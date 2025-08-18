Dagens PS
USA: Skräpmaten ökar när ekonomin bantas

Skräpmaten gynnas när amerikanerna får tunnare plånböcker.
Skräpmaten gynnas när amerikanerna får tunnare plånböcker. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Skräpmaten ökar i USA när människor har tunnare plånböcker under det första halvåret. Trumps tullar ger utslag på vad amerikanarna äter.

Framför allt handlar det om vilka “deals” man kan få som konsument.

Håller i plånboken

De får gärna kosta runt fem dollar, men inte mycket mer än så, och där ser det bra ut för skräpmatskedjor som McDonald’s och Domino’s som båda ökar sina siffror hittills under 2025.

Donald Trumps senaste tullar har nämligen gett direkt utslag på maten som amerikanarna stoppar i sig.

Tullarna höjer priserna på importerade varor som i sin tur drabbar hushållens budgetar.

Inflationen stiger igen

Kärninflationen – exklusive livsmedel och energi – är på väg upp igen i USA, där den steg till drygt tre procent i juli, den snabbaste takten på fem månader, enligt Newsweek.

Man drar sig numera för att gå ut och äta, och satsar istället på billigare alternativ.

Skippar restaurangen – skräpmaten gynnas

Under årets tre första månader skippade amerikanarna sammanlagt en miljard restaurangbesök, jämfört med samma period förra året, och det kan vara en tydlig fingervisning var ekonomin är på väg.

“Att dra åt restriktionerna för restaurangutgifter är ett av de tidigaste tecknen på att hushållen känner av ekonomiska påfrestningar”, säger Todd Belt, professor vid George Washington University och tillägger att befolkningen nu gör tydliga val när deras privatekonomi bantas.

“Det handlar inte bara om att hoppa över en utekväll – det handlar om att familjer gör dagliga avvägningar.”

Det går bra för McDonald's i USA när konsumenterna letar efter nya "deals".
Det går bra för skräpmaten och bolag som McDonald’s i USA när konsumenterna letar efter nya “deals”. (Foto: TT)

Letar billigare alternativ

Kedjor som tidigare ansågs vara halvbra alternativ till skräpmat, och därmed kostar lite mer, haltar numera ekonomiskt när människor dumpar dem för billigare alternativ.

Exempel är kedjorna Sweetgreen som minskade med drygt sju procent under andra kvartalet, medan Chipotle minskade med fyra procent.

När plånboken blir tunnare är det maten som ryker först.

“Man behöver inte blicka längre än till vad som händer hos våra konkurrenter med mellanmål eller måltider för fem dollar. Det är dit konsumenten går”, säger Chipotles operativa chef Scott Boatwright.

Ett nyckelord som “värde” har blivit allt viktigare för kedjorna när de lockar konsumenterna med nya deals. Hur mycket jag får för mina dollar?

Där ryker ofta näringsrik mat och stora onyttiga måltider får ta allt mer plats istället.

“Jag tror att mycket av det vi upplever just nu beror på makroekonomin och att låginkomstkonsumenten letar efter ett värde kring priset”, säger Scott Boatwright vidare.

