En 42 meter lång boj genererar el från havsvågor – och det fungerar

Viktigt steg mot framtidens förnybara energisystem

Projektet visar hur havsvågor kan användas för att producera el. Även om energimängden fortfarande är liten, ses projektet som ett viktigt steg mot framtidens förnybara energisystem.

Om tekniken blir billigare och mer robust kan vågkraft bli en del av Europas energimix.

Ny uppgraderad version

MARMOK-A-5 har egentligen testats sedan 2016 i havet utanför Spanien men har nu fått en uppgraderad version – där det kopplas till elnätet i ett nytt testprogram. Målet är att förbättra effektiviteten och tekniken.

Samtidigt har Sverige en lång kust och stort intresse för förnybar energi. Det kan innebära att vågenergi kan slå igenom i svenska vatten framöver.

Det kommer i tider då många svenskar oroar sig över allt högre elräkningar.

Elpriserna i södra Sverige har varit betydligt högre än i norr. Skillnaderna beror bland annat på flaskhalsar i elnätet och påverkar klimatomställningen.

Sverige har flera vågenergi-projekt, särskilt bojar och flytande system, men de är fortfarande i test- och utvecklingsfasen, precis som det spanska projektet.

Ett svenskt bolag är Waves4Power – som utför projekt utanför norska och svenska kusten, och använder en flytande boj med linor för att generera el.

Tufft för vågenergi

Vågenergi är fortfarande en svår marknad, mycket beroende på att elementen till havs till stor del är tuffa att arbeta med.

Hittills har dock MARMOK-A-5 klarat av hårda stormar och vågor upp till 14 meter. Projektet har överlevt flera vintrar i Biscayabukten, producerat el och därmed gett en hel del teknisk data till forskare, enligt Slate.

Resultatet kan vara med och förändra Europas energimix framöver.

