Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Dumpa statistiken – säkra tecken på att ekonomin är i fara

Det gäller att hålla koll på omgivningen som lätt avslöjar när ekonomin dalar.
Det gäller att hålla koll på omgivningen som lätt avslöjar när ekonomin dalar. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Det finns några säkra tecken på att ekonomin dalar, som går utanför den vanliga statistiken från myndigheterna. Det är egentligen bara att ta sig en titt på omgivningen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Myndigheter gillar att föra statistik på det mesta i samhället, även kring ekonomin.

Tecken som visar hur ekonomin mår

Även om siffror ibland pekar uppåt betyder det inte att allt är bra, och det finns några enkla knep att ta till för att se hur det egentligen står till med ekonomin på ett brett plan, berättar Fortune.

Se bortom statistiken och ta in omgivningen istället.

Där finns några säkra tecken som visar när saker håller på att gå snett.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Äter skräpmat istället

När vanligt folk inte längre har pengar att gå på restaurang, och istället vänder sig till billig skräpmat är ett klart tecken.

Köerna blir allt längre utanför soppkök och andra välgörenheter, samtidigt som “till salu”-skyltarna blir allt fler när butiksägare inte längre har råd med hyran.

Människor håller hårt i sina slantar, det märks genom färre personer i gallerior som shoppar medan det syns fler som besöker olika slags arbetsförmedlingar när arbetslösheten stiger.

ANNONS

Ligger före statistiken

Småföretag stänger ner, pressmeddelanden som skickas ut till de anställda på storbolagen om kommande uppsägningar ligger ofta steget före statistiken.

Nyhetsbrev varnar om olika sektorer i kris, medan lagren är fulla där återförsäljare tvingas rea ut varor billigt.

Media visar vägen för ekonomin

När rubriker inom media och sociala kanaler till stor del handlar om uppsägningar och bolag som har det tufft är det ofta en fingervisning om att ekonomin är på nedåtgående.

När bolagen inte höjer lönerna eller betalar ut bonusar på ett bra tag är det också ett tecken på att pengarna tryter, samtidigt som heltidsanställda byts ut mot deltids- eller kontraktsanställda.

Det finns gott om synliga varningssignaler när det ekonomiska klimatet blir allt sämre, det gäller bara att hålla utkik efter dem.

Läs även:

Har du ärvt ekonomiskt trauma? Dagens PS

ANNONS

Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiHyraMediaMyndighetRestaurangerShoppingsiffrorStatistikUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS