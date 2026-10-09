City fälldes – Emiraten hotar dra in miljarder från britterna

Premier League slog den 29 september fast att klubben mellan 2009 och 2018 blåste upp intäkterna och tryckte ner kostnaderna med mer än 900 miljoner pund, 11,9 miljarder kronor, genom skenavtal med flera sponsorer.

Ägaren är bror med presidenten

Över 830 miljoner pund var dolda pengar från ägarna. Klubben ägs av shejk Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, som är vice president och vice premiärminister i Förenade Arabemiraten, samt bror till presidenten.

”Det här disciplinärendet och det här beslutet är de mest betydelsefulla i Premier Leagues historia”, sade ligans vd Richard Masters enligt AFP.

Det är resultatet av en lång process som inleddes 2018 då tyska Der Spiegel publicerade en artikel innehållandes ”läckta dokument” som påstod att Manchester City hade manipulerat och fifflat med delar av klubbens finansiering,

Straffet bestäms vid en separat förhandling bakom stängda dörrar. Konkurrenterna kräver att det blir hårt. Everton fick exempelvis 6 poängs avdrag – för ett regelbrott. Enligt The Times har andra klubbar bett ligan att avgöra fallet före säsongens slut.

Citys vd Ferran Soriano har kallat fallet ”en enda falsk anklagelse” och en ”konspirationsteori” från Premier League. Klubben har överklagat.