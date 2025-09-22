Därför varnar Belgiens hälsominister för sex

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

”Antyder säkerhet”

Hälsovårdsministeriet hävdar att den föreslagna “låg alkoholhalt” för viner “vilseleder konsumenterna” genom att “felaktigt antyda en viss grad av säkerhet” vid alkoholkonsumtion.

I Belgien är man även oroad över förslagets ”regulatoriska prejudikat”, säger Jean Pottier, expert vid hälsoministeriet.

“Det finns inga tröskelvärden för vad som anses vara lågt. Det är ytterligare en anledning till att vi finner detta förslag mycket farligt, eftersom det kan skapa ett prejudikat för att kalla något “lågt” när det är 6 procent alkohol”, säger Pottier till Brussels Times.

Vet vad som gäller

Hälsoministeriets åsikter avfärdas, helt enligt förhandstipsen, av de europeiska vinbolagens samarbetsorgan CEEV.

”Vi skulle förstå ministeriets kommentarer om produkten helt enkelt presenterades som en produkt med ’låg alkoholhalt’, men ministeriet verkar glömma en grundläggande juridisk punkt: dessa termer åtföljer termen ’vin’”, säger en talesperson för CEEV till Brussels Times.

”I detta sammanhang och med tanke på att konsumenterna är väl medvetna om den vanliga alkoholhalten i viner (den stora majoriteten ligger mellan 11 och 14,5 % vol.), anser vi inte att termen ’låg alkoholhalt vin’ är vilseledande”, tillägger vinbolagen.

Jean Pottier replikerar att det inte är ett ”giltigt” argument. Bara för att alkoholhalten framgår tydligt, är det inte konsumentens ansvar att avgöra om varan verkligen har en låg alkoholhalt eller bara reducerad sådan.

Som så ofta i EU-sammanhang är det ”To be continued” som gäller.

Ärendet ligger nu i Europaparlamentets händer och en omröstning i frågan är planerad till november i år.

