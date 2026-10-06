Sugen på en fotbollsklubb? Då skulle du ha köpt Crystal Palace för ett år sedan. Nu är Premier League-laget dubbelt så dyrt.
Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr
För ett år sedan köpte Woody Johnson 43 procent av Crystal Palace, klubben från södra London som inlett årets Premier League med en seger, en oavgjord och tre förluster.
Johnson, tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien och ägare av NFL-laget New
Woody Johnson, tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien och ägare av NFL-laget New York Jets, köpte då John Textors aktieinnehav i klubben.
Den affären kom till stånd sedan europeiska fotbollsunionen Uefa uttryckt ”oro” över att Texter även ägde majoriteten av den franska klubben Lyon.
Den kombon hade då lett till att Crystal Palace flyttats ned från Europa League till Conference League.
”Ekonomisk dopning”: Kräver hårt straff för Manchester C. Dagens PS
Fler investerare – annars säljer vi
Nu är Johnson och de övriga ägarna – Josh Harris, David Blitzer och Steve Parish som är ordförande – angelägna om att få in fler investerare eller att sälja klubben.
Men då vill de, om man säger så, ha en slant för besväret. En rejäl slant.
För 14 månader sedan, när Johnson köpte sina 43 procent, värderades Crystal Palace till 450 miljoner pund, motsvarande nästan sex miljarder kronor.
Nu värderar ägarna klubben till det dubbla – 900 miljoner pund och har anlitat Raine Group för att hantera investerare och eventuella köpare, skriver City AM.
Spotify lyfte fotbollslegendaren till rekordvinst. Dagens PS
Behöver bygga ut arenan
De fyra ägarna anser att de stigande värderingarna av idrottslag, bristen på Premier League-klubbar i London och klubbens framgångar (nåja, 15:e plats av 20 lag just nu).
Det är en global trend att värderingar inom idrott når astronomiska höjder nu.
Inom NFL, NBA och Major League Baseball har värderingarna av klubbarna nått rekordnivåer i år.
Samtidig har värderingar av Formel 1-stall har skjutit i höjden tack vare sportens ökande globala popularitet.
Domen efter tre år: ”Skyldiga på 114 av 115 punkter”. Dagens PS
Jeff Bezos klev in och höjde prisnivån
Inom fotbollen nådde Liverpool en värdering på 5,5 miljarder pund i augusti, då ett konsortium lett av investeraren Amit Bhatia med Jeff Bezos som medlem, köpte en minoritetsandel.
Amit Bhatia hade då haft ett 18-årigt engagemang i Queens Park Rangers som såväl delägare som ordförande, men lämnade allt för en del av Liverpool FC.
Amazons Jeff Bezos inträde på den här nivån har fått engelska klubbar att återigen aktivt söka investerare.
Där anlitas The Raine Group frekvent. Det är en av de mest framstående förmedlarna och har lett försäljningar och investeringar kring Chelsea, Manchester United och cricketturneringen The Hundred.
Jakten på nytt kapital till Crystal Palace sker samtidigt som planerna på att renovera klubbens ålderstigna arena, Selhurst Park, har stannat av i brist på kapital.
Klubben spelar den här säsongen i Europa League, efter att ha vunnit Conference League.
Rekordsatsningen: Red Bull betalar idrottare 17 miljarder. Dagens PS