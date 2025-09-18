Det sägs att schimpanser och människor till 99 procent liknar varandra. Då kan den här nya studien möjligen vara deprimerande.
Därför blir du som en apa på fyllan
Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan.
”När vi säger att människan och schimpansen är lika till 99 procent så avses i stället att de två arternas arvsmassor i genomsnitt är lika i 99 DNA-byggstenar av 100. Vårt släktskap är ju däremot långt, långt från 99 procent. Betänk att det grovt räknat har gått 250 000 generationer sedan människan och schimpansens utvecklingslinjer skildes åt”, konstaterade tidskriften.
Därmed vidare till det faktum att många apor gillar alkohol. Nu kommer studien som visar att de dessutom väljer den frukt där alkoholhalten är högst.
En tidigare studie av schimpanser i fångenskap har visat att schimpanser i fångenskap gärna tar till alkohol och då helst drack fruktjuice med en alkoholhalt på 10 procent.
”De kan söka drogen och ruset”, säger Torfinn Ørmen, zoolog och universitetslektor i Oslo, till norska Forskning.
Alltid lätt packade
Enligt den nya forskningen är schimpanser förmodligen anpassade till ett liv med en nästan konstant alkoholhalt i blodet.
Det beror på deras kost. Schimpanser äter mycket frukt, 4-5 kilo per dag är en normal mängd.
De föredrar dessutom mogen och övermogen frukt. Söt och övermogen frukt fermenteras och får därmed en alkoholprocent.
Det har fått forskare att bedöma hur mycket alkohol som finns i de vanligaste frukter schimpanser äter i östra och västra Afrika.
”De föredrar att äta den frukt som har den högsta alkoholhalten”, säger Torfinn Ørmen som läst studien, publicerad i tidskriften Science Advances.
Två snapsar varje dag
Den frukten är en typ av fikon och forskarna uppskattar att schimpanserna får i sig runt 10 gram alkohol genom 75 övermogna fikon.
Den alkohol de i snitt får i sig per dag motsvarar 1-2 enheter alkohol, motsvarande ungefär ett par små snapsar, åtta centiliter vodka.
I tidigare forskning har man talat om ”hypotesen om den berusade apan”. Den bygger på att apor, liksom våra förfäder i övrigt, anpassat sig till en kost med lite alkohol.
Vi har sedan blivit mer och mer anpassade till alkohol och lärt oss att inte bara stå ut med giftet utan även uppskatta det.
Tillvänjningen innebär inte att schimpanserna går omkring och är ständigt packade, trots dagligt intag av alkohol, menar forskarna.
Men av den tillvänjningen följer också att schimpanserna inte går omkring och är berusade, trots ett dagligt intag av alkohol.
”De blir inte berusade av detta. Det krävs alldeles för mycket frukt”, menar den norske zoologen.
Elefanter på fyllan
Forskarna i den nya studien är inte lika tvärsäkra. De påpekar att det från dag till dag skiljer sig en hel del i hur mycket frukt och därmed alkohol, aporna petar i sig.
Dessutom kan både apor och andra djur aktivt söka sig till berusning, vilket även Torfinn Ørmen intygas.
Ørmen pekar specifikt på marulafrukten, en särskilt söt frukt som växer på träd i södra Afrika.
Babianer, elefanter, vårtsvin och andra djur flockas kring den övermogna marulafrukt som fallit till marken och de äter tillräckligt av den fermenterade frukten för att, faktiskt, ramla omkull av berusningen.
