Efter 21 år ska det bli möjligt att hämta fynd från Systembolagets dryckesauktioner utanför storstäderna. Först ut blir Kalmar.
Första, andra, tredje – sedan Kalmar
Det kan vara så att många funderat på om det finns någon anledning att åka till Kalmar.
Det kan också vara så att många sedan kommit på att Ölandsbron faktiskt i ena änden tar sin början där och därmed ger en orsak.
Nu levererar Systembolaget ytterligare ett skäl att besöka den småländska kuststaden.
Kalmar blir nämligen ny upphämtningsort i Systembolagets dryckesauktioner.
Systembolaget erbjuder sedan 2004 i samarbete med Bukowskis dryckesauktioner online åtta gånger per år.
På dessa säljer entusiaster och samlare allt från enstaka flaskor till hela vinkällare och kompletta whiskysamlingar.
”Exklusiva drycker”
”På auktionerna varvas historiska objekt från 1800-talet med yngre drycker från eftertraktade årgångar, vingårdar och destillerier. De erbjuder en säker och kontrollerad marknadsplats där privatpersoner kan köpa och sälja exklusiva drycker”, lyder Systembolagets beskrivning.
Systembolagets experter sätter utropspriset, kontrollerar att flaskorna är äkta och gallrar bort buteljer med osäker kondition och lagringshistorik.
Startar i september
Ett aber i sammanhanget för dessa promillehaltiga entusiaster har varit att flaskor hittills bara kunnat hämtas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Nu blir Systembolagets butik på Verkstadsgatan i Kalmar ytterligare en anhalt och den första utanför storstäderna där auktionsköp kan hämtas ut.
Från september ska så ske och Kalmar-butiken blir då en av två nya upphämtningsorter i landet.
Följaktligen behöver kunder i området inte längre resa till någon av storstäderna för att hämta sina auktionsköp, utan sparar resekostnader på flaskor som säkerligen var dyra nog ändå.
”Vi får ofta frågor från samlare och entusiaster i sydöstra Sverige om hur de kan delta i auktionerna utan att resa långt. Det känns viktigt att kunna erbjuda ett mer lokalt alternativ för de kunderna”, säger Matilda Bergqvist, värderingsansvarig för Systembolagets dryckesauktioner.
Särskild ambassadör
Och ska det vara fint så ska det. För att ytterligare markera att här inte rör sig om några vanliga boxar med rödtjut har Kalmar-butiken utsett en ambassadör med särskild kunskap om auktionstjänsten för att ”bidra till kvalitet och trygghet i processen”.
Initiativet är ett test som kommer att pågå under sex till tolv månader och syftar till att utvärdera nya arbetssätt och kundbehov i olika delar av landet, meddelar Systembolaget.
