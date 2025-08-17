Dagens PS
Bojkotten: Så mycket backar amerikanskt vin

Kraftig minskning - en femtedel av försäljningen av USA-vin borta
Systembolagets hyllor med amerikanska viner töms långsammare i år. Bojkotten har minskat försäljningen med 20 procent. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

Svenskarnas bojkott av amerikanska viner och sprit fortsätter. En femtedel av vinförsäljningen är borta och nu kan det påverka sortimentet.

Redan i april kunde Dagens PS berätta att nu nobbar vi amerikanska viner och sprit.

När Systembolaget redovisade första kvartalet var det med en allmänt minskad försäljning, men kundernas reaktion stack ut i ett konkret avseende.

Bakom den minskade nettoomsättningen på 5,5 procent första kvartalet, låg bland annat ett tydligt avståndstagande mot amerikanska viner och sprit.

”Vi såg en minskad försäljning av amerikanska produkter under första kvartalet. En del kunder efterfrågade alternativa produkter och våra medarbetare är vana att matcha kundens önskemål och att alltid kunna erbjuda ett brett sortiment där det finns något för alla”, skrev Systembolaget i kvartalsrapporten.

Tydlig nedgång i sommar

Nu fortsätter USA-bojkotten och Systembolaget bekräftar att sommarens nedgång är tydlig.

”Håller det här i sig kan det få en effekt på våra inköp”, säger Marie Hultin, kategorichef på Systembolaget, hos TT.

Den nedgång som började som en protest mot Donald Trump tilltog inför hotet mot nya tullar riktade mot EU och därmed Sverige.

Det skapade flera gräsrotsinitiativ för att bojkotta amerikanska varor, bland annat vin och sprit.

Även försäljningen av amerikansk sprit och öl minskar, även om minskningen där är betydligt mindre än raset för USA-viner. (Foto: Johan Nilsson/TT)
20 procent minus för vin

Den trenden håller i sig och ser till och med ut att öka i styrka.

”Det totala tappet för amerikanska produkter är ungefär 17 procent det här året, så nedgången fortsätter”, säger Marie Hultin.

”Vi kan ju inte säga exakt vad det beror på, men det sammanfaller ju med vad som händer på den politiska arenan sedan i början av året. Så det är med största sannolikhet en del av den här nedgången”, tillägger hon.

Främst är det vin som tappar. Amerikanskt vin har fått se en försäljningsnedgång på 20 procent hittills i år, medan nedgången för sprit är 3 procent och öl 2 procent.

”Kan få effekt på inköpen”

Nu konstaterar Systembolaget att det här kan påverka inköpen framöver, de inköp där företaget just nu färdigställer planerna för 2027.

”Håller det här i sig kan det få en effekt på våra inköp, men då måste nedgången vara kraftig och hålla i sig över tid. Vi får se var det landar, men på kort sikt kommer man inte märka det i sortimentet”, sammanfattar Marie Hultin.

Torbjörn Karlgren
