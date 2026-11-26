Ryssland riskerar att kollapsa inom två år om Vladimir Putin sitter kvar vid makten. Det hävdar en tidigare rysk general som nu föreslår ett fredligt maktskifte. Men hur skulle det egentligen gå till – och vem skulle kunna ta över?
Rysk general vill avsätta Putin – så kan det gå till
Diskussionerna har gått heta ett bra tag nu om vad som kommer att hända när Vladimir Putin en dag kommer att lämna ifrån sig makten i Ryssland. Frågan är bara när och hur det kommer att ske för den 74-årige presidenten.
Det är givetvis olika uppgifter som sipprar ut från Ryssland, där statsapparaten kontinuerligt uppger att ekonomin fortfarande håller trots kriget som snart har pågått i fem år.
Ryssland på väg mot kollaps
Alla håller dock inte med om den bilden. Den senaste tiden har det kommit många uppgifter om att landet är på väg mot en kollaps.
En som backar upp det påståendet är den 83-årige pensionerade generalöversten Leonid Ivasjov.
Enligt honom kommer kollapsen under 2027 eller 2028 om inte Putin lämnar över makten, rapporterar Dagens.se.
Vill se en fredlig statskupp
Lösningen är enligt Ivasjov att avsätta Putin på fredlig väg, och han betonar att det alltså inte ska röra sig om en blodig statskupp.
”I dag behövs en fredlig statskupp”, säger generalen i en intervju som återges av det oberoende belarusiska nyhetsmediet Nasha Niva.
Generalen, som uppges befinna sig på det ryskockuperade Krim, beskriver ett växande missnöje bland lokalbefolkningen.
Enligt honom håller tiden för att rädda Ryssland från en total kollaps på att rinna ut.
Ett värdigt avsked
Det måste dock vara lätt för Putin och andra inom den nuvarande ledningen att kliva åt sidan.
Putin skulle exempelvis kunna tilldelas den militära hederstiteln generalissimus – en titel som tidigare bars av Sovjetunionens ledare Josef Stalin.
Därefter skulle en segerparad kunna arrangeras innan presidenten lämnar makten.
Ivasjov föreslår även att personer inom den nuvarande ledningen ska få säkerhetsgarantier och tillåtas behålla delar av sina tillgångar.
Så kan Putin avsättas
Det finns redan ett regelverk för hur en rysk president kan avsättas.
Enligt artiklarna 92 och 93 i den ryska konstitutionen kan presidenten lämna sitt uppdrag i förtid genom att avgå, avsättas genom riksrätt eller om hälsoskäl gör det omöjligt att fortsätta som president.
Vad händer efter Putin?
Många frågar sig dock vilket system som kommer efter Putin och om ett maktskifte skulle kunna leda till en mer demokratisk utveckling, ett närmande till väst och ett slut på kriget i Ukraina.
Dystra utsikter för Rysslands ekonomi
Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland ser dyster ut för 2026. Den officiella tillväxtprognosen har sänkts till 0,4 procent, enligt Washington Post.
Hög inflation, höga räntor och svaga investeringar pressar ekonomin – trots att Putin vill ge sken av att allt är frid och fröjd.
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