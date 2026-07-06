Nya ryska attacker: "Markering av Putin"

Minst 11 människor har dödats i attackerna, minst 46 skadats. Bland annat rapporterar Tymur Tkatjenko, chef för Kyivs militärförvaltning, att ett bostadshus i stadsdelen Podilskyj förstörts.

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Massiv attack

Flygvapnet meddelar att Ryssland under natten genomförde en kombinerad attack med 23 ballistiska robotar, 39 kryssningsrobotar, sex sjömålsrobotar samt 351 attack- och andra drönare, med Kyiv som främsta mål, skriver Kyiv Independent.

Stadens borgmästare Vitalij Klitjko rapporterar att attacken, förutom bostadshuset i Podilskyj, förstört andra hus, garage och lagerbyggnader i stadsdelarna Podilskyj, Obolonskyj, Holosijivskyj och Darnytskyj.

Dessutom har bostäder, företag och ”annan civil infrastruktur” skadats i tre andra städer i Kyiv-regionen.

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