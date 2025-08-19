Dumpa statistiken – säkra tecken på att ekonomin är i fara

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Äter skräpmat istället

När vanligt folk inte längre har pengar att gå på restaurang, och istället vänder sig till billig skräpmat är ett klart tecken.

Köerna blir allt längre utanför soppkök och andra välgörenheter, samtidigt som “till salu”-skyltarna blir allt fler när butiksägare inte längre har råd med hyran.

Människor håller hårt i sina slantar, det märks genom färre personer i gallerior som shoppar medan det syns fler som besöker olika slags arbetsförmedlingar när arbetslösheten stiger.

ANNONS

Ligger före statistiken

Småföretag stänger ner, pressmeddelanden som skickas ut till de anställda på storbolagen om kommande uppsägningar ligger ofta steget före statistiken.

Nyhetsbrev varnar om olika sektorer i kris, medan lagren är fulla där återförsäljare tvingas rea ut varor billigt.

Media visar vägen för ekonomin

När rubriker inom media och sociala kanaler till stor del handlar om uppsägningar och bolag som har det tufft är det ofta en fingervisning om att ekonomin är på nedåtgående.

När bolagen inte höjer lönerna eller betalar ut bonusar på ett bra tag är det också ett tecken på att pengarna tryter, samtidigt som heltidsanställda byts ut mot deltids- eller kontraktsanställda.

Det finns gott om synliga varningssignaler när det ekonomiska klimatet blir allt sämre, det gäller bara att hålla utkik efter dem.

Läs även:

Har du ärvt ekonomiskt trauma? Dagens PS

ANNONS

Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa. Dagens PS