Bojkotten: Så mycket backar amerikanskt vin

Redan i april kunde Dagens PS berätta att nu nobbar vi amerikanska viner och sprit.

När Systembolaget redovisade första kvartalet var det med en allmänt minskad försäljning, men kundernas reaktion stack ut i ett konkret avseende.

Bakom den minskade nettoomsättningen på 5,5 procent första kvartalet, låg bland annat ett tydligt avståndstagande mot amerikanska viner och sprit.

”Vi såg en minskad försäljning av amerikanska produkter under första kvartalet. En del kunder efterfrågade alternativa produkter och våra medarbetare är vana att matcha kundens önskemål och att alltid kunna erbjuda ett brett sortiment där det finns något för alla”, skrev Systembolaget i kvartalsrapporten.

Tydlig nedgång i sommar

Nu fortsätter USA-bojkotten och Systembolaget bekräftar att sommarens nedgång är tydlig.

”Håller det här i sig kan det få en effekt på våra inköp”, säger Marie Hultin, kategorichef på Systembolaget, hos TT.

Den nedgång som började som en protest mot Donald Trump tilltog inför hotet mot nya tullar riktade mot EU och därmed Sverige.

Det skapade flera gräsrotsinitiativ för att bojkotta amerikanska varor, bland annat vin och sprit.

