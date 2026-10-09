Förenade Arabemiraten har lovat Storbritannien investeringar för omkring 396 miljarder kronor, men hotar nu att strypa nya affärer efter City-domen.
City fälldes – Emiraten hotar dra in miljarder från britterna
Manchester City fälldes i slutet av september för ”ekonomisk dopning”, det engelska fotbollsförbundet, FA, bedömde att de var skyldiga till 114 av 115 regelöverträdelser de åtalades för.
Premier League slog den 29 september fast att klubben mellan 2009 och 2018 blåste upp intäkterna och tryckte ner kostnaderna med mer än 900 miljoner pund, 11,9 miljarder kronor, genom skenavtal med flera sponsorer.
Ägaren är bror med presidenten
Över 830 miljoner pund var dolda pengar från ägarna. Klubben ägs av shejk Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, som är vice president och vice premiärminister i Förenade Arabemiraten, samt bror till presidenten.
”Det här disciplinärendet och det här beslutet är de mest betydelsefulla i Premier Leagues historia”, sade ligans vd Richard Masters enligt AFP.
Det är resultatet av en lång process som inleddes 2018 då tyska Der Spiegel publicerade en artikel innehållandes ”läckta dokument” som påstod att Manchester City hade manipulerat och fifflat med delar av klubbens finansiering,
Straffet bestäms vid en separat förhandling bakom stängda dörrar. Konkurrenterna kräver att det blir hårt. Everton fick exempelvis 6 poängs avdrag – för ett regelbrott. Enligt The Times har andra klubbar bett ligan att avgöra fallet före säsongens slut.
Citys vd Ferran Soriano har kallat fallet ”en enda falsk anklagelse” och en ”konspirationsteori” från Premier League. Klubben har överklagat.
Planerad teknikhubb i fara
Fallet kan också få konsekvenser för Storbritannien som land, och dess relationer med Förenade arabemiraten.
Emiratiska tjänstemän har varnat den brittiska regeringen för att domen mot Manchester City kan minska Abu Dhabis vilja att göra stora åtaganden i landet, uppger Bloomberg, och enligt Daily Telegraph har emiraten sagt att ligans agerande kommer att ”påverka den bilaterala relationen mellan staterna”.
En av de möjliga följderna gäller en planerad teknikhubb mellan Oxford och Cambridge, som den brittiska regeringen vill utveckla till landets motsvarighet till Silicon Valley. Investeringar från Abu Dhabi ses som en viktig del av finansieringen, enligt uppgifter som återges av Semafor.
Matthew Lynn, kolumnist i MoneyWeek, räknar med att länder som köpt sig in i idrotten nu blir försiktigare med stora evenemang och nämner Saudiarabiens satsning på golfligan LIV som ett av flera exempel.
”Sportswashing är bara meningsfullt om det faktiskt förbättrar ens rykte”, skriver han.
Burnham oroad över att förlora ägarna
Premiärminister Andy Burnham, som tidigare var borgmästare i Greater Manchester, säger efter domen att han skulle vara oroad om ägarna sålde klubben. Han hänvisade till deras betydelse för utvecklingen av det moderna Manchester, men betonade att han måste hålla avstånd till den rättsliga processen.
Den brittiska fotbollens nya oberoende tillsynsmyndighet, IFR, har befogenheter som i extrema fall kan leda till att ägare tvingas lämna en klubb. Myndighetens ordförande David Kogan har beskrivit domen om Manchester City som något som väcker allvarliga frågor.
Läs mer: Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr
Läs mer: Domen efter tre år: ”Skyldiga på 114 av 115 punkter”
Läs mer: Fotboll: Fyra ligor går ihop – vill få bort Fifa-basen