Bevisat: Därför svänger du helst åt vänster

Flera länder och kulturer

Experiment genomfördes i Spanien och Japan för deras olika sociala och kulturella normer, i öppna och stängda utrymmen, och i en mängd olika åldersgrupper.

Forskarna testade även individuell rörelse.

I ett experiment ombads 209 personer att gå ensamma och fritt inuti en hexagonal inhägnad gjord med stolar och bord, vilket eliminerade all risk för att de skulle påverkas av en folkmassa. Apropå scener man skulle ha velat se.

Nåväl. I alla dessa tester kvarstod en statistiskt signifikant motursförskjutning.

Den påverkades inte av människors dominerande hand eller fot, eller av deras kön.

Den enda faktorn som orsakade en liten variation i förskjutningen var ålder. Yngre personer visade en starkare förskjutning åt vänster.

Varför? Ingen aning

Varför vi beter oss så? Det har forskarna fortfarande ingen aning om – men lovar att framtida studier, läs nya forskningsanslag, ska kunna analysera det ytterligare.

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”Det kommer troligtvis inte från ögonen, eftersom vi försökte lappa folks vänstra eller högra ögon och biasen fanns fortfarande kvar”, säger Claudio Feliciani.

”Och vissa frågade oss om det kunde vara storskaliga fenomen som Corioliskraften eller jordens magnetfält, men det verkar osannolikt med tanke på vad vi hittills har lyckats peka på.”

Han hittar i alla fall en parallell – och en möjlig ny studie – i sportens värld.

”Det finns några intressanta paralleller till vissa sporter”, tillägger Feliciani.

”Vissa löp- och motortävlingar genomförs alltid, men oförklarligt nog, på banor som går moturs. Men det är en undersökning för en annan gång.”

De forskare som undersökt att vi svänger till vänster hellre än höger, hittar paralleller till sprinttävlingar där man vanligen springer moturs. (Foto: Jae C Hong/AP-TT)

Praktisk nytta? Sådär…

”Våra resultat kan verka som en liten, obetydlig upptäckt, men i naturen visar de flesta fenomen relaterade till rörelse att djur oftast går utan riktningspreferenser”, säger Feliciani.

”Den starka bias som finns hos människor antyder en viss asymmetri på den biomekaniska nivån.”

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Någon nytta med dessa vetenskapliga rön?

Ja, enligt forskarna. Förstås. I allt från byggnadsdesign till beredskapsplanering, hävdar de.

Beredskapsplanering? ”Evakueringsvägar skulle kunna utformas mer effektivt med dessa resultat.”

Orolig över ditt minne? Glöm det. Dagens PS