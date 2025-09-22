EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex.
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
Mest läst i kategorin
Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner
Flera europeiska länder toppar årets Global Peace Index. Sverige får däremot en betydligt dystrare placering. När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS Europa dominerar topplistan …
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet. Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …
Landet som förlorar mest på vita husets tullar
Handeln i Sydostasien får sig en smäll efter Vita husets tullar. Ett land riskerar nu ett exporttapp på en femtedel. När USA:s tullbeslut trädde i kraft i augusti pekade många analytiker på att hela Sydostasien skulle drabbas hårt. Men det är ett land som sticker ut mer än något annat. Missa inte: Så sparar svenskarna …
Naturfinansiering – så ska bolagen dra in pengar och hjälpa miljön
En ny rapport visar att bolagen kan dra in pengar och hjälpa miljön samtidigt. I en rad punkter sammanfattas naturfinansiering genom några enkla verktyg. Det kommer in mer pengar till naturfinansiering än tidigare, även om det dock fortfarande rör sig om en bråkdel av vad som strömmar ut i så kallade naturnegativa aktiviteter. WEF-rapport ger …
Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan vara vilseledande och skada folkhälsan, skriver Brussels Times.
I dag kan viner med lägre alkoholhalt säljas i EU som vin om det har etiketten ”delvis avalkoholiserad”.
Men som en del i förhandlingarna kring EU:s vinsektor har medlemsstater stött ett förslag om att ändra termen till ”låg alkoholhalt”.
Därför blir du som en apa på fyllan. Dagens PS
”Falsk känsla av trygghet”
“Det skapar en falsk känsla av trygghet och bidrar till att normalisera alkoholkonsumtionen, särskilt bland människor som är sårbara för kommersiella berättelser”, förklarade det belgiska hälsodepartementet förra veckan.
De belgiska hälsovårdsmyndigheterna tar upp frågan mitt i en oro över de större hälsokonsekvenserna av alkohol, som klassificerats som ett cancerframkallande ämne i grupp 1 och är kopplat till flera sjukdomar och psykiska hälsotillstånd.
Första, andra, tredje – sedan Kalmar. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
”Antyder säkerhet”
Hälsovårdsministeriet hävdar att den föreslagna “låg alkoholhalt” för viner “vilseleder konsumenterna” genom att “felaktigt antyda en viss grad av säkerhet” vid alkoholkonsumtion.
I Belgien är man även oroad över förslagets ”regulatoriska prejudikat”, säger Jean Pottier, expert vid hälsoministeriet.
“Det finns inga tröskelvärden för vad som anses vara lågt. Det är ytterligare en anledning till att vi finner detta förslag mycket farligt, eftersom det kan skapa ett prejudikat för att kalla något “lågt” när det är 6 procent alkohol”, säger Pottier till Brussels Times.
Vet vad som gäller
Hälsoministeriets åsikter avfärdas, helt enligt förhandstipsen, av de europeiska vinbolagens samarbetsorgan CEEV.
”Vi skulle förstå ministeriets kommentarer om produkten helt enkelt presenterades som en produkt med ’låg alkoholhalt’, men ministeriet verkar glömma en grundläggande juridisk punkt: dessa termer åtföljer termen ’vin’”, säger en talesperson för CEEV till Brussels Times.
”I detta sammanhang och med tanke på att konsumenterna är väl medvetna om den vanliga alkoholhalten i viner (den stora majoriteten ligger mellan 11 och 14,5 % vol.), anser vi inte att termen ’låg alkoholhalt vin’ är vilseledande”, tillägger vinbolagen.
Jean Pottier replikerar att det inte är ett ”giltigt” argument. Bara för att alkoholhalten framgår tydligt, är det inte konsumentens ansvar att avgöra om varan verkligen har en låg alkoholhalt eller bara reducerad sådan.
Som så ofta i EU-sammanhang är det ”To be continued” som gäller.
Ärendet ligger nu i Europaparlamentets händer och en omröstning i frågan är planerad till november i år.
Bojkotten: Så mycket backar amerikanskt vin. Dagens PS
Amerikanska vingårdar straffas hårt av Kanada. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"
Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet. En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda …
Slut på eran – Buffett avyttrar hela innehavet i kinesiska jätten
Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway har sålt av sina sista andelar i den kinesiska elbilsjätten BYD. Detta efter att ha haft en andel i bolaget sedan 17 år tillbaka. Berkshire Hathaway har helt avyttrat sin extremt lönsamma aktieinvestering i den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, skriver CNBC. I augusti 2022 började Berkshire minska den position på 225 …
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …
Så här rik hade du blivit på techjättens resa
Få bolag har präglat vardagen som iPhone-tillverkaren. Och investerare som hängt med på resan har blivit rikligt belönade. Apple har gått från en garageidé till att bli världens tredje högst värderade börsbolag. Med produkter som iPhone, iPad och MacBook har företaget inte bara förändrat vardagen för miljontals användare utan också skapat enorma rikedomar för sina …
Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner
Flera europeiska länder toppar årets Global Peace Index. Sverige får däremot en betydligt dystrare placering. När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS Europa dominerar topplistan …