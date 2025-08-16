Regeringens omfattande reformering av A-kassan löser inte det viktiga problemet att A-kassan urholkas år efter år, konstaterar TCO.
Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa
Fackliga centralorganisationen TCO levererar en rapport om hur ett av de viktigaste omställningsinstrumenten på arbetsmarknaden, arbetslöshetskassan, fyller sin funktion.
TCO konstaterar att den omfattande reformering regeringen gör av A-kassan inte åtgärdar det centrala problemet att A-kassan urholkas år för år.
TCO:s rapport visar att det i dag endast är en tredjedel som får 80 procent av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa.
Bland tjänstemän är det en ännu lägre andel, 18 procent.
Arbetslösheten fortsätter att stiga.
Taket måste höjas
För att fler ska nå upp till nivån på 80 procent behöver taket i kassan höjas och indexeras mot löneindex, menar TCO och radar de negativa följderna av att kassan urholkas.
”A-kassans urholkning innebär att den som blir arbetslös kan tvingas göra stora förändringar i sin och familjens ekonomi. Till exempel byta bostad, sälja bilen eller andra stora förändringar som flyttar fokus från arbetssökandet”, konstaterar TCO.
Två av tre förvärvsarbetande konstaterar, i en ny Novus-undersökning, att det skulle göra stor eller mycket stor skillnad i deras ekonomi om deras inkomst skulle sänkas till 19 000 kronor i månaden, som A-kassan som mest ger.
Minskar på maten
Hälften skulle, förutom ovanstående, få dra ner på kostnader för mat. 19 procent säger att de skulle behöva byta bostad, 17 procent skulle behöva sälja bilen och 15 procent dra ned på barnens aktiviteter.
Mellan 2020 och 2025 har taket i A-kassan höjts med 3 procent. Under samma period har medianlönerna ökat ungefär 16 procent.
”A-kassan höjs för lite och för sent för att följa utvecklingen”, konstaterar TCO.
Därför vill TCO att taket i A-kassan höjs till en nivå som ger 80 procent av arbetstagarna 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet, samt att taket indexeras mot löneutvecklingen, så att värdet inte urholkas över tid.
Sverige och Finland i topp på fel lista.
Osunt för landets ekonomi
Det är dessutom samhällsekonomiskt och nationalekonomiskt vansinne att strypa ersättningen till arbetslösa, jämfört med exempelvis att sänka skatten för de som tjänar mest.
När en redan välsituerad person får en hundralapp mer i nettoinkomst går den i hög grad in i sparande, aktier, fonder eller något annat som inte i närtid får de ekonomiska hjulen att snurra.
När en arbetslös eller lågavlönad i stället får motsvarande hundralapp mer, så går hela hundralappen i väg i konsumtion, 20 procent av den direkt tillbaka till staten i moms och övriga 80 procent till dagligvaruhandel, klädaffärer, bensinmackar och dylikt.
Därför är en urholkad A-kassa, exempelvis, också till nackdel för hela samhället och landets ekonomi, är konstaterandet.
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten.
Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa
