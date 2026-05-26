Spanska ingenjörer har sjösatt en 42 meter lång boj som omvandlar havsvågor till elektricitet. De nya testerna visar lovande resultat som kan förändra Europas energimix.
En 42 meter lång boj genererar el från havsvågor – och det fungerar
En stor flytande boj utanför Spaniens nordkust kan bli ett viktigt steg för framtidens förnybara energi. Den kallas MARMOK-A-5 och är en experimentell anläggning som omvandlar havsvågor till elektricitet.
Vågor kan bli stabil energikälla
Projektet har väckt uppmärksamhet eftersom det visar att havets rörelse faktiskt kan användas som en stabil energikälla.
Bojen är runt 42 meter hög och flyter ute i Biscayabukten i norra Spanien. Den är förankrad på havsbotten och rör sig upp och ner i takt med vågorna.
Inuti konstruktionen finns ett system som omvandlar rörelsen till elektricitet som skickas till land via kablar.
Viktigt steg mot framtidens förnybara energisystem
Projektet visar hur havsvågor kan användas för att producera el. Även om energimängden fortfarande är liten, ses projektet som ett viktigt steg mot framtidens förnybara energisystem.
Om tekniken blir billigare och mer robust kan vågkraft bli en del av Europas energimix.
Ny uppgraderad version
MARMOK-A-5 har egentligen testats sedan 2016 i havet utanför Spanien men har nu fått en uppgraderad version – där det kopplas till elnätet i ett nytt testprogram. Målet är att förbättra effektiviteten och tekniken.
Samtidigt har Sverige en lång kust och stort intresse för förnybar energi. Det kan innebära att vågenergi kan slå igenom i svenska vatten framöver.
Det kommer i tider då många svenskar oroar sig över allt högre elräkningar.
Sverige har flera vågenergi-projekt, särskilt bojar och flytande system, men de är fortfarande i test- och utvecklingsfasen, precis som det spanska projektet.
Ett svenskt bolag är Waves4Power – som utför projekt utanför norska och svenska kusten, och använder en flytande boj med linor för att generera el.
Tufft för vågenergi
Vågenergi är fortfarande en svår marknad, mycket beroende på att elementen till havs till stor del är tuffa att arbeta med.
Hittills har dock MARMOK-A-5 klarat av hårda stormar och vågor upp till 14 meter. Projektet har överlevt flera vintrar i Biscayabukten, producerat el och därmed gett en hel del teknisk data till forskare, enligt Slate.
Resultatet kan vara med och förändra Europas energimix framöver.
