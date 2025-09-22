Dagens PS
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex

Belgien protesterar mot ny märkning av vin
Ett glas vin – men ett med ”låg alkoholhalt” eller ett ”delvis avalkoholiserat”? Frågan avgörs av Europaparlamentet under november. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex.

Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan vara vilseledande och skada folkhälsan, skriver Brussels Times.

I dag kan viner med lägre alkoholhalt säljas i EU som vin om det har etiketten ”delvis avalkoholiserad”.

Men som en del i förhandlingarna kring EU:s vinsektor har medlemsstater stött ett förslag om att ändra termen till ”låg alkoholhalt”.

”Falsk känsla av trygghet”

“Det skapar en falsk känsla av trygghet och bidrar till att normalisera alkoholkonsumtionen, särskilt bland människor som är sårbara för kommersiella berättelser”, förklarade det belgiska hälsodepartementet förra veckan.

De belgiska hälsovårdsmyndigheterna tar upp frågan mitt i en oro över de större hälsokonsekvenserna av alkohol, som klassificerats som ett cancerframkallande ämne i grupp 1 och är kopplat till flera sjukdomar och psykiska hälsotillstånd.

Vin om inte bakom lås och bom så bakom galler på portugisisk vingård. Nu slåss Belgien för att få en korrekt märkning på vin även framöver. (Foto: Gustav Sjöholm/TT)
”Antyder säkerhet”

Hälsovårdsministeriet hävdar att den föreslagna “låg alkoholhalt” för viner “vilseleder konsumenterna” genom att “felaktigt antyda en viss grad av säkerhet” vid alkoholkonsumtion.

I Belgien är man även oroad över förslagets ”regulatoriska prejudikat”, säger Jean Pottier, expert vid hälsoministeriet.

“Det finns inga tröskelvärden för vad som anses vara lågt. Det är ytterligare en anledning till att vi finner detta förslag mycket farligt, eftersom det kan skapa ett prejudikat för att kalla något “lågt” när det är 6 procent alkohol”, säger Pottier till Brussels Times.

Vet vad som gäller

Hälsoministeriets åsikter avfärdas, helt enligt förhandstipsen, av de europeiska vinbolagens samarbetsorgan CEEV.

”Vi skulle förstå ministeriets kommentarer om produkten helt enkelt presenterades som en produkt med ’låg alkoholhalt’, men ministeriet verkar glömma en grundläggande juridisk punkt: dessa termer åtföljer termen ’vin’”, säger en talesperson för CEEV till Brussels Times.

”I detta sammanhang och med tanke på att konsumenterna är väl medvetna om den vanliga alkoholhalten i viner (den stora majoriteten ligger mellan 11 och 14,5 % vol.), anser vi inte att termen ’låg alkoholhalt vin’ är vilseledande”, tillägger vinbolagen.

Jean Pottier replikerar att det inte är ett ”giltigt” argument. Bara för att alkoholhalten framgår tydligt, är det inte konsumentens ansvar att avgöra om varan verkligen har en låg alkoholhalt eller bara reducerad sådan.

Som så ofta i EU-sammanhang är det ”To be continued” som gäller.

Ärendet ligger nu i Europaparlamentets händer och en omröstning i frågan är planerad till november i år.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

