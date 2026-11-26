Nu kommer uppgifter om att samtalet hade en annan utgångspunkt – och att de två ledarna fick hjälp av en rysk oligark.

Förutom att diskutera Ukraina hade de två nordiska ledarna ett skäl till att tala med Putin. De vill försäkra Ryssland att de inte har för avsikt att stoppa rysk sjöfart genom Östersjön.

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Vände sig till rysk oligark

Enligt anonyma källor Wall Street Journal refererar vände sig Stubb och Støre till en rysk oligark som har en direkt kanal till Kreml.

Personen ska ha rest till Norge för samtal med centrala företrädare för regeringen, innan han återvände till Moskva för att framföra ett budskap till Ryssland.

WSJ anger inte vilken oligark det rör sig om och den norske statsministerns kansli säger enbart, genom kommunikationschefen Anne Kristin Hjukse, att ”vi har inga ytterligare kommentarer utöver vad statsministern redan sagt”, refererar Dagens näringsliv.

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