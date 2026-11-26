Vill se en fredlig statskupp

Lösningen är enligt Ivasjov att avsätta Putin på fredlig väg, och han betonar att det alltså inte ska röra sig om en blodig statskupp.

”I dag behövs en fredlig statskupp”, säger generalen i en intervju som återges av det oberoende belarusiska nyhetsmediet Nasha Niva.

Generalen, som uppges befinna sig på det ryskockuperade Krim, beskriver ett växande missnöje bland lokalbefolkningen.

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Enligt honom håller tiden för att rädda Ryssland från en total kollaps på att rinna ut.

Den pensionerade generalöversten Leonid Ivasjov vill se att Putin lämnar ifrån sig makten. (Foto: Wikimedia Commons)

Ett värdigt avsked

Det måste dock vara lätt för Putin och andra inom den nuvarande ledningen att kliva åt sidan.

Putin skulle exempelvis kunna tilldelas den militära hederstiteln generalissimus – en titel som tidigare bars av Sovjetunionens ledare Josef Stalin.

Därefter skulle en segerparad kunna arrangeras innan presidenten lämnar makten.

Ivasjov föreslår även att personer inom den nuvarande ledningen ska få säkerhetsgarantier och tillåtas behålla delar av sina tillgångar.

Så kan Putin avsättas

Det finns redan ett regelverk för hur en rysk president kan avsättas.

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Enligt artiklarna 92 och 93 i den ryska konstitutionen kan presidenten lämna sitt uppdrag i förtid genom att avgå, avsättas genom riksrätt eller om hälsoskäl gör det omöjligt att fortsätta som president.

Vad händer efter Putin?

Många frågar sig dock vilket system som kommer efter Putin och om ett maktskifte skulle kunna leda till en mer demokratisk utveckling, ett närmande till väst och ett slut på kriget i Ukraina.

Dystra utsikter för Rysslands ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland ser dyster ut för 2026. Den officiella tillväxtprognosen har sänkts till 0,4 procent, enligt Washington Post.

Hög inflation, höga räntor och svaga investeringar pressar ekonomin – trots att Putin vill ge sken av att allt är frid och fröjd.

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