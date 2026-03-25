Konflikter

Filippinerna utlyser energikris

Filippinernas president Ferdinand Marcos vinkar från en scen.

Filippinerna importerar 98 procent av sina oljebaserade produkter från Gulfländerna. Irankrisen har gått hårt åt det asiatiska landets bränslepriser och nu har president Ferdinand Marcos utlyst energikris.

USA:s och Israels krig mot Iran har skickat chockvågor genom de globala energimarknaderna, vilket lett till brist och stigande priser. I Filippinerna har bränslepriserna mer än dubblerats sedan de initiala attackerna den 28 februari.

President Ferdinand Marcos uppger, enligt BBC, att nödlägesförklaringen sent på tisdagen ger regeringen laglig befogenhet att införa åtgärder för att säkerställa energistabilitet och skydda den bredare ekonomin.

”Ingenting är uteslutet. Vi tittar på allt vi kan göra, varje förslag, varje idé, sade han då.

Infört fyradagsveckor för att spara bränsle

Den filippinska regeringen har redan sjösatt åtgärder för att stävja krisen: subventioner till transportförare, minskad färjetrafik och införandet av en fyradagars arbetsvecka för statligt anställda för att spara bränsle

Tidigare på tisdagen sade energiministern Sharon Garin att landet hade omkring 45 dagars bränsletillgång kvar.

Garin berättade för journalister att landet ”tillfälligt” skulle bli mer beroende av kolkraftverk för att möta sitt energibehov som svar på de kraftigt stigande kostnaderna för flytande naturgas (LNG).

Krishantering tillsammans med Washington

Filippinerna är en av USA:s närmaste allierade i Stilla havet, och Filippinernas ambassadör i USA, Jose Manuel Romualdez, har sagt till Reuters att Man arbetar tillsammans med Washington för att säkra undantag som skulle göra det möjligt för landet att importera olja från länder som omfattas av amerikanska sanktioner.

Nödlägesförklaringen kommer att gälla i ett år, om den inte förlängs eller upphävs av presidenten.

Svenska åtgärder

Också i Sverige känner vi av oljekrisen. Priset på bränsle har ökat, enligt vissa experter mer än nödvändigt, och regeringen har föreslagit åtgärder för att sänka priset vid pumparna.

Tanken är att en skattesänkning, ned till EU:s miniminivåer, kan göra bensin 1 krona billigare per liter och diesel cirka 40 öre billigare per liter.

Sänkningen ska gälla från den 1 maj till sista september.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.