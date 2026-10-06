Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr

Johnson, tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien och ägare av NFL-laget New

Woody Johnson, tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien och ägare av NFL-laget New York Jets, köpte då John Textors aktieinnehav i klubben.

Den affären kom till stånd sedan europeiska fotbollsunionen Uefa uttryckt ”oro” över att Texter även ägde majoriteten av den franska klubben Lyon.

Den kombon hade då lett till att Crystal Palace flyttats ned från Europa League till Conference League.

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Fler investerare – annars säljer vi

Nu är Johnson och de övriga ägarna – Josh Harris, David Blitzer och Steve Parish som är ordförande – angelägna om att få in fler investerare eller att sälja klubben.

Men då vill de, om man säger så, ha en slant för besväret. En rejäl slant.

För 14 månader sedan, när Johnson köpte sina 43 procent, värderades Crystal Palace till 450 miljoner pund, motsvarande nästan sex miljarder kronor.

Nu värderar ägarna klubben till det dubbla – 900 miljoner pund och har anlitat Raine Group för att hantera investerare och eventuella köpare, skriver City AM.

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