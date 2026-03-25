Filippinerna importerar 98 procent av sina oljebaserade produkter från Gulfländerna. Irankrisen har gått hårt åt det asiatiska landets bränslepriser och nu har president Ferdinand Marcos utlyst energikris.
Filippinerna utlyser energikris
USA:s och Israels krig mot Iran har skickat chockvågor genom de globala energimarknaderna, vilket lett till brist och stigande priser. I Filippinerna har bränslepriserna mer än dubblerats sedan de initiala attackerna den 28 februari.
President Ferdinand Marcos uppger, enligt BBC, att nödlägesförklaringen sent på tisdagen ger regeringen laglig befogenhet att införa åtgärder för att säkerställa energistabilitet och skydda den bredare ekonomin.
”Ingenting är uteslutet. Vi tittar på allt vi kan göra, varje förslag, varje idé, sade han då.
Infört fyradagsveckor för att spara bränsle
Den filippinska regeringen har redan sjösatt åtgärder för att stävja krisen: subventioner till transportförare, minskad färjetrafik och införandet av en fyradagars arbetsvecka för statligt anställda för att spara bränsle
Tidigare på tisdagen sade energiministern Sharon Garin att landet hade omkring 45 dagars bränsletillgång kvar.
Garin berättade för journalister att landet ”tillfälligt” skulle bli mer beroende av kolkraftverk för att möta sitt energibehov som svar på de kraftigt stigande kostnaderna för flytande naturgas (LNG).
Krishantering tillsammans med Washington
Filippinerna är en av USA:s närmaste allierade i Stilla havet, och Filippinernas ambassadör i USA, Jose Manuel Romualdez, har sagt till Reuters att Man arbetar tillsammans med Washington för att säkra undantag som skulle göra det möjligt för landet att importera olja från länder som omfattas av amerikanska sanktioner.
Nödlägesförklaringen kommer att gälla i ett år, om den inte förlängs eller upphävs av presidenten.
Svenska åtgärder
Också i Sverige känner vi av oljekrisen. Priset på bränsle har ökat, enligt vissa experter mer än nödvändigt, och regeringen har föreslagit åtgärder för att sänka priset vid pumparna.
Tanken är att en skattesänkning, ned till EU:s miniminivåer, kan göra bensin 1 krona billigare per liter och diesel cirka 40 öre billigare per liter.
Sänkningen ska gälla från den 1 maj till sista september.