Filippinerna utlyser energikris

President Ferdinand Marcos uppger, enligt BBC, att nödlägesförklaringen sent på tisdagen ger regeringen laglig befogenhet att införa åtgärder för att säkerställa energistabilitet och skydda den bredare ekonomin.

”Ingenting är uteslutet. Vi tittar på allt vi kan göra, varje förslag, varje idé, sade han då.

Infört fyradagsveckor för att spara bränsle

Den filippinska regeringen har redan sjösatt åtgärder för att stävja krisen: subventioner till transportförare, minskad färjetrafik och införandet av en fyradagars arbetsvecka för statligt anställda för att spara bränsle

Tidigare på tisdagen sade energiministern Sharon Garin att landet hade omkring 45 dagars bränsletillgång kvar.

Garin berättade för journalister att landet ”tillfälligt” skulle bli mer beroende av kolkraftverk för att möta sitt energibehov som svar på de kraftigt stigande kostnaderna för flytande naturgas (LNG).

