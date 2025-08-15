Har du ärvt ekonomiskt trauma?

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Forskning visar biologiska spår

Enligt Sabree ger forskningen om epigenetik nya insikter. Studier av forskare som Rachel Yehuda har visat att stress och trauma kan påverka hur gener uttrycks – utan att själva DNA-strukturen förändras.

Den typen av förändringar kan ärvas och göra att kommande generationer reagerar starkare på ekonomisk stress.

”Epigenetiskt arv kräver inte berättelser eller förebilder. Det kräver bara exponering i tidigare generationer”, skriver Sabree.

ANNONS

Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig. Dagens PS

Myterna som måste krossas

Sabree pekar på två vanliga missuppfattningar om generationsöverskridande finansiellt trauma.

Att finansiellt trauma bara drabbar fattiga. Att pengar automatiskt skyddar mot dess effekter.

Dessa myter, menar han, kan leda till att höginkomsttagare med ekonomiskt trauma inte får rätt stöd och att samma beteenden bedöms olika beroende på inkomstnivå.

Hur det kan märkas i vardagen

Traumat kan visa sig både psykiskt och fysiskt.

Psykologiskt kan det handla om en bristmentalitet, skuld över ekonomisk framgång eller överdriven kontroll kopplad till pengar.

Fysiskt kan det ge spänningar i kroppen vid ekonomiska beslut, eller överdrivna stressreaktioner vid ekonomiska utmaningar.

ANNONS

Reaktionen kan vara både psykisk och fysisk (Foto: Pexels)

Första steget mot förändring

Oavsett om pengatraumat kommer från uttalade lärdomar i barndomen eller ligger gömt i kroppens stressystem, är det första steget att identifiera det.

I sin modell The 3E’s of Overcoming Financial Trauma förklarar Sabree att det första E:et står för ”Exposure” – att synliggöra och sätta namn på problemet. Det gör det möjligt att börja granska och förändra de beteenden och känslomönster som påverkar ens ekonomiska beslut.

Att känna igen sitt finansiella arv är inte bara ett steg mot ekonomisk frihet – det är också ett sätt att se till att nästa generation slipper bära samma bördor.

Läs också: Dålig ekonomi? Så påverkas du – hela livet. Dagens PS