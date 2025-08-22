Första, andra, tredje – sedan Kalmar

Det kan vara så att många funderat på om det finns någon anledning att åka till Kalmar.

Det kan också vara så att många sedan kommit på att Ölandsbron faktiskt i ena änden tar sin början där och därmed ger en orsak.

Nu levererar Systembolaget ytterligare ett skäl att besöka den småländska kuststaden.

Kalmar blir nämligen ny upphämtningsort i Systembolagets dryckesauktioner.

Systembolaget erbjuder sedan 2004 i samarbete med Bukowskis dryckesauktioner online åtta gånger per år.

På dessa säljer entusiaster och samlare allt från enstaka flaskor till hela vinkällare och kompletta whiskysamlingar.

”Exklusiva drycker”

”På auktionerna varvas historiska objekt från 1800-talet med yngre drycker från eftertraktade årgångar, vingårdar och destillerier. De erbjuder en säker och kontrollerad marknadsplats där privatpersoner kan köpa och sälja exklusiva drycker”, lyder Systembolagets beskrivning.

Systembolagets experter sätter utropspriset, kontrollerar att flaskorna är äkta och gallrar bort buteljer med osäker kondition och lagringshistorik.