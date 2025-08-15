Din syn på pengar kan ha formats långt innan du föddes. Det menar den finansiella terapeuten Rahkim Sabree.
Har du ärvt ekonomiskt trauma?
Mest läst i kategorin
De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad
De allra flesta pensionärer får långt mindre än 20 000 kronor i allmän pension varje månad. Men några få har lyckats nå nästan osannolika nivåer. Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut …
Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn
En brittisk studie visar att vissa föräldrar tror att deras barn inte kommer att stå på egna ben förrän de nått medelåldern. En ny enkät, genomförd av Opinium på uppdrag av Yorkshire Building Society, omfattade 2 000 brittiska föräldrar till barn i åldrarna fem till 17 år. Resultatet visar att genomsnittsåldern då föräldrar tror att …
Då har du för mycket pengar på sparkontot
En ekonomisk buffert är bra att ha när bilen går sönder och diskmaskinen läcker. Men hur mycket är lagom? Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP finns det en glasklar tumregel: ”Vi brukar ju säga att man ska ha tre till fyra månadslöner i buffert för sig själv. Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel …
"Alla blir förlorare" – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut
Alla blir förlorare när tullarna slår – men svensk ekonomi kan ändå gå mot ljusare tider, enligt en expert. Handelskrig, geopolitisk oro och historiskt höga tullar. Trots det menar Swedbanks seniora rådgivare Olof Manner att det finns tecken på att svensk ekonomi är på väg in i hösten med en ljusare utveckling än många andra …
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer. Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet. Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler. Här …
I en artikel i Forbes skriver Sabree om sambandet mellan ekonomi och mental hälsa och förklarar hur generationsöverskridande finansiellt trauma kan påverka både hur vi tänker på pengar och hur våra kroppar reagerar på ekonomisk stress.
Vad är generationsöverskridande finansiellt trauma?
Begreppet generationsöverskridande finansiellt trauma handlar om att vi kan ärva attityder, beteenden och till och med biologiska reaktioner kopplade till pengar från tidigare generationer.
Det kan handla om allt från uttryck som ”pengar är roten till allt ont” till en misstänksamhet mot banker – idéer och känslor som formats av våra föräldrars, mor- och farföräldrars eller ännu äldre släktingars erfarenheter.
Sabree berättar att han själv växte upp med en känsla av att vilja ”aspire to be poor”, alltså att sträva efter att vara fattig. Det kom inte från direkta instruktioner, utan från hur pengar hanterades i hemmet och vilka associationer det skapade.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Forskning visar biologiska spår
Enligt Sabree ger forskningen om epigenetik nya insikter. Studier av forskare som Rachel Yehuda har visat att stress och trauma kan påverka hur gener uttrycks – utan att själva DNA-strukturen förändras.
Den typen av förändringar kan ärvas och göra att kommande generationer reagerar starkare på ekonomisk stress.
”Epigenetiskt arv kräver inte berättelser eller förebilder. Det kräver bara exponering i tidigare generationer”, skriver Sabree.
Läs även: Paniken sprider sig – så blir du ekonomiskt motståndskraftig. Dagens PS
Myterna som måste krossas
Sabree pekar på två vanliga missuppfattningar om generationsöverskridande finansiellt trauma.
- Att finansiellt trauma bara drabbar fattiga.
- Att pengar automatiskt skyddar mot dess effekter.
Dessa myter, menar han, kan leda till att höginkomsttagare med ekonomiskt trauma inte får rätt stöd och att samma beteenden bedöms olika beroende på inkomstnivå.
Hur det kan märkas i vardagen
Traumat kan visa sig både psykiskt och fysiskt.
Psykologiskt kan det handla om en bristmentalitet, skuld över ekonomisk framgång eller överdriven kontroll kopplad till pengar.
Fysiskt kan det ge spänningar i kroppen vid ekonomiska beslut, eller överdrivna stressreaktioner vid ekonomiska utmaningar.
Första steget mot förändring
Oavsett om pengatraumat kommer från uttalade lärdomar i barndomen eller ligger gömt i kroppens stressystem, är det första steget att identifiera det.
I sin modell The 3E’s of Overcoming Financial Trauma förklarar Sabree att det första E:et står för ”Exposure” – att synliggöra och sätta namn på problemet. Det gör det möjligt att börja granska och förändra de beteenden och känslomönster som påverkar ens ekonomiska beslut.
Att känna igen sitt finansiella arv är inte bara ett steg mot ekonomisk frihet – det är också ett sätt att se till att nästa generation slipper bära samma bördor.
Läs också: Dålig ekonomi? Så påverkas du – hela livet. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Fem fraser som får dig att låta som en chef – redan innan du är det
Vissa personer kliver in i ett rum och fångar allas uppmärksamhet direkt. De låter både självsäkra och kompetenta. Enligt ledarskapscoachen går det att lära sig deras knep. Melody Wilding, som coachat ledare på bland annat Google och Amazon, har under sina 15 år i branschen sett tydliga mönster i hur de kommunicerar. “När du talar …
Snabbladdning eller lågt pris – vi jämför åt dig
I takt med att elbilsmarknaden mognar står många bilköpare inför ett svårt val. Ska man prioritera en elbil som kan laddas på bara tio minuter, eller är det smartare att satsa på de betydligt billigare modellerna? I takt med att elbilen har blivit ett allt vanligare inslag i trafiken har de egenskaper som bilköpare prioriterar …
Gränserna suddas ut – Trump vill äga Intel
President Donald Trump överväger att låta den amerikanska staten köpa in sig i krisande chiptillverkaren Intel. Det skulle innebära en historisk uppluckring av gränsen mellan stat och näringsliv – men marknaden reagerade positivt. Trump-administrationen för samtal med Intel om att den amerikanska staten ska ta en ägarandel i Inte rapporterade Bloomberg News på torsdagen med …
Har du ärvt ekonomiskt trauma?
Din syn på pengar kan ha formats långt innan du föddes. Det menar den finansiella terapeuten Rahkim Sabree.? I en artikel i Forbes skriver Sabree om sambandet mellan ekonomi och mental hälsa och förklarar hur generationsöverskridande finansiellt trauma kan påverka både hur vi tänker på pengar och hur våra kroppar reagerar på ekonomisk stress. Vad …
Suzuki Jimny förbjuden – köp en och du stäms
Suzuki Jimny är en av de mest omtyckta suvarna på marknaden, men den populära modellen har nu blivit förbjuden att sälja i EU. Trots det finns det de som försöker att parallellimportera bilen, men nu tar tillverkaren till drastiska åtgärder för att sätta stopp för detta. Men varför stoppas den i EU? Den lilla, men …