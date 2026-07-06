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Nya ryska attacker: "Markering av Putin"

Ryssland har gjort ny massiv attack mot Ukraina och Kyiv
Ett hus förstört av Ryssland i ny massiv attack mot Ukraina och Kyiv under natten mot måndag. Zelenskyj ser attacken som en markering från Putin. (Foto: Ukrainas räddningstjänst)

För andra gången på fyra dagar genomför Ryssland omfattande attacker mot Kyiv. ”Typiskt Putin”, är Zelenskyjs kommentar.

Natten mot 6 juli har Ryssland avfyrat vågar av robotar och drönare mot Ukrainas huvudstad Kyiv. Det är andra gången på fyra dagar som Ryssland genomfört stora attacker mot staden.

Minst 11 människor har dödats i attackerna, minst 46 skadats. Bland annat rapporterar Tymur Tkatjenko, chef för Kyivs militärförvaltning, att ett bostadshus i stadsdelen Podilskyj förstörts.

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Massiv attack

Flygvapnet meddelar att Ryssland under natten genomförde en kombinerad attack med 23 ballistiska robotar, 39 kryssningsrobotar, sex sjömålsrobotar samt 351 attack- och andra drönare, med Kyiv som främsta mål, skriver Kyiv Independent.

Stadens borgmästare Vitalij Klitjko rapporterar att attacken, förutom bostadshuset i Podilskyj, förstört andra hus, garage och lagerbyggnader i stadsdelarna Podilskyj, Obolonskyj, Holosijivskyj och Darnytskyj.

Dessutom har bostäder, företag och ”annan civil infrastruktur” skadats i tre andra städer i Kyiv-regionen.

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Nytt larm måndag morgon

Tusentals Kyiv-bor tvingades söka skydd i tunnelbanestationer sedan flygvapnet varnat för att ett stort antal robotar var på väg mot staden.

Flyglarm utfärdades i nästan alla ukrainska regioner under natten mot måndag. Faran avblåstes vid 5-tiden måndag morgon i Kyiv men ett nytt larm kom klockan 8.00 på grund av ryska attackdrönare.

I sitt kvällstal varnade president Volodomyr Zelenskyj för ännu en storskalig rysk attack.

”Underrättelseuppgifter tyder återigen på att ryssarna förbereder ett nytt massivt anfall”, sade Zelenskyj.

”Detta är typiskt för Putin: precis efter USA:s självständighetsdag och inför Nato-toppmötet i Ankara.”

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Zelenskyj och Trump möts igen i veckan vid Natos toppmöte i Turkiet. Zelenskyj ser Rysslands attacker mot Kyiv nu, som en markering inför mötet. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)

Zelenskyj träffar Trump

Attacken sker dagar innan Zelenskyj ska träffa USA:s president Donald Trump vid Natos toppmöte i Turkiet.

Det mötet är en del i förnyade ansträngningar för att få slut på Rysslands krig mot Ukraina.

Mötet sker bara dagar efter ett nästan 90 minuter långt telefonsamtal mellan Trump och Vladimir Putin.

Dagarna före det samtalet sade Putin att Ryssland ska fortsätta med omfattande robot- och drönarattacker mot ukrainska städer.

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