När två nordiska ledare nyligen talade med Putin var det via en rysk oligark – och för att undvika en öppen konflikt i Östersjön.
Avslöjat: Finland och Norge tog hjälp av rysk oligark
När Finlands president Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre nyligen hade ett längre telefonsamtal med Rysslands Vladimir Putin, var det officiellt för att diskutera ett slut på kriget mot Ukraina.
Nu kommer uppgifter om att samtalet hade en annan utgångspunkt – och att de två ledarna fick hjälp av en rysk oligark.
Förutom att diskutera Ukraina hade de två nordiska ledarna ett skäl till att tala med Putin. De vill försäkra Ryssland att de inte har för avsikt att stoppa rysk sjöfart genom Östersjön.
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Vände sig till rysk oligark
Enligt anonyma källor Wall Street Journal refererar vände sig Stubb och Støre till en rysk oligark som har en direkt kanal till Kreml.
Personen ska ha rest till Norge för samtal med centrala företrädare för regeringen, innan han återvände till Moskva för att framföra ett budskap till Ryssland.
WSJ anger inte vilken oligark det rör sig om och den norske statsministerns kansli säger enbart, genom kommunikationschefen Anne Kristin Hjukse, att ”vi har inga ytterligare kommentarer utöver vad statsministern redan sagt”, refererar Dagens näringsliv.
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Ryssland har varnat Nato
Ryssland har i omgångar varnat Nato och sagt sig vara berett att använda kärnvapen för att skydda sina intressen i Östersjön.
Tidigare under hösten 2026 har Putin beskrivit konfrontationerna till sjöss i regionen som ”piratverksamhet och banditism”.
Östersjön anses ha blivit en allt mer möjlig plats för en eskalerande konflikt mellan Ryssland och Nato.
För Ryssland är det också centralt att den viktiga flottan i Kaliningrad har fri passage längs farlederna.
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Ukraina attackerar i Finska viken
Både finsk och svensk kustbevakning har agerat mot fartyg kopplade till ryska intressen. Dessutom har Ukraina attackerat fartyg, hamnar och oljeinfrastruktur i området, i allmänhet med drönare.
Vidare har ukrainare, på uppdrag av landets underrättelsetjänster, anklagats för att även ha legat bakom sabotaget mot Nord Stream.
Anklagelserna har kommit från tyska myndigheter, medan Ukraina förnekat all inblandning i explosionen.
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60 procent av rysk olja passerar
I dag går mer än 60 procent av den ryska oljeexporten via Finska viken och Östersjön, ofta med fartyg ur den ryska skuggflottan.
Tre av Rysslands viktigaste hamnar för oljeexport ligger i Finska viken: Ust-Luga, Primorsk och Vysotsk.
Dessa hamnar har blivit allt viktigare i takt med att ryska terminaler vid Svarta havet har blivit mer sårbara för ukrainska attacker.
Under helgen träffades det ryska transportfartyget ”Sparta II” av ukrainska drönare utanför Finlands kust och drev in på finskt vatten.
I samråd med finska och estniska myndigheter bogserade ett ryskt bärgningsfartyg bort fartyget från finskt vatten.
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