Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Har du ärvt ekonomiskt trauma?

trauma
Finansiellt trauma kan påverka hur våra kroppar reagerar på ekonomisk stress (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Din syn på pengar kan ha formats långt innan du föddes. Det menar den finansiella terapeuten Rahkim Sabree. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I en artikel i Forbes skriver Sabree om sambandet mellan ekonomi och mental hälsa och förklarar hur generationsöverskridande finansiellt trauma kan påverka både hur vi tänker på pengar och hur våra kroppar reagerar på ekonomisk stress.

Vad är generationsöverskridande finansiellt trauma?

Begreppet generationsöverskridande finansiellt trauma handlar om att vi kan ärva attityder, beteenden och till och med biologiska reaktioner kopplade till pengar från tidigare generationer. 

Det kan handla om allt från uttryck som ”pengar är roten till allt ont” till en misstänksamhet mot banker – idéer och känslor som formats av våra föräldrars, mor- och farföräldrars eller ännu äldre släktingars erfarenheter.

Sabree berättar att han själv växte upp med en känsla av att vilja ”aspire to be poor”, alltså att sträva efter att vara fattig. Det kom inte från direkta instruktioner, utan från hur pengar hanterades i hemmet och vilka associationer det skapade.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Forskning visar biologiska spår

Enligt Sabree ger forskningen om epigenetik nya insikter. Studier av forskare som Rachel Yehuda har visat att stress och trauma kan påverka hur gener uttrycks – utan att själva DNA-strukturen förändras.

Den typen av förändringar kan ärvas och göra att kommande generationer reagerar starkare på ekonomisk stress. 

”Epigenetiskt arv kräver inte berättelser eller förebilder. Det kräver bara exponering i tidigare generationer”, skriver Sabree.

ANNONS

Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig. Dagens PS

Myterna som måste krossas

Sabree pekar på två vanliga missuppfattningar om generationsöverskridande finansiellt trauma. 

  1. Att finansiellt trauma bara drabbar fattiga.
  2. Att pengar automatiskt skyddar mot dess effekter.

Dessa myter, menar han, kan leda till att höginkomsttagare med ekonomiskt trauma inte får rätt stöd och att samma beteenden bedöms olika beroende på inkomstnivå.

Hur det kan märkas i vardagen

Traumat kan visa sig både psykiskt och fysiskt. 

Psykologiskt kan det handla om en bristmentalitet, skuld över ekonomisk framgång eller överdriven kontroll kopplad till pengar. 

Fysiskt kan det ge spänningar i kroppen vid ekonomiska beslut, eller överdrivna stressreaktioner vid ekonomiska utmaningar.

ANNONS
Trauma
Reaktionen kan vara både psykisk och fysisk (Foto: Pexels)

Första steget mot förändring

Oavsett om pengatraumat kommer från uttalade lärdomar i barndomen eller ligger gömt i kroppens stressystem, är det första steget att identifiera det.

I sin modell The 3E’s of Overcoming Financial Trauma förklarar Sabree att det första E:et står för ”Exposure” – att synliggöra och sätta namn på problemet. Det gör det möjligt att börja granska och förändra de beteenden och känslomönster som påverkar ens ekonomiska beslut.

Att känna igen sitt finansiella arv är inte bara ett steg mot ekonomisk frihet – det är också ett sätt att se till att nästa generation slipper bära samma bördor.

Läs också: Dålig ekonomi? Så påverkas du – hela livet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArvEkonomiMental hälsa
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS