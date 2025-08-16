Ny kritik: Ekonomin förlorar på låg A-kassa

Fackliga centralorganisationen TCO levererar en rapport om hur ett av de viktigaste omställningsinstrumenten på arbetsmarknaden, arbetslöshetskassan, fyller sin funktion.

TCO konstaterar att den omfattande reformering regeringen gör av A-kassan inte åtgärdar det centrala problemet att A-kassan urholkas år för år.

TCO:s rapport visar att det i dag endast är en tredjedel som får 80 procent av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa.

Bland tjänstemän är det en ännu lägre andel, 18 procent.

Arbetslösheten fortsätter att stiga. Dagens PS

Taket måste höjas

För att fler ska nå upp till nivån på 80 procent behöver taket i kassan höjas och indexeras mot löneindex, menar TCO och radar de negativa följderna av att kassan urholkas.

”A-kassans urholkning innebär att den som blir arbetslös kan tvingas göra stora förändringar i sin och familjens ekonomi. Till exempel byta bostad, sälja bilen eller andra stora förändringar som flyttar fokus från arbetssökandet”, konstaterar TCO.

Två av tre förvärvsarbetande konstaterar, i en ny Novus-undersökning, att det skulle göra stor eller mycket stor skillnad i deras ekonomi om deras inkomst skulle sänkas till 19 000 kronor i månaden, som A-kassan som mest ger.

