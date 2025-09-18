Därför blir du som en apa på fyllan

Om vi tar det där med likheten först. Det brukar sägs att människan och schimpansen liknar varandra till 99 procent och Forskning & framsteg redde tidigare ut frågan.

”När vi säger att människan och schimpansen är lika till 99 procent så avses i stället att de två arternas arvsmassor i genomsnitt är lika i 99 DNA-byggstenar av 100. Vårt släktskap är ju däremot långt, långt från 99 procent. Betänk att det grovt räknat har gått 250 000 generationer sedan människan och schimpansens utvecklingslinjer skildes åt”, konstaterade tidskriften.

Därmed vidare till det faktum att många apor gillar alkohol. Nu kommer studien som visar att de dessutom väljer den frukt där alkoholhalten är högst.

En tidigare studie av schimpanser i fångenskap har visat att schimpanser i fångenskap gärna tar till alkohol och då helst drack fruktjuice med en alkoholhalt på 10 procent.

”De kan söka drogen och ruset”, säger Torfinn Ørmen, zoolog och universitetslektor i Oslo, till norska Forskning.

Nu är bryggerierna oroliga över Trump. Dagens PS

Elefanter kan äta övermogen frukt tills de ramlar omkull på fyllan. Elefanten på den här bilden har ingen koppling till texten. Så vitt vi vet. (Foto: Roland Johansson/TT)

Alltid lätt packade

Enligt den nya forskningen är schimpanser förmodligen anpassade till ett liv med en nästan konstant alkoholhalt i blodet.

ANNONS

Det beror på deras kost. Schimpanser äter mycket frukt, 4-5 kilo per dag är en normal mängd.

De föredrar dessutom mogen och övermogen frukt. Söt och övermogen frukt fermenteras och får därmed en alkoholprocent.

Det har fått forskare att bedöma hur mycket alkohol som finns i de vanligaste frukter schimpanser äter i östra och västra Afrika.

”De föredrar att äta den frukt som har den högsta alkoholhalten”, säger Torfinn Ørmen som läst studien, publicerad i tidskriften Science Advances.

Första, andra, tredje – sedan Kalmar. Dagens PS