani, som var vid Tokyos universitet under studien.
”Men det fanns en tydlig, mätbar tendens att människor vred sig moturs framför medurs, allt annat lika.”
Denna motursförskjutning har observerats tidigare – till exempel i cirkelgropar på heavy metal-konserter.
Flera länder och kulturer
Experiment genomfördes i Spanien och Japan för deras olika sociala och kulturella normer, i öppna och stängda utrymmen, och i en mängd olika åldersgrupper.
Forskarna testade även individuell rörelse.
I ett experiment ombads 209 personer att gå ensamma och fritt inuti en hexagonal inhägnad gjord med stolar och bord, vilket eliminerade all risk för att de skulle påverkas av en folkmassa. Apropå scener man skulle ha velat se.
Nåväl. I alla dessa tester kvarstod en statistiskt signifikant motursförskjutning.
Den påverkades inte av människors dominerande hand eller fot, eller av deras kön.
Den enda faktorn som orsakade en liten variation i förskjutningen var ålder. Yngre personer visade en starkare förskjutning åt vänster.
Varför? Ingen aning
Varför vi beter oss så? Det har forskarna fortfarande ingen aning om – men lovar att framtida studier, läs nya forskningsanslag, ska kunna analysera det ytterligare.
”Det kommer troligtvis inte från ögonen, eftersom vi försökte lappa folks vänstra eller högra ögon och biasen fanns fortfarande kvar”, säger Claudio Feliciani.
”Och vissa frågade oss om det kunde vara storskaliga fenomen som Corioliskraften eller jordens magnetfält, men det verkar osannolikt med tanke på vad vi hittills har lyckats peka på.”
Han hittar i alla fall en parallell – och en möjlig ny studie – i sportens värld.
”Det finns några intressanta paralleller till vissa sporter”, tillägger Feliciani.
”Vissa löp- och motortävlingar genomförs alltid, men oförklarligt nog, på banor som går moturs. Men det är en undersökning för en annan gång.”
Praktisk nytta? Sådär…
”Våra resultat kan verka som en liten, obetydlig upptäckt, men i naturen visar de flesta fenomen relaterade till rörelse att djur oftast går utan riktningspreferenser”, säger Feliciani.
”Den starka bias som finns hos människor antyder en viss asymmetri på den biomekaniska nivån.”
Någon nytta med dessa vetenskapliga rön?
Ja, enligt forskarna. Förstås. I allt från byggnadsdesign till beredskapsplanering, hävdar de.
Beredskapsplanering? ”Evakueringsvägar skulle kunna utformas mer effektivt med dessa resultat.”